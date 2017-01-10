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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

АвтоВАЗ повысил цены Lada на 2-3%

АвтоВАЗ повысил цены Lada на 2-3%

АвтоВАЗ c 1 января повысил рекомендованные розничные цены на свои автомобили. Базовые версии Lada стали дороже в среднем на 2-3 процента. Так, начальная цена самой продаваемой модели завода – Granta в кузове седан - увеличилась примерно на 6 тысяч рублей, 

9 января 2017, 11:29
Самарские налоговики не смогли получить от автодилера 18,5 млн рублей

Самарские налоговики не смогли получить от автодилера 18,5 млн рублей

Компания «Самара-Авто» выиграла судебный спор у инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Предприниматели обратились в областной арбитраж с требованием признать недействительным решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.

По мнению фискалов, компания была должна бюджету 18,5 миллионов рублей 

29 декабря 2016, 05:18
С 1 января 2017 года ввоз подержанных иномарок в Россию будет фактически остановлен

С 1 января 2017 года ввоз подержанных иномарок в Россию будет фактически остановлен

С 1 января 2017 года, все ввозимые в Россию автомобили должны быть оснащены системой ЭРА-ГЛОНАС. В экстренной ситуации она подает сигнал бедствия через спутники и сети GSM. Без выполнения этого требования таможеники не выдадут ПТС, а, значит поставить машину на 

27 декабря 2016, 06:21
Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО

Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО

Сегодня в Самарском областном суде двое фигурантов попробовали оспорить меру пресечения, но сделать это им не удалось. 23-летний уроженец Узбекистана Эрнст Ятсуненко заверяет: непосредственно в избиении начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены в поселке Смышляевка в декабре 

26 декабря 2016, 07:18
Полиция 63 региона готова потратить 8 миллионов рублей на свои иномарки

Полиция 63 региона готова потратить 8 миллионов рублей на свои иномарки

В обслуживании нуждаются 238 единиц авто разных марок.
В частности, на балансе ГУ МВД России по Самарской области значатся 7 моделей Toyota, 3 разновидности BMW, 2 - Audi, а также  Mersedes, Renault, Ford, Fiat, Skoda и Chevrolet.
Тендер появился на 

26 декабря 2016, 06:02
ГИБДД назвала районы Самары, где чаще всего крадут машины

ГИБДД назвала районы Самары, где чаще всего крадут машины

Самарская госавтоинспекция назвала районы, где чаще всего похищают машины. В числе лидеров Промышленный и Кировский – 92 и 63 автокражи соответственно. Всего за 11 месяцев 2016 года в Самаре зарегистрировано 318 краж транспортных средств. Примерно треть украденных машин – иномарки, 

26 декабря 2016, 05:06
На АвтоВАЗе закрыли цех, на котором с 1977 года выпускалась «Нива»

На АвтоВАЗе закрыли цех, на котором с 1977 года выпускалась «Нива»

На АвтоВАЗе закрыли 62-й производственный корпус, на котором с 1977 года выпускалась одна единственная модель — трехдверная Lada 4x4 (Нива).
 
Как пишет «Русский автомобиль», на последний экземпляр легендарного внедорожника, собранного в цеху, рабочие наклеили плакат «Прощай Нива».
 
В 
25 декабря 2016, 02:23
Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком

Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком

Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с Эдуардом Заком - начальником отдела собственной безопасности полиции Тольятти. Подполковник погиб в ДТП на трассе М5 «Урал» в Ульяновской области в понедельник. На своем автомобиле «Шевроле Нива» он вылетел на встречку и врезался 

21 декабря 2016, 12:19
В Самаре полиция провела операцию «Ураган», есть фото

В Самаре полиция провела операцию «Ураган», есть фото

На территории Красноглинского района Самары прошла операция «Ураган». В ней участвовали сотрудники уголовного розыска, УЭБиПК, управления организации охраны общественного порядка, ГИБДД. Всего было привлечено более 120 работников ОВД.

Полицейские провели обыски в 22 помещениях, в которых проживают фигуранты по 
18 декабря 2016, 01:14
Фанаты «Нивы» ждут выхода новой Lada 4x4 и Chevrolet Niva 2

Фанаты «Нивы» ждут выхода новой Lada 4x4 и Chevrolet Niva 2

На АвтоВАЗе опровергли информацию о том, что новая Lada 4x4 получит спецплатформу с агрегатами от Chevrolet Niva 2. На тольяттинском предприятии утверждают, что в настоящее время никаких технических решений по автомобилю не принято. Ожидается, что на конвейер новое поколение «Нивы» 

7 ноября 2016, 05:33
На АвтоВАЗе сделали первые два прототипа новой «Нивы»

На АвтоВАЗе сделали первые два прототипа новой «Нивы»

На АвтоВАЗе продолжается активная работа по созданию Lada 4x4 нового поколения. Как передает портал «Автовести», на заводе уже собраны первые два прототипа будущей новинки.

По данным официального "Лада Клуб", тольяттинский автозавод уже определил главные рынки сбыта нового внедорожника, разработал 
10 августа 2016, 12:15
Самарец без прав врезался в столб и погиб, есть фото

Самарец без прав врезался в столб и погиб, есть фото

Вчера, 28 июля, в Красноярском районе Самарской области случилось ДТП со смертельным исходом, сообщает региональное ГУ МВД.
 
Инцидент произошел на улице Речной в селе Нижняя Солонцовка. По предварительной версии полицейских, примерно 2:20 ночи 37-летний мужчина на автомобиле «Нива» ехал 

29 июля 2016, 05:13
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