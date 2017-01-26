Ученые обнаружили в янтаре похожее на пришельца древнее насекомое Насекомое возрастом 100 миллионов лет нашли в Мьянме застывшим в куске янтаря. Ученые из Университета штата Орегон исследовали его и описали на страницах издания Cretaceous Research.

Это создание похоже на муравья, но при этом не принадлежит ни к одному из …