1
48
48
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 мая 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888888            88888888888             .d8888b.   Y88b   d88P  888      
 888                       888                d88P  Y88b   Y88b d88P   888      
 888                       888                Y88b.         Y88o88P    888      
 8888888     88888b.       888      88888b.    "Y888b.       Y888P     888      
 888         888 "88b      888      888 "88b      "Y88b.     d888b     888      
 888         888  888      888      888  888        "888    d88888b    888      
 888         888  888      888      888  888  Y88b  d88P   d88P Y88b   888      
 8888888888  888  888      888      888  888   "Y8888P"   d88P   Y88b  88888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Полмиллиона англичанок забыли обследовать на рак

Полмиллиона англичанок забыли обследовать на рак

Почти полмиллиона жительниц Великобритании не прошли обследование на рак молочной железы. Не исключено, что по этой причине умерли 270 человек, пишет lenta.ru. Причина всех проблем кроется в компьютерной ошибке.

Дело в том, что Национальная служба здравоохранения раз в 
3 мая 2018, 03:50
Ученые будут использовать дефицит витамина В7 для лечения туберкулеза

Ученые будут использовать дефицит витамина В7 для лечения туберкулеза

Исследователи из Медицинского колледжа Уэйл Корнелл смогли сломать клеточную стенку у возбудителя туберкулеза, этому способствовал искусственный дефицит витамина В7. Сейчас медики выписывают пациентам с туберкулезом антибиотик, который подавляет синтез миколовых и жирных кислот в микробактериях. Но есть серьезная проблема: даже 
27 апреля 2018, 12:03
Житель Оренбурга отсудил у больницы 200 тысяч рублей

Житель Оренбурга отсудил у больницы 200 тысяч рублей

Житель Оренбурга засудил одну из больниц на 200 тысяч рублей. Причиной все стала во время операции по удалению селезенки, которая прошла в 2014 году. Вскоре после нее у пациента начались начались проблемы с пищеварением.  В июне 2016 года гастроскопия показала, 

24 апреля 2018, 06:41
Младенца весом 530 граммов спасли врачи в Екатеринбурге

Младенца весом 530 граммов спасли врачи в Екатеринбурге

Врачи екатеринбургской областной детской клинической больницы провели уникальную операцию по спасению ребенка. Они прооперировали младенца, вес которого составлял всего 530 граммов. У него диагностировали врожденную патологию — атрезию пищевода с нижним трахеопищеводным свищем.

«Суть диагноза — полная непроходимость пищевода, который 
12 апреля 2018, 08:20
Китаянка смогла доехать до больницы с секатором в голове

Китаянка смогла доехать до больницы с секатором в голове

Необычный случай произошел на днях в китайской провинции Хубэй. 57-летняя женщина работала в своем саду. Она подрезала секатором листья на деревьях. До одной из веток она дотянуться не смогла, и привязала садовые ножницы к палке. В какой-то момент палка обломилась, 
6 апреля 2018, 03:25
Женщине вместо физраствора вкололи огромную дозу формалина в Ульяновске

Женщине вместо физраствора вкололи огромную дозу формалина в Ульяновске

Врачебная ошибка едва не стоила жизни женщине из Ульяновска. Инцидент произошел 16 марта.Пациентке сделали операцию по удалению кисты. Поначалу все было нормально, но потом потом состояние больной резко ухудшилось.

Оказалось, что врачи перепутали препараты. Женщине вместо физраствора ввели формалин. 
19 марта 2018, 10:33
Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие сельской медицины

Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие сельской медицины

Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в сельской местности, говорится в соответствующем постановлении правительства. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном сайте кабмина. Из указанной суммы 10 миллионов поступят в населенные пункты с численностью 

7 марта 2018, 09:00
Срок ввода в эксплуатацию стадиона

Срок ввода в эксплуатацию стадиона "Самара Арена" перенесен на 2018 год

Аналогичное решение принято в отношении стадиона в Калининграде. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения были внесены в нормативные акты "Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство стадиона в городе Калининград" и "Об осуществлении бюджетных 

19 апреля 2017, 06:40
Межведомственная комиссия будет контролировать строительство стадиона в Самаре

Межведомственная комиссия будет контролировать строительство стадиона в Самаре

При Минстрое России создана межведомственная комиссия, которая будет контролировать строительство в Самаре стадиона для чемпионата мира по футболу 2018 года. Орган учредили по поручению зампреда правительства Виталия Мутко. Представители комиссии будут заниматься решением вопросов строительно-технической экспертизы, корректировки проектно-сметной документации объекта без 

16 февраля 2017, 01:05
Депутатов Самарской губернской думы не пустили на строительную площадку стадиона

Депутатов Самарской губернской думы не пустили на строительную площадку стадиона "Самара Арена"

Очередной  скандал разгорелся вокруг будущего стадиона "Самара Арена", на котором пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Депутатов Самарской губернской думы не пустили на строительную площадку, на которой они планировали провести выездное заседание комитета по культуре, спорту и молодежной 

16 июня 2016, 01:46
Сегодня в Самаре обсудят создание Гагарин-центра

Сегодня в Самаре обсудят создание Гагарин-центра

Сегодня в Самарском государственном университете встретятся участники Научно-технического совета при губернаторе Самарской области. Главная тема заседания - создание Гагарин-центра в районе будущего стадиона к чемпионату мира по футболу в 2018 году. На встречу приедут коллеги из научных и образовательных центров 
1 июля 2015, 10:43
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх