Высокая заболеваемость отмечается в 48 странах Американского региона, а также в ряде государств Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Инфекцией уже заразились 710 тысяч человек.
Вирус особо опасен для беременных женщин. Он поражает плод, вследствие чего развивается патология нервной системы новорожденных и неврологические расстройства, в том числе синдром Гийена-Барре.
С начала эпидемии отмечаются случаи завоза опасного вируса в другие страны, такие как США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Аргентина, Канада, Чили, Перу, Нидерланды, Португалия, Новая Зеландия.
|
Сильные морозы провоцируют инсульты и инфаркты
Резкий холод может привести к необратимым последствиям, предупреждают медики. При низких температурах кровь в сосудах сгущается, из-за чего возрастает число приступов стенокардии. У людей, не имеющих сердечно-сосудистой патологии, это может обернуться небольшими болями и головокружениями. Для хронических больных климатический стресс …
|
23 декабря 2016, 01:50
|
В Ставропольской ЦРБ после капремонта открылось спецотделение для ветеранов войн
Теперь здесь в комфортных условиях могут получить квалифицированную помощь не только участники Великой Отечественной, но и лица, приравненные к ним, ветераны локальных конфликтов и чернобыльцы.
|
21 декабря 2016, 03:06
|
Ученые установили, что пациенты врачей-женщин умирают реже
Американские ученые из Университета Гарварда в ходе исследования установили, что у врачей-женщин пациенты реже умирают после сложных операций или серьезных болезней. Как выяснилось, у докторов женского пола не выживает 11,07% тяжелобольных, а у врачей-мужчин этот показатель составляет 11,49%.
|
20 декабря 2016, 12:31
|
Ученые открыли способ лечить рак простаты глубоководными бактериями
Английские ученые открыли принципиально новый метод лечения рака простаты. Инновационный способ, основанный на применении лазера и препарата из глубоководных бактерий, уже доказал свою эффективность в процессе испытаний на 423 пациентах. У 50% участников эксперимента после ряда процедур с использованием нового …
|
20 декабря 2016, 10:14
|
Здание детской поликлиники на улице Молодежной, закрытое 1 декабря после обнаружения трещин в несущих стенах, откроют в ближайшее время
|
16 декабря 2016, 03:57
|
Россельхознадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа в РФ
По сведениям Россельхознадзора, в этом году возникла реальная угроза появления разных штаммов птичьего гриппа в России и заражения домашней птицы. Предположительным путем возникновения заболевания считается сезонная миграция диких перелетных птиц.
|
23 ноября 2016, 11:29
|
В России участились случаи заражения гонконгским гриппом
|
18 ноября 2016, 05:16
|
В Самарской области растет заболеваемость ОРВИ
|
17 ноября 2016, 12:01
|
Ученые в Бразилии специально создают комаров-переносчиков вируса Зика
В бразильском штате Сан-Паулу появилась частная лаборатория по созданию генетически модифицированных комаров. С их помощью ученые намерены бороться с распространением смертельно опасного вируса Зика. Возможности учреждения позволяют производить в неделю до 60 миллионов особей Aedes aegypti, которые являются переносчиками болезни.
|
27 октября 2016, 10:12
|
В Великобритании обнаружили яйца комаров, переносящих вирус Зика
Английские ученые выступили с предупреждением, что в стране обнаружены тигровые комары. Они, по словам специалистов, считаются разносчиками разных генетических болезней, в частности вируса Зика. Об этом информирует «Би-би-си».
|
20 октября 2016, 01:18
|
Ученые: Вирус Зика распространяется через глаза и слезы
|
8 сентября 2016, 11:34
|
Медики доказали передачу опасного вируса Зика половым путем
Ученые из американского Центра контроля и профилактики болезней установили, что смертельно опасный вирус Зика передаётся половым путём – от женщины к мужчине. Прежде специалисты утверждали, что лишь мужчина инфицирует женщину во время интимной близости, поскольку вирус сохраняется в семени заражённого …
|
19 июля 2016, 09:24