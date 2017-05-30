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В Самарской области осудили банду студентов – автовзломщиков
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30 мая 2017, 10:55
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Фото: в Тольятти заметили новейший японский кроссовер Toyota C-HR
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30 мая 2017, 10:07
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Rolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль Sweptail
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30 мая 2017, 09:16
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Тольяттинец отказывается продавать автомобиль «Жигули» за 3 миллиона рублей
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29 мая 2017, 04:57
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"GM-АвтоВАЗ" остался без запчастей
"GM-АвтоВАЗ" приостановил работу конвейера. Как сообщают федеральные СМИ, с 17 мая "Завод Автокомпонент" прекратил поставку комплектующих в адрес совместного предприятия. В связи c этим выпуск автомобилей вынужденно приостановлен. Когда работа возобновится, на заводе не уточняют. Как уже сообщала ТЕРРА, по итогам …
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23 мая 2017, 05:16
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GM-АвтоВАЗ остался без миллиардов и новой «Шеви Нивы»
Chevrolet Niva нового поколения не сойдет с конвейера без господдержки. Завод GM-АвтоВАЗ не может получить бюджетные деньги на выпуск авто из-за отсутствия утвержденного бизнес-плана. Об этом рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович.
По словам чиновника, для реализации проекта необходимо обновить финансовую модель, рассмотреть …
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26 апреля 2017, 04:45
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GM-АвтоВАЗ повысил цены на Chevrolet Niva
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1 марта 2017, 01:34
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Продажи спецверсии Chevrolet Niva стартовали в России
На российском рынке стартовали продажи специальной версии Chevrolet Niva. Модель представлена только в одной комплектации, стоимость которой начинается с 704 тысяч рублей. Спецверсия представляет собой улучшенный вариант стандартного внедорожника Chevrolet Niva в комплектации GLC.
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9 декабря 2016, 12:05
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В России стартовали продажи специальной версии Chevrolet Niva
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1 декабря 2016, 07:01
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GM-АвтоВАЗ просит госгарантий для выпуска новой Chevrolet Niva
Тольяттинский завод «Джи Эм-АвтоВАЗ» обратился к правительству России с просьбой предоставить госгарантии по финансированию проекта организации выпуска Chevrolet Niva нового поколения, пишут «Ведомости». Сумма, запрошенная компанией, не раскрывается. Как уже сообщала «ТЕРРА», необходимость предоставления совместному российско-американскому предприятию госгарантий для получения …
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28 июля 2016, 12:33