11
16
34
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                          888                 8888888  888888b.    888      
                          888                   888    888  "88b   888      
                          888                   888    888  .88P   888      
 88888b.d88b.   888  888  888  888  88888b.     888    8888888K.   88888b.  
 888 "888 "88b  888  888  888 .88P  888 "88b    888    888  "Y88b  888 "88b 
 888  888  888  888  888  888888K   888  888    888    888    888  888  888 
 888  888  888  Y88b 888  888 "88b  888  888    888    888   d88P  888  888 
 888  888  888   "Y88888  888  888  888  888  8888888  8888888P"   888  888 
                     888                                                    
                Y8b d88P                                                    
                 "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Зависимость от соцсетей и видеоигр может быть генетической

Зависимость от соцсетей и видеоигр может быть генетической

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне выяснили, что зависимость от видеоигр и социальных сетей может быть генетической и передаваться по наследству. Подробности соответствующего исследования появились на страницах PLoS ONE.
В опытах были задействованы 8,5 тыс. добровольцев, которые имели близнецов, как 

25 января 2017, 10:11
Ученые: Люди произошли от инопланетян

Ученые: Люди произошли от инопланетян

Американские ученые из Колумбийского университета утверждают, что все жители Земли являются инопланетянами. По утверждению специалистов, прежде жизнь возникла на Марсе, а далее на астероиде перенеслась на нашу планету.
Впервые такая теория была озвучена еще в 1871 году. Гипотеза под наименованием 

25 января 2017, 09:36
Ученые нашли планету с водой в 39 световых годах от Земли

Ученые нашли планету с водой в 39 световых годах от Земли

Британские ученые из Килского университета обнаружили планету, где есть вода. Находится она в 39 световых годах от Земли. По предположению исследователей, внутри космического тела есть жизнь, по крайней мере, в первородном состоянии.
Открыли загадочный объект недавно, а потому он еще 

24 января 2017, 05:33
Американские ученые исследовали сон россиян

Американские ученые исследовали сон россиян

У россиян средняя продолжительность сна составляет около 9 часов 20 минут. Об этом говорится в материалах исследования, подготовленного американскими и австралийскими учеными. В среднем жители РФ ложатся спать в 22:43 и встают в 7:54. Меньше всего спят японцы - всего 

24 января 2017, 04:30
Ученые: женщины чаще мужчин хотят секса на одну ночь

Ученые: женщины чаще мужчин хотят секса на одну ночь

Норвежские ученые провели исследование на тему отношения мужчин и женщин к сексу на одну ночь. В итоге оказалось, что среди женщин гораздо больше готовых к таким отношениям, чем среди представителей сильного пола.
В процессе экспериментов добровольцам предложили однозначно ответить на 

24 января 2017, 10:51
Ученые сравнили продолжительность сна жителей России и других стран

Ученые сравнили продолжительность сна жителей России и других стран

Австралийские и американские ученые проанализировали среднюю продолжительность сна у людей из разных регионов планеты. Они решили определить, жители каких государств тратят больше времени на ночной отдых. На первом месте по этому показателю оказались аргентинцы.
В общей сложности изучались сведения по 

24 января 2017, 10:10
Ученые: Компьютеры могут поставить человеку диагноз по фотографиям

Ученые: Компьютеры могут поставить человеку диагноз по фотографиям

Ученые из Соединенных Штатов представили компьютерную программу Face2Gene, которая, по их утверждению, может поставить человеку диагноз по фотографии. Как уточняется, простуду и грипп выявить по ней нельзя, но она способна обнаружить различные генетические заболевания.
Ученые приводят в качестве доказательства пример, 

16 января 2017, 12:25
Ученые привели самый весомый довод в пользу отказа от курения

Ученые привели самый весомый довод в пользу отказа от курения

Американские ученые из Онкологического общества установили, как именно отказ от курения влияет на организм человека. По результатам недавнего исследования, у курильщика запускается механизм восстановления уже через 20 минут после того, как он сделает последнюю затяжку.
Сначала ученые отмечают уменьшение кровяного 

30 декабря 2016, 10:47
В России появился новый вирус иммунодефицита человека

В России появился новый вирус иммунодефицита человека

Очень опасный вирус иммунодефицита человека появился в России от микса известной ранее болезни с новой, которая пришла из Азии. Об этом рассказали ученые из Института вирусологии. Новый ВИЧ AG принесли с собой рабочие, мигрирующие из среднеазиатского региона.
Это заболевание в 

28 декабря 2016, 09:27
Роспотребнадзор предупреждает об угрозе распространения в мире вируса Зика

Роспотребнадзор предупреждает об угрозе распространения в мире вируса Зика

Высокая заболеваемость отмечается в 48 странах Американского региона, а также в ряде государств Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.  Инфекцией уже заразились 710 тысяч человек.
Вирус особо опасен для беременных женщин. Он поражает плод, вследствие чего развивается  патология нервной системы новорожденных 

27 декабря 2016, 05:55
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна