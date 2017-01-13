В четверг, 12 января, скорая помощь доставила в больницу женщину примерно 30 лет. Она упала из окна дома на улице Партизанской, в районе ТРК «Аврора». У пострадавшей многочисленные травмы.
Выяснением обстоятельств произошедшего займутся правоохранительные органы. По предварительной информации, у гражданки наблюдалось душевное расстройство.
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Жительница Тольятти ударила ножом своего отчима
Полиция Тольятти задержала подозреваемую в нападении на 67-летнего мужчину.
Предполагаемая злоумышленница – жительница Тольятти 1970 года рождения. Потерпевший – её отчим. Между 67-летним пенсионером и его падчерицей произошел конфликт. По предварительной версии, 46-летняя женщина ударила ножом своего отчима.
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