Тольяттинец отказывается продавать автомобиль «Жигули» за 3 миллиона рублей В «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте» продолжают следить за необычной историей с местным жителем, который продает «Жигули» за 3,5 млн рублей. Столько же сейчас стоят некоторые элитные иномарки. Автомобилю в этом году исполнилось 38 лет. Машина 1979 года выпуска все это …