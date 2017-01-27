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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 января 2017г 
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Ученые: умственные способности человека напрямую зависят от качества воды

Ученые: умственные способности человека напрямую зависят от качества воды

Высокое качество потребляемой питьевой воды является залогом хорошей работы мозга на протяжении долгих лет. Такой вывод сделали ученые из Соединенных Штатов по итогам продолжительных исследований.
По мнению ученых, существует прямая зависимость между качеством питьевой воды и интеллектуальными способностями. Дело в 

27 января 2017, 12:40
Ученые установили скорость расширения Вселенной

Ученые установили скорость расширения Вселенной

Американские ученые из Калифорнийского университета сумели определить скорость расширения Вселенной благодаря уточненным данным так называемой постоянной Хаббла. Данные очередных вычислений не совпадают с теми, что осуществлялись ранее, когда специалисты пытались выяснить предполагаемые последствия Большого взрыва.
Ученые не сомневаются, что сейчас 

27 января 2017, 08:53
Ученые создали зародыша, в котором сочетаются клетки свиньи и человека

Ученые создали зародыша, в котором сочетаются клетки свиньи и человека

Американские ученые впервые смогли создать зародыш организма, в котором сочетаются клетки свиньи и человека. О самых последних разработках сообщает Washington Post.
Для своих исследований ученые использовали свиной зародыш, в который внедрили стволовые клетки человека. Далее зародыш был подсажен свиноматке.
Спустя 

27 января 2017, 08:21
Ученые обнаружили в янтаре похожее на пришельца древнее насекомое

Ученые обнаружили в янтаре похожее на пришельца древнее насекомое

Насекомое возрастом 100 миллионов лет нашли в Мьянме застывшим в куске янтаря. Ученые из Университета штата Орегон исследовали его и описали на страницах издания Cretaceous Research.
Это создание похоже на муравья, но при этом не принадлежит ни к одному из 

26 января 2017, 05:27
Ученые раскрыли опасность чрезмерного употребления еды после 30 лет

Ученые раскрыли опасность чрезмерного употребления еды после 30 лет

Ученые из Соединенных Штатов выяснили, что чрезмерное употребление еды после 30 лет наносит очень большой вред здоровью. Привычка обильно поесть, тем более перед сном, подталкивает процессы старения, увеличивая вероятность возникновения рака, диабета и появления проблем с сердечно-сосудистой системой.
Ряд экспериментов 

25 января 2017, 01:11
Американские ученые исследовали сон россиян

Американские ученые исследовали сон россиян

У россиян средняя продолжительность сна составляет около 9 часов 20 минут. Об этом говорится в материалах исследования, подготовленного американскими и австралийскими учеными. В среднем жители РФ ложатся спать в 22:43 и встают в 7:54. Меньше всего спят японцы - всего 

24 января 2017, 04:30
Ученые сравнили продолжительность сна жителей России и других стран

Ученые сравнили продолжительность сна жителей России и других стран

Австралийские и американские ученые проанализировали среднюю продолжительность сна у людей из разных регионов планеты. Они решили определить, жители каких государств тратят больше времени на ночной отдых. На первом месте по этому показателю оказались аргентинцы.
В общей сложности изучались сведения по 

24 января 2017, 10:10
Ученые назвали эффективные способы борьбы с бессонницей

Ученые назвали эффективные способы борьбы с бессонницей

Английские ученые открыли несколько эффективных методов борьбы с бессонницей. Итоги масштабного исследования опубликованы на страницах специализированных изданий.
Одним из способов, помогающих уснуть, является просмотр кинокартины с легким сюжетом. Такие ленты дают возможность снять нервное напряжение и расслабиться. Также ученые советуют 

23 января 2017, 11:12
Ученые: Умеренное голодание увеличит жизнь в полтора раза

Ученые: Умеренное голодание увеличит жизнь в полтора раза

Ученые выяснили связь между объемом съеденной пищи и долголетием. В результате серии экспериментов специалисты из университета в Мэдисоне и института старения определили, что уменьшение калорийности еды может увеличить продолжительность жизни человека, а переедание грозит преждевременным летальным исходом.
Исследования проводили на 

19 января 2017, 10:20
Ученые раскрыли неожиданные причины плохого сна

Ученые раскрыли неожиданные причины плохого сна

Ученые из Медицинской школы при Университете Пенсильвании установили неожиданные причины плохого сна. Оказалось, что они связаны с употребляемой едой и объемом выпитой жидкости. Хуже других спали те, кто выпивал меньше 1,5 литров воды в течение суток и плохо питался.
В 

26 декабря 2016, 09:59
Ученые: уход за внуками повышает продолжительность жизни

Ученые: уход за внуками повышает продолжительность жизни

Немецкие и швейцарские ученые установили, что пенсионеры, уделяющие много времени внукам, живут дольше тех, кто не общается с представителями подрастающего поколения. Как показали исследования с участием 500 добровольцев в возрасте от 70 до 100 лет, систематическая помощь любому человеку может 

23 декабря 2016, 02:09
Ученые назвали основные продукты для увеличения продолжительности жизни

Ученые назвали основные продукты для увеличения продолжительности жизни

В Казахстане, где средняя продолжительность жизни за последнее время увеличилась на 14 лет, ученые составили перечень продуктов для долголетия. Как оказалось в процессе изучения рациона людей от 56 до 72 лет, дольше живут любители кисломолочной продукции.
Участники эксперимента включали эту 

19 декабря 2016, 05:26
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