Житель башкирской столицы изобрел способ решения многих проблем туристов. Он придумал способ зарядки телефон от костра.
В перспективе мужчина намерен получить патент на массовый выпуск своеобразной печи-зарядки. Благодаря этому устройству электронные гаджеты подпитываются без использования электроэнергии.
Новинка представляет собой генератор, накапливающий электроэнергию через тепло, идущее от огня. К нему можно подключить через USB-порт смартфон, планшет, ноутбук или простой фонарь.
Уже сегодня у уфимского инженера есть заказчики, в том числе зарубежные. Устройство победило в научно-техническом конкурсе на молодежном форуме в Самаре. После этого у изобретателя появились средства для усовершенствования своего детища.
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