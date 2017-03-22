И это несмотря на то, что последние 3 года в регионе данный показатель упал на 12%. Сейчас на учете стоит более 5 тысяч человек. Медпомощь получают не только больные этим недугом, но и те, с кем они контактировали - в регионе их более 28 тысяч человек. Чтобы выявить заражение на ранних стадиях, нужно ежегодно проходить профилактические осмотры и делать флюорографию.
Продолжительность лечения - от 6 месяцев до двух лет. Его стоимость колеблется от 460 тысяч до 1,5 миллиона рублей на одного пациента. Это связано с высокой устойчивостью вируса к медикаментам, а следовательно, необходимостью закупки дорогостоящих препаратов. Оплата расходов идет за счет госбюджета. Если туберкулез не лечить, то через 2-3 года в половине случаев наступает смерть.
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