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13 января 2017, 11:10
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Под Самарой перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие

В среду, 11 января, в Самарской области на территории Хворостянского района произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. Машина «ГАЗ-325642» ушла в кювет и опрокинулась на 29 километре дороги, ведущей из села Осинки в село Приволжье. Это случилось примерно в 

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АвтоВАЗ повысил цены Lada на 2-3%

АвтоВАЗ c 1 января повысил рекомендованные розничные цены на свои автомобили. Базовые версии Lada стали дороже в среднем на 2-3 процента. Так, начальная цена самой продаваемой модели завода – Granta в кузове седан - увеличилась примерно на 6 тысяч рублей, 

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В Самаре убиравший снег рабочий упал с крыши пятиэтажки

В Самаре убиравший снег рабочий упал с крыши пятиэтажки

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В Тольятти три пацана напали на «скорую» и отобрали у врачей кардиограф

В Тольятти три пацана напали на «скорую» и отобрали у врачей кардиограф

31 декабря в одном из дворов по улице Туполева в Тольятти машину «скорой» остановили молоды люди и сообщили, что их другу нужна срочная помощь.

Бригада возвращалась с вызова. Когда машина остановилась, пацаны принялись хватать приборы и медикаменты, забрали даже прибор для 

4 января 2017, 03:28
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Самарские налоговики не смогли получить от автодилера 18,5 млн рублей

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29 декабря 2016, 05:18
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С 1 января 2017 года ввоз подержанных иномарок в Россию будет фактически остановлен

С 1 января 2017 года, все ввозимые в Россию автомобили должны быть оснащены системой ЭРА-ГЛОНАС. В экстренной ситуации она подает сигнал бедствия через спутники и сети GSM. Без выполнения этого требования таможеники не выдадут ПТС, а, значит поставить машину на 

27 декабря 2016, 06:21
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