В Госдуме предлагают ввести уголовное наказание за препятствование проезду машин скорой помощи. По мнению депутатов, если в результате действий автохама произошел летальный случай, нарушителя нужно судить как за непреднамеренное убийство. Парламентарии отреагировали на резонансную трагедию в Камчатском крае, где следственное управление инициировало проверку по факту смерти 21-летнего жителя Петропавловска-Камчатского. Молодая автоледи не пустила к нему скорую, перегородив дорогу.
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В Самаре молодая женщина упала из окна на четвертом этаже
В четверг, 12 января, скорая помощь доставила в больницу женщину примерно 30 лет. Она упала из окна дома на улице Партизанской, в районе ТРК «Аврора». У пострадавшей многочисленные травмы.
Выяснением обстоятельств произошедшего займутся правоохранительные органы. По предварительной информации, у гражданки наблюдалось …
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13 января 2017, 11:10
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Под Самарой перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие
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12 января 2017, 12:34
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Украинская полиция купила вазовские внедорожники «Нива»
Управление полиции охраны Полтавской области закупило служебные автомобили российской марки «Нива». По соотношению цена - качество конкурентов вазовским внедорожникам не нашлось, написали украинские СМИ. В частности, новые машины планируется использовать для охраны объектов нефтегазового комплекса.
Ранее в руководстве полиции …
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10 января 2017, 05:38
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АвтоВАЗ повысил цены Lada на 2-3%
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9 января 2017, 11:29
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В Самаре убиравший снег рабочий упал с крыши пятиэтажки
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9 января 2017, 09:26
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В Тольятти три пацана напали на «скорую» и отобрали у врачей кардиограф
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4 января 2017, 03:28
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Самарские налоговики не смогли получить от автодилера 18,5 млн рублей
Компания «Самара-Авто» выиграла судебный спор у инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Предприниматели обратились в областной арбитраж с требованием признать недействительным решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.
По мнению фискалов, компания была должна бюджету 18,5 миллионов рублей …
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29 декабря 2016, 05:18
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С 1 января 2017 года ввоз подержанных иномарок в Россию будет фактически остановлен
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27 декабря 2016, 06:21