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АвтоВАЗ повысил цены Lada на 2-3%
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9 января 2017, 11:29
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Самарские налоговики не смогли получить от автодилера 18,5 млн рублей
Компания «Самара-Авто» выиграла судебный спор у инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Предприниматели обратились в областной арбитраж с требованием признать недействительным решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение.
По мнению фискалов, компания была должна бюджету 18,5 миллионов рублей …
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29 декабря 2016, 05:18
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С 1 января 2017 года ввоз подержанных иномарок в Россию будет фактически остановлен
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27 декабря 2016, 06:21
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Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО
Сегодня в Самарском областном суде двое фигурантов попробовали оспорить меру пресечения, но сделать это им не удалось. 23-летний уроженец Узбекистана Эрнст Ятсуненко заверяет: непосредственно в избиении начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены в поселке Смышляевка в декабре …
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26 декабря 2016, 07:18
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Полиция 63 региона готова потратить 8 миллионов рублей на свои иномарки
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26 декабря 2016, 06:02
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ГИБДД назвала районы Самары, где чаще всего крадут машины
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26 декабря 2016, 05:06
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На АвтоВАЗе закрыли цех, на котором с 1977 года выпускалась «Нива»
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25 декабря 2016, 02:23
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Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком
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21 декабря 2016, 12:19
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В Самаре полиция провела операцию «Ураган», есть фото
На территории Красноглинского района Самары прошла операция «Ураган». В ней участвовали сотрудники уголовного розыска, УЭБиПК, управления организации охраны общественного порядка, ГИБДД. Всего было привлечено более 120 работников ОВД.
Полицейские провели обыски в 22 помещениях, в которых проживают фигуранты по …
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18 декабря 2016, 01:14
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Фанаты «Нивы» ждут выхода новой Lada 4x4 и Chevrolet Niva 2
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7 ноября 2016, 05:33
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На АвтоВАЗе сделали первые два прототипа новой «Нивы»
На АвтоВАЗе продолжается активная работа по созданию Lada 4x4 нового поколения. Как передает портал «Автовести», на заводе уже собраны первые два прототипа будущей новинки.
По данным официального "Лада Клуб", тольяттинский автозавод уже определил главные рынки сбыта нового внедорожника, разработал …
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10 августа 2016, 12:15
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Самарец без прав врезался в столб и погиб, есть фото
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29 июля 2016, 05:13