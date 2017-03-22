  • Новости
    \/news
    /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
  • Видео
    \/video
    /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
  • Передачи
    \/programs
    /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
  • Онлайн
    \/online
    /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
  • Партнеры
    \/air
    /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
  • Блоги
    \/blogs
    /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
  • О компании
    \/about
    /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
    • Контакты
      \/contacts
      /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
    • История развития
      \/about\/history
      /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
    • Награды
      \/about\/award
      /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
  • Реклама
    \/advert
    /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/v-samarskoy-oblasti-uroven-zabolevaemosti-tuberkulezom-v-15-raza-vyshe-chem-v-srednem-po-rossii
7
54
03
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 8 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

10% жителей Самарской области - инвалиды

10% жителей Самарской области - инвалиды

В тройке лидеров заболеваний, приводящих к инвалидности взрослых, остаются рак, инсульты и патологии костно-мышечной системы. У детей чаще всего встречаются психические расстройства и нарушения интеллекта. Такие данные за 2016-ый год приводят специалисты областного бюро медико-социальной экспертизы. Отказано в признании инвалидности 

15 марта 2017, 07:40
В России создано уникальное «космическое» лекарство от рака

В России создано уникальное «космическое» лекарство от рака

Российским ученым удалось первым в мире вырастить специальный белок, способный бороться со всеми видами злокачественных опухолей, включая поздние стадии болезней.  «Лабораторией» для  создания уникального средства послужила МКС, где были размещены капиллярные трубки с исходным материалом.

 

Ученые всего мира, пытаясь победить рак, 

3 марта 2017, 05:06
150 жителей Самарской области страдают редкими генетическими заболеваниями

150 жителей Самарской области страдают редкими генетическими заболеваниями

150 жителей Самарской области страдают редкими генетическими заболеваниями. Ежегодно в регионе рождается более 20 "особенных" детей. 28 февраля - Международный день редких заболеваний. В России к таковым относят 24 патологии, которые встречаются не более чем у 10 человек из 100 

28 февраля 2017, 04:30
Самарские депутаты просят министра труда РФ об увеличении финансирования больных-льготников

Самарские депутаты просят министра труда РФ об увеличении финансирования больных-льготников

Норматив затрат для расчета льготного лекарственного обеспечения в Самарской области установлен на уровне 807 рублей 20 копеек на человека в месяц. Этого недостаточно ни для лечения, ни для профилактики, считают парламентарии. Только на льготников, страдающих сахарным диабетом, онкологией, психиатрией и 

16 февраля 2017, 05:23
Ученые установили самую опасную группу крови

Ученые установили самую опасную группу крови

Ученые из Соединенных Штатов исследовали взаимосвязь между индивидуальными характеристиками состава человеческой крови и различными заболеваниями. В процессе трехлетнего эксперимента специалисты обследовали порядка 30 тыс. добровольцев.
Анализ полученных сведений позволил сделать вывод, что на самом деле группа крови и различные недуги 

10 февраля 2017, 10:16
Из-за осложнений от гриппа в Самарской области умер 4-летний ребенок

Из-за осложнений от гриппа в Самарской области умер 4-летний ребенок

Это произошло в Богатовском районе. По словам родителей, у мальчика не сбивалась высокая температура, тело покрылось пятнами. Его госпитализировали в районную больницу, но спасти не удалось.
По предварительным данным, малыш был болен редкой формой гриппа. Сейчас по факту проводится проверка. 

8 февраля 2017, 03:30
В Самаре врача-лора призовут к ответу за смерть пациентки в частной клинике

В Самаре врача-лора призовут к ответу за смерть пациентки в частной клинике

В Промышленном районном суде Самары приступили к рассмотрению дела о смерти пациентки в частной клинике. Отоларинголога обвиняют в нарушении методики проведения операции по удалению гланд, что и привело к гибели молодой женщины. На скамье подсудимых - врач-отоларинголог с 30-летним стажем 

2 февраля 2017, 09:01
В 2016 году от рака умерло около 6 тысяч жителей региона

В 2016 году от рака умерло около 6 тысяч жителей региона

По предварительным оценкам, в прошлом году от рака умерло около 6 тысяч жителей региона. Это 40% от вновь выявленных. Поэтому важно вовремя обнаружить опухоль и не заниматься самолечением.
Симптомами рака могут стать беспричинная потеря веса, длительное повышение температуры, которая не 

31 января 2017, 04:51
В России растет число онкобольных

В России растет число онкобольных

В Самарской области на учете стоят 85 тысяч человек. Ежегодно диагноз "рак" ставится 15-ти тысячам жителей нашего региона.
Самым распространенным среди онкологических заболеваний является рак кожи. Им болеет каждый 10 пациент самарского онкоцентра. В течение года такой диагноз ставят примерно 

2 декабря 2016, 06:25
В Самарской области родители отказываются проверять своих детей на туберкулез

В Самарской области родители отказываются проверять своих детей на туберкулез

В Самарской области растет число родителей, которые отказываются делать пробы Манту своим детям. Врачи связывают это с так называемой спокойной статистикой по детской заболеваемости туберкулезом. В нашем регионе число таких диагнозов у малышей меньше, чем в среднем по стране. При 

21 ноября 2016, 05:59
Ученые: В России распространяется один из опаснейших штаммов туберкулеза в мире

Ученые: В России распространяется один из опаснейших штаммов туберкулеза в мире

Один из самых опасных штаммов туберкулеза распространяется в России. К такому выводы пришли ученые из Федерального центра физико-химической медицины, которые провели исследование совместно со специалистами трех НИИ.
Они установили, что в России и еще в 21 стране микробактерии, провоцирующие это 

24 августа 2016, 02:50
Ученые: Бактерии-камикадзе помогут бороться с раком

Ученые: Бактерии-камикадзе помогут бороться с раком

Американские ученые создали несколько новых типов бактерий, готовых эффективно бороться с раком. Этот метод может свести к минимуму риск повреждения здоровых клеток при лечении раковых опухолей традиционными препаратами.
Суть нового терапевтического метода в том, что бактерия изначально запрограммирована на борьбу 

23 июля 2016, 10:02
Поможем экс главному тренеру «Крыльев»!

Поможем экс главному тренеру «Крыльев»!

Экс главному тренеру футбольного клуба «Крылья Советов» Аверьянову Александру Николаевичу требуется онкологическое лечение в Германии. Поможем легендарному тренеру! Номер карты Сбербанка: 639 002 389 017 766 916.

Получатель - Аверьянов А.Н.

 
19 апреля 2016, 04:42
В Тольятти пациентка больницы умерла от лечения

В Тольятти пациентка больницы умерла от лечения

Тольяттинская прокуратура провела проверку по факту смерти пациентки в городской больнице №1. Инцидент произошел летом 2015 года. Умерла – 65-летняя женщина. Её доставили в больницу с обострением мочекаменной болезни. Через две с лишним недели пациентке сделали операцию. После этого тольяттинке 
29 января 2016, 10:58
В Самаре два пациента туберкулезной больницы задержаны с героином возле колонии

В Самаре два пациента туберкулезной больницы задержаны с героином возле колонии

Самарские наркополицейские провели обыски в туберкулезной больнице Чапаевска. Два пациента учреждения были задержаны с наркотиками возле самарской исправительной колонии №19. У мужчин нашли более 26 граммов героина.
 
Один из задержанных – 38-летний неоднократно судимый наркоман с 15-летнем стажем, родом 
23 сентября 2015, 09:52
Манту в прошлом году сделали 540 детям и подросткам в Самарской области

Манту в прошлом году сделали 540 детям и подросткам в Самарской области

Более 460 тысяч детей и 80 тысяч подростков в прошлом году прошли туберкулинодиагностику, сообщает региональный Роспотребнадзор. Другими словами, им сделали пробу Манту - тест для определения повышенной восприимчивости организма к палочке Коха. У 14 тысяч диагностировали подозрение на туберкулез.
5 марта 2015, 05:30
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна