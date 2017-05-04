10
46
58
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       8888888888            888    d8P   88888888888  8888888b.   888    
 888       888                   888   d8P        888      888   Y88b  888    
 888       888                   888  d8P         888      888    888  888    
 88888b.   8888888     888  888  888d88K          888      888   d88P  888888 
 888 "88b  888         888  888  8888888b         888      8888888P"   888    
 888  888  888         Y88  88P  888  Y88b        888      888 T88b    888    
 888  888  888          Y8bd8P   888   Y88b       888      888  T88b   Y88b.  
 888  888  888           Y88P    888    Y88b      888      888   T88b   "Y888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Китайские химики научились добывать бензин из воздуха

Китайские химики научились добывать бензин из воздуха

Китайские специалисты разработали новый катализатор, который может превращать воздух в аналог бензина. Об этом рассказали научные издания КНР.
Как поясняют авторы изобретения, новый катализатор действует на базе наночастиц железа. Они запускают процессы, превращающие обычный углекислый газ и водород в смесь 

3 мая 2017, 09:47
В США курьеров заменят собаки-роботы

В США курьеров заменят собаки-роботы

В недалекой перспективе в американских службах доставки вместо курьеров могут оказаться псы-роботы. В корпорации Boston Dynamics завершаются испытания роботизированной собаки.
Этой разработкой специалисты из Соединенных Штатов занимаются уже на протяжении нескольких лет. Самый первый опытный образец появился в 2015 году. 

28 апреля 2017, 04:49
Apple начала ремонтировать iPhone в российских сервисных центрах

Apple начала ремонтировать iPhone в российских сервисных центрах

В РФ начали работать сервисные центры Apple, где, в частности, можно будет отремонтировать поврежденные экраны смартфонов. В российской столице прошли сертификацию 19 сервисных представителей Apple Premium Service Provider.
Как сообщается, отданные в авторизованный центр iPhone отправляются на ремонтное предприятие, где 

25 апреля 2017, 03:34
Горячие новинки: эксперты назвали самые ожидаемые гаджеты 2017 года

Горячие новинки: эксперты назвали самые ожидаемые гаджеты 2017 года

В этом году крупные компании собираются представить гаджеты, в том числе, с неожиданным набором опций. О таких новинках заявляют, в частности, представители Samsung, Apple, Huawei, Razer Project Valerie.
В этот ряд эксперты поставили Samsung Galaxy S8, который, однако, может разочаровать 

25 апреля 2017, 03:28
В России протестировали 5G в движении

В России протестировали 5G в движении

В РФ прошло тестирование технологии 5G в движении. Как сообщают специалисты компаний МТС и Ericsson, они смогли установить новый рекорд скорости передачи данных.
Функционирующая в диапазоне 14,5–15,3 гигагерц базовая станция транслировала сигнал на движущийся прототип смартфона. В конечном итоге эксперты 

21 апреля 2017, 02:13
От работы теперь не уйти: в Самаре создали ходячий офис

От работы теперь не уйти: в Самаре создали ходячий офис

В Самаре ученые и архитекторы местного технического университета создали первый шагающий офис.

«Вдохновение разработчики нашли в животном мире. Пока такие мобильные архитектурные объекты есть только в виде прототипов», - сообщили в СамГТУ.

По мнению авторов проекта, «шагающий офис» 
21 апреля 2017, 12:56
В России изобрели сухой заменитель крови

В России изобрели сухой заменитель крови

Ученые из Калужской области разработали уникальный аналог крови ПАМ-3. Его можно применять при травмах различного происхождения.
Изобретение уже прошло клинические испытания, и может оказаться полноценным заменителем донорского материала. Очень важно, что ПАМ-3 может быть использован для лечения больных вне зависимости 

19 апреля 2017, 11:20
Ученые изобрели срастающееся стекло для смартфона

Ученые изобрели срастающееся стекло для смартфона

Специалисты Калифорнийского университета изобрели стекло для смартфонов, которое обладает возможностью самовосстановления. По словам ученых, их вдохновителем был персонаж комиксов «Люди Икс» Росомаха.
Как заявил представитель группы исследователей Чао Ван, стекло чрезвычайно устойчиво к возникновению царапин и трещин. Его применение в 

17 апреля 2017, 03:17
MediaTek анонсировала «самую быструю в мире» зарядку для смартфона

MediaTek анонсировала «самую быструю в мире» зарядку для смартфона

Компания MediaTek создала и представила публике «самую быструю в мире» зарядку для смартфона. Гаджету дали наименование Pump Express 3.0, как говорят эксперты, он конкурирует на рынке с Qualcomm QuickCharge.
Как заявляют представители производителя, их новое творение может лишь в течение 

6 июня 2016, 11:58
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна