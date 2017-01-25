Ученые из Новосибирского университета заявили о создании клеточной модели для исследования очень серьезной клеточной аномалии у людей - так называемой болезни Хантингтона. Она получила свое наименование в честь поражаемого мутацией гена huntingtin.
Это тяжелое наследственное заболевание не выявляется у пациентов до 35–45 лет. Далее за несколько лет оно приводит к распаду личности, расстройствам двигательных функций и летальному исходу.
Как поясняют ученые, путем добавления в геном ряда повторов триплета аминокислот цитозина, аденина и гуанина (CAG) они получили искусственно клетки, пораженные болезнью Хантингтона. На примере лабораторного материала эксперты имеют возможность изучить развитие клеточной аномалии и установить, вследствие чего данный недуг наносит удар лишь по отделам головного мозга, регулирующим мышечный тонус и поведенческие реакции.
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