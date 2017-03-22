Манту в прошлом году сделали 540 детям и подросткам в Самарской области Более 460 тысяч детей и 80 тысяч подростков в прошлом году прошли туберкулинодиагностику, сообщает региональный Роспотребнадзор. Другими словами, им сделали пробу Манту - тест для определения повышенной восприимчивости организма к палочке Коха. У 14 тысяч диагностировали подозрение на туберкулез.

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