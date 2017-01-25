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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Сибирские ученые получили клеточную модель болезни Хантингтона

Сибирские ученые получили клеточную модель болезни Хантингтона

Ученые из Новосибирского университета заявили о создании клеточной модели для исследования очень серьезной клеточной аномалии у людей - так называемой болезни Хантингтона. Она получила свое наименование в честь поражаемого мутацией гена huntingtin.
Это тяжелое наследственное заболевание не выявляется у пациентов 

25 января 2017, 10:09
Ученые: Люди произошли от инопланетян

Ученые: Люди произошли от инопланетян

Американские ученые из Колумбийского университета утверждают, что все жители Земли являются инопланетянами. По утверждению специалистов, прежде жизнь возникла на Марсе, а далее на астероиде перенеслась на нашу планету.
Впервые такая теория была озвучена еще в 1871 году. Гипотеза под наименованием 

25 января 2017, 09:36
Ученые нашли планету с водой в 39 световых годах от Земли

Ученые нашли планету с водой в 39 световых годах от Земли

Британские ученые из Килского университета обнаружили планету, где есть вода. Находится она в 39 световых годах от Земли. По предположению исследователей, внутри космического тела есть жизнь, по крайней мере, в первородном состоянии.
Открыли загадочный объект недавно, а потому он еще 

24 января 2017, 05:33
Американские ученые исследовали сон россиян

Американские ученые исследовали сон россиян

У россиян средняя продолжительность сна составляет около 9 часов 20 минут. Об этом говорится в материалах исследования, подготовленного американскими и австралийскими учеными. В среднем жители РФ ложатся спать в 22:43 и встают в 7:54. Меньше всего спят японцы - всего 

24 января 2017, 04:30
Социологи: Общение в соцсетях увеличилось на 20% за пять лет

Социологи: Общение в соцсетях увеличилось на 20% за пять лет

Социальными сетями пользуются 60% россиян. Такой вывод сделали эксперты «Левада-Центра» в результате недавнего исследования. В 2015 году этот показатель был ниже на 4%, а в 2011 — на 20%.
По статистике, чаще всего жители нашей страны пользуются сетями «ВКонтакте» (40%), 

24 января 2017, 09:40
Ученые установили, что выбор друзей зависит от генного кода

Ученые установили, что выбор друзей зависит от генного кода

Ученые из Калифорнии выяснили, что выбор друзей зависит от генного кода. Об этом рассказали зарубежные научные издания.
В результате исследований ученые установили: зачастую у людей, находящихся в дружеских отношениях, наблюдается очень много общего. По словам руководителя серии экспериментов Джеймса Фаулера, 

23 января 2017, 02:23
Новосибирские ученые открыли ген, ответственный за депрессию

Новосибирские ученые открыли ген, ответственный за депрессию

Ученые новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦИГ) сибирского отделения РАН открыли у европейцев ген, несущий ответственность за развитие депрессии. В свою очередь, голландские эксперты подтвердили результат российских специалистов на независимой выборке людей.
Как выяснили ученые, вклад человеческого генотипа в развитие 

17 января 2017, 11:43
В соцсети «ВКонтакте» добавлен статус «В гражданском браке»

В соцсети «ВКонтакте» добавлен статус «В гражданском браке»

Соцсеть «ВКонтакте» дала возможность состоящим в гражданском браке пользователям обозначить это обстоятельство в новой графе. Теперь во «ВКонтакте» добавился статус «В гражданском браке», он доступен и в мобильной, и в веб-версии.
По информации российской компании, новшество появилось не только с 

11 января 2017, 10:24
Ученые установили, что лидерские качества передаются по наследству

Ученые установили, что лидерские качества передаются по наследству

Группа ученых из Соединенных Штатов установила, что лидерские качества передаются по наследству. Такой вывод был сделан в результате эксперимента, в котором участвовали поднявшиеся по карьерной лестнице люди с ярко выраженными организаторскими способностями.
Итоги исследований показали, что все участники имеют в 

29 декабря 2016, 11:48
Ученые: Пристрастие к алкоголю контролирует особый ген

Ученые: Пристрастие к алкоголю контролирует особый ген

Группа японских и американских ученых в процессе экспериментов с участием 100 тысяч человек установила, что ген β-Klotho (KLB), имеющийся у 42% людей, контролирует желание употребления спиртного. Детали исследования «алкогольного» гена приводятся на портале PNAS.
В экспериментах задействовали мужчин и женщин 

28 декабря 2016, 09:58
В Турции заблокировали соцсети после убийства посла РФ

В Турции заблокировали соцсети после убийства посла РФ

Власти Турции заблокировали доступ к популярным социальным сетям Facebook, Youtube, Twitter  после убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре в понедельник, 19 декабря, сообщил сервис TurkeyBlocks, который отслеживает ограничения доступа к веб-ресурсам в стране.
Как информируют эксперты, турецкое правительство постоянно 

20 декабря 2016, 06:54
Ученые: Социальные сети разрушают мозг человека

Ученые: Социальные сети разрушают мозг человека

В Сети появился видеоролик, в котором эксперты из сообщества AsapSCIENCE назвали 5 изменений, происходящих в человеческом мозге из-за соцсетей. По мнению ученых, общение в Интернете вызывает не только психологические, но и физиологические отклонения.

По данным исследования, от 5 до 10% пользователей не контролируют 

17 декабря 2016, 09:30
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