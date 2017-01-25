Ученые из Королевского колледжа в Лондоне выяснили, что зависимость от видеоигр и социальных сетей может быть генетической и передаваться по наследству. Подробности соответствующего исследования появились на страницах PLoS ONE.
В опытах были задействованы 8,5 тыс. добровольцев, которые имели близнецов, как однояйцевых, так и неоднояйцевых. Как открыли в ходе своей работы английские генетики, зависимость от видеоигр вызывается в 39% случаев генетическими факторами, от соцсетей - в 24%. При этом стало известно, что зависимость не оказывает пассивного влияния на людей. Человек сам делает выбор в силу наследственных предрасположенностей.
Значительная часть исследуемых добровольцев обладали похожими интересами со своими близнецами. При этом 2/3 отличий были обусловлены уникальными окружающими факторами. В частности, речь идет о родителях, вводящих ограничения по использованию социальных сетей.
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