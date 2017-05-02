Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил о поддержке легализации «алкогольной» рекламы в средствах массовой информации. Об этом рассказывают «Известия».
По словам чиновника, основная суть вопроса состоит «не в борьбе с употреблением алкоголя», а в «употреблении некачественного алкоголя». По его словам, порядка 30% потребляемого спиртного в РФ относится к контрафактной продукции.
Г-н Волин говорит, что нужно рекламировать качественный легальный алкоголь. Он также отметил, что от существующего запрета страдают производители качественной продукции, которые не могут выйти на рынок по той причине, что их бренд не может стать узнаваемым. Напомним: соответствующий запрет на рекламу в печатных СМИ был введен 1 января 2013 года.
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