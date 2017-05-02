1
03
19
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
16 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину

Пьяные самарские подростки насмерть забили мужчину

В Самарской области расследуют уголовное дело об убийстве 43-летнего мужчины. Труп нашли 27 апреля в районе очистных сооружений в поселке Волжский под Самарой.

По версии следствия, мужчину насмерть забили два брата-подростка. Трагедия случилась 25 апреля. Жертва и предполагаемые убийцы являлись соседями. 

28 апреля 2017, 12:56
Ученые назвали самый опасный для здоровья алкогольный напиток

Ученые назвали самый опасный для здоровья алкогольный напиток

Специалисты из Канады установили, что смесь алкоголя и энергетических напитков причиняет наиболее серьезный вред здоровью. По словам специалистов, коктейли с энергетиками резко увеличивают количество сердечных сокращений.
Вместе с тем, говорят авторы исследования, при употреблении таких напитков резко возрастает риск получения 

24 апреля 2017, 09:27
В России не смогли установить минимальную цену пива

В России не смогли установить минимальную цену пива

Федеральная антимонопольная служба России отказалась вводить минимальные цены на пиво. Ранее в ведомстве полагали, что отсутствие данного показателя плохо сказывается на продажах, кроме того, минимум может привести к созданию условий для «обеления» пивного рынка страны. Между тем многие эксперты посчитали 

19 апреля 2017, 01:52
Деньги бутлегеров: штрафы за нелегальный алкоголь ужесточат

Деньги бутлегеров: штрафы за нелегальный алкоголь ужесточат

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за производство, перевозку и продажу нелегального алкоголя. Если общая стоимость изъятого контрафакта составит от 100 тысяч до 1 млн рублей, виновнику будет грозить до трех лет заключения или штраф от двух до трех миллионов рублей. 

18 апреля 2017, 03:39
В Госдуме предложили запретить рекламу на ТВ во время демонстрации фильмов

В Госдуме предложили запретить рекламу на ТВ во время демонстрации фильмов

Думский комитет по культуре выступил с инициативой запретить рекламные паузы на ТВ во время демонстрации фильмов. Как говорят авторы законопроекта, рекламу нужно показывать перед началом фильма и после его завершения, а вот ролики в середине картины возможны только с разрешения 

13 апреля 2017, 05:21
Введение радиочастотных меток для алкоголя пока отложили

Введение радиочастотных меток для алкоголя пока отложили

Правительство России отложило идею оснащения алкогольной продукции радиочастотными метками. Проект маркировки столкнулся с технологической проблемой. Как выяснилось, спиртное гасит микрочипы с нужной радиоволной, и информацию становится невозможно считывать сканерами.

Как уже сообщала «ТЕРРА», с инициативой внедрить по всей стране ноу-хау выступили 

2 марта 2017, 12:24
Самарское УФАС завело дело на «Быстроденьги»

Самарское УФАС завело дело на «Быстроденьги»

Самарское управление Федеральной Антимонопольной Службы возбудило дело в отношении микрофинансовой организации «Быстроденьги» по признакам нарушения закона «О рекламе». Претензии к кредитному учреждению возникли из-за мелкого, затрудняющего восприятие шрифта на рекламных баннерах, которым была напечатана важная информация. В то время, как 

2 декабря 2016, 11:48
Самарское УФАС завело дело на «Кошелев-Проект»

Самарское УФАС завело дело на «Кошелев-Проект»

Акционерное общество «Кошелев-Проект Самара» подозревают в нарушении рекламного законодательства. В ролике компании усмотрели антисемитский подтекст, сообщает Самарское УФАС.

Заявления по поводу рекламы «Кошелев-Проекта» в антимонопольный орган подали двое граждан. Их возмутил ролик, который они видели по ТВ и слышали по радио, 

29 ноября 2016, 03:36
Рекламу и вывески в историческом центре Самары подгонят под единый стандарт

Рекламу и вывески в историческом центре Самары подгонят под единый стандарт

Унификация "наружки" в центральной части города будет проведена в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года и согласно Единой концепции архитектурно-художественного благоустройства города. Вывески могут быть только двух максимально допустимых размеров.
Если она квадратная, то ее высота не 

11 ноября 2016, 04:50
Минкомсвязи разработало законопроект о защите инфраструктуры Рунета

Минкомсвязи разработало законопроект о защите инфраструктуры Рунета

В Минкомсвязи рассказали, как будут контролировать русскоязычный сегмент интернета. Ведомство информирует, что намерено следить за трафиком, для чего разработан соответствующий законопроект. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на источник в министерстве.
В документе содержится комплекс поправок для закона «О 

11 ноября 2016, 11:25
Для жалоб на чиновников и госуслуги создадут интернет-кнопку «Пожаловаться»

Для жалоб на чиновников и госуслуги создадут интернет-кнопку «Пожаловаться»

Новый виджет разрабатывает Минкомсвязи.  Интернет-кнопка «Пожаловаться» обойдется государству в 6,7 млн рублей и послужит повышению качества работы чиновников всех рангов. Новый сервис предполагается запустить к 25 ноября.
Кнопка «Пожаловаться» (таково её условное название) должна появиться на всех порталах органов власти, 

27 октября 2016, 11:17
Настоящая революция в сфере розничного кредитования может произойти в России еще до конца года

Настоящая революция в сфере розничного кредитования может произойти в России еще до конца года

Личного присутствия клиента в банке теперь не потребуется, причем, даже при оформлении ипотеки. Соответствующие изменения в законодательство готовит Минкомсвязи.
Предложения об усовершенствовании процедуры выдачи кредитов появились на фоне глобального падения процентных ставок. В октябре крупнейшие банки снизили стоимость некоторых займов 

17 октября 2016, 05:57
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна