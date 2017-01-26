Ученые из российского медико-генетического центра Genotek выяснили, что 82% жителей нашей страны имеют специфические варианты гена аппетита FTO. Он увеличивает склонность к набору массы тела.
Ген аппетита FTO был открыт европейскими учеными десять лет назад. Следствием различных вариантов его мутаций оказывается разная степень предрасположенности к ожирению.
Российские генетики исследовали образцы ДНК примерно двух тысяч молодых людей. Эксперименты продемонстрировали, что у 49% участников имеется мутация в одной копии гена FTO, что увеличивает индекс массы тела на 0,13-0,18 единиц (500 гр лишнего веса при росте 170 см).
Еще у трети добровольцев нашли мутацию в двух копиях гена аппетита. В свою очередь, при этом в 1,7 раза возрастает вероятность ожирения. По информации НИИ питания, в РФ с такой проблемой сталкиваются 60% женщин и 50% мужчин после 30 лет.
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