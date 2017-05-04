Горячие новинки: эксперты назвали самые ожидаемые гаджеты 2017 года В этом году крупные компании собираются представить гаджеты, в том числе, с неожиданным набором опций. О таких новинках заявляют, в частности, представители Samsung, Apple, Huawei, Razer Project Valerie.

В этот ряд эксперты поставили Samsung Galaxy S8, который, однако, может разочаровать …