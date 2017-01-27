Лимит сна может серьезно повлиять на продолжительность жизни людей. Об этом заявила группа ученых, представляющих Лондонский имперский колледж и Уорвикский университет.
В процессе экспериментов ученые сопоставили данные о продолжительности ночного отдыха более 10 000 человек. Исследование продолжалось в течение 17 лет.
В результате своей работы специалисты заметили неожиданную закономерность. Как выяснилось, отводившие на сон пять и менее часов в сутки респонденты в 2 раза чаще уходили из жизни по причине проблем с сердцем и сосудами. Уровень смертности в этой группе оказался гораздо выше, чем тех, кто отдыхал не меньше семи часов в сутки.
Вместе с тем, смертность выше средних показателей отмечалась и у тех, кто систематически уделяет сну свыше восьми часов ежедневно. У этих пациентов тоже была отмечена склонность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
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