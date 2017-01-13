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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 января 2017г 
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Материалы по теме:

Под Самарой перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие

Под Самарой перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие

В среду, 11 января, в Самарской области на территории Хворостянского района произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. Машина «ГАЗ-325642» ушла в кювет и опрокинулась на 29 километре дороги, ведущей из села Осинки в село Приволжье. Это случилось примерно в 

12 января 2017, 12:34
В Тольятти мужчина упал из горящей квартиры прямо на пожарного

В Тольятти мужчина упал из горящей квартиры прямо на пожарного

Во вторник, 10 января, в Тольятти произошел пожар в доме на улице Дзержинского. По словам очевидцев, возгорание началось в квартире на четвертом этаже. Мужчина, который находился внутри, не смог зацепиться за пожарную лестницу и якобы упал прямо на пожарного. Свидетели 
11 января 2017, 06:34
В Самаре убиравший снег рабочий упал с крыши пятиэтажки

В Самаре убиравший снег рабочий упал с крыши пятиэтажки

С крыши пятиэтажного дома на улице Дзержинского упал 36-летний рабочий, чистивший крышу. Инцидент произошел в субботу, 7 января 2017 года, около пяти часов вечера.

Чистить крышу рабочий отправился после сильного снегопада. Однако он не удержался и упал вниз.
9 января 2017, 09:26
В Тольятти три пацана напали на «скорую» и отобрали у врачей кардиограф

В Тольятти три пацана напали на «скорую» и отобрали у врачей кардиограф

31 декабря в одном из дворов по улице Туполева в Тольятти машину «скорой» остановили молоды люди и сообщили, что их другу нужна срочная помощь.

Бригада возвращалась с вызова. Когда машина остановилась, пацаны принялись хватать приборы и медикаменты, забрали даже прибор для 

4 января 2017, 03:28
В Тольятти 16-летнего подростка ранили ножом

В Тольятти 16-летнего подростка ранили ножом

Вчера, 1 января, около 11 часов утра около одного из домов по бульвару Гая Автозаводского района потребовалась медицинская помощь 16-летнему подростку, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда. По предварительным данным, мальчик получил ножевое ранение.
 
При каких 

2 января 2017, 05:38
В Самаре на Шверника пенсионерка выпала с 10-го этажа

В Самаре на Шверника пенсионерка выпала с 10-го этажа

В субботу, 24 декабря, утром в Самаре на улице Шверника выпала женщина из квартиры, предположительно, с 10-го этажа, передает «Волга Ньюс».
 
Скорая помощь прибыла через 7 минут. Медики пытались спасти женщине жизнь. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Пострадавшая 

26 декабря 2016, 11:40
Молодая женщина погибла и трое человек ранены в ДТП под Самарой

Молодая женщина погибла и трое человек ранены в ДТП под Самарой

В воскресенье, 25 декабря, произошло смертельное ДТП в Приволжском районе Самарской области. В 8:20 на 68 километре автодороги Осинки – Приволжье столкнулись два вазовских автомобиля – «четырнадцатая» и «Нива». Погибла женщина, еще трое человек получили ранения.

По предварительной версии, 
26 декабря 2016, 03:18
В Самаре парень умер от ножевого ранения, а его брат выпал с 9-го этажа

В Самаре парень умер от ножевого ранения, а его брат выпал с 9-го этажа

Кровавая драма случилась в Самаре в одном из домов на проспекте Кирова. Врачам позвонил 32-летний мужчина и сообщил, что его 26-летний родственник получил ножевые ранения. Медики прибыли на место оперативно, однако им оставалось лишь констатировать смерть молодого человека.
Тем временем, 

19 декабря 2016, 04:09
В Самаре мужчина зарезал знакомую женщину-бомжа

В Самаре мужчина зарезал знакомую женщину-бомжа

Труп 33-летней женщины с признаками насильственной смерти был обнаружен 10 декабря в доме по улице 3-й год Пятилетки в Самаре. По подозрению в совершении убийства задержан 34-летний знакомый погибшей. Установлено, что убитая не имела определенного места жительства.

По версии полицейских,  знакомые 

14 декабря 2016, 11:56
Жительница Тольятти ударила ножом своего отчима

Жительница Тольятти ударила ножом своего отчима

Полиция Тольятти задержала подозреваемую в нападении на 67-летнего мужчину.

Предполагаемая злоумышленница – жительница Тольятти 1970 года рождения. Потерпевший – её отчим. Между 67-летним пенсионером и его падчерицей произошел конфликт.  По предварительной версии, 46-летняя женщина ударила ножом своего отчима.
Инцидент произошел в 

13 декабря 2016, 12:51
Служащий базы ВВС США в Японии с ножом напал на местную жительницу

Служащий базы ВВС США в Японии с ножом напал на местную жительницу

В японском городе Мисава служащий базы ВВС США напал с ножом на женщину. Мужчина задержан. Его жертва доставлена в больницу, сообщили японские журналисты.  

База Мисава находится на севере острова Хонсю. По предварительной информации, сотрудник военной базы нанес женщине несколько ранений. 

29 ноября 2016, 05:17
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