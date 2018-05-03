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Полмиллиона англичанок забыли обследовать на рак
Почти полмиллиона жительниц Великобритании не прошли обследование на рак молочной железы. Не исключено, что по этой причине умерли 270 человек, пишет lenta.ru. Причина всех проблем кроется в компьютерной ошибке.
Дело в том, что Национальная служба здравоохранения раз в …
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3 мая 2018, 03:50
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Ученые будут использовать дефицит витамина В7 для лечения туберкулеза
Исследователи из Медицинского колледжа Уэйл Корнелл смогли сломать клеточную стенку у возбудителя туберкулеза, этому способствовал искусственный дефицит витамина В7. Сейчас медики выписывают пациентам с туберкулезом антибиотик, который подавляет синтез миколовых и жирных кислот в микробактериях. Но есть серьезная проблема: даже …
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27 апреля 2018, 12:03
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Житель Оренбурга отсудил у больницы 200 тысяч рублей
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24 апреля 2018, 06:41
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Младенца весом 530 граммов спасли врачи в Екатеринбурге
Врачи екатеринбургской областной детской клинической больницы провели уникальную операцию по спасению ребенка. Они прооперировали младенца, вес которого составлял всего 530 граммов. У него диагностировали врожденную патологию — атрезию пищевода с нижним трахеопищеводным свищем.
«Суть диагноза — полная непроходимость пищевода, который …
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12 апреля 2018, 08:20
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Китаянка смогла доехать до больницы с секатором в голове
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6 апреля 2018, 03:25
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Женщине вместо физраствора вкололи огромную дозу формалина в Ульяновске
Врачебная ошибка едва не стоила жизни женщине из Ульяновска. Инцидент произошел 16 марта.Пациентке сделали операцию по удалению кисты. Поначалу все было нормально, но потом потом состояние больной резко ухудшилось.
Оказалось, что врачи перепутали препараты. Женщине вместо физраствора ввели формалин. …
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19 марта 2018, 10:33
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Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие сельской медицины
Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в сельской местности, говорится в соответствующем постановлении правительства. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном сайте кабмина. Из указанной суммы 10 миллионов поступят в населенные пункты с численностью …
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7 марта 2018, 09:00
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Срок ввода в эксплуатацию стадиона "Самара Арена" перенесен на 2018 год
Аналогичное решение принято в отношении стадиона в Калининграде. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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19 апреля 2017, 06:40
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Межведомственная комиссия будет контролировать строительство стадиона в Самаре
При Минстрое России создана межведомственная комиссия, которая будет контролировать строительство в Самаре стадиона для чемпионата мира по футболу 2018 года. Орган учредили по поручению зампреда правительства Виталия Мутко. Представители комиссии будут заниматься решением вопросов строительно-технической экспертизы, корректировки проектно-сметной документации объекта без …
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16 февраля 2017, 01:05
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Депутатов Самарской губернской думы не пустили на строительную площадку стадиона "Самара Арена"
Очередной скандал разгорелся вокруг будущего стадиона "Самара Арена", на котором пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Депутатов Самарской губернской думы не пустили на строительную площадку, на которой они планировали провести выездное заседание комитета по культуре, спорту и молодежной …
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16 июня 2016, 01:46
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Сегодня в Самаре обсудят создание Гагарин-центра
Сегодня в Самарском государственном университете встретятся участники Научно-технического совета при губернаторе Самарской области. Главная тема заседания - создание Гагарин-центра в районе будущего стадиона к чемпионату мира по футболу в 2018 году. На встречу приедут коллеги из научных и образовательных центров …
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1 июля 2015, 10:43