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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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Материалы по теме:

Названы самые популярные автомобильные бренды в России

Названы самые популярные автомобильные бренды в России

Эксперты «Ассоциации европейского бизнеса» перечислили наиболее популярные автомобили в России по итогам 2016 года. По словам специалистов, общий уровень продаж авто на отечественном рынке несколько снизился по сравнению с 2015 годом.
Лидирующие позиции принадлежат LADA, Hyundai и Renault. Увеличение реализации 

17 января 2017, 09:19
На российском рынке Chery сделает ставку на новые кроссоверы

На российском рынке Chery сделает ставку на новые кроссоверы

Китайский концерн Chery намерен представить новые кроссоверы на российском авторынке. Автопроизводитель сделает акцент на этот сегмент машин, считая его на данный момент наиболее перспективным.
Глава российского отделения Chery отметил, что в прошлом году на наш рынок вышли такие модели, как 

16 января 2017, 09:03
Компания Audi назвала стоимость обновленного кроссовера Q5

Компания Audi назвала стоимость обновленного кроссовера Q5

Весной 2017 года на европейском авторынке появится обновленный кроссовер Audi Q5. В дилерских центрах уже назвали стоимость и комплектации популярной модели.
Самая доступная комплектация SE получит турбодизельный мотор объемом 2,0 л и мощностью 190 л. с. Ее цена начинается с 

13 января 2017, 05:13
Hyundai Solaris стал лидером продаж на российском рынке в 2016 году

Hyundai Solaris стал лидером продаж на российском рынке в 2016 году

В 2016 году самым востребованной моделью на российском рынке оказалась модель Hyundai Solaris. В начале 2017-го в РФ развернутся продажи нового поколения этого автомобиля.
По данным аналитиков "Автостата", в прошлом году дилеры смогли продать более 90,3 тысяч экземпляров Hyundai Solaris, 

13 января 2017, 04:19
В России в феврале стартует прием заказов на новые KIA Soul и Soul GT

В России в феврале стартует прием заказов на новые KIA Soul и Soul GT

Представители южнокорейской компании сообщили о старте предзаказов в феврале на новые модели Kia Soul и Soul GT. Вариация GT будет доступна с бензомотором на 204 л.с.
Модель Kia Soul получит новую решетку радиатора, иной дизайн переднего бампера, а также обновленную 

11 января 2017, 01:53
Новый автомобиль от Toyota поколения Camry представили в Детройте

Новый автомобиль от Toyota поколения Camry представили в Детройте

Презентация обновленной Camry от компании Toyota состоялась в Детройте. Модель представили в том варианте, который японская компания приготовила для рынка Соединенных Штатов. Европейская версия станет немного отличаться.
По словам экспертов, авто посадили на новую платформу TNGA. Это в итоге дало 

10 января 2017, 05:27
Самый быстрый Lamborghini Urus появится на российском рынке

Самый быстрый Lamborghini Urus появится на российском рынке

Итальянская корпорация Lamborghini собирается вывести будущую гибридную модель Urus на рынок России. Точная дата старта продаж самого быстрого кроссовера в РФ пока не сообщается.
По последним сведениям, в компании Lamborghini представят новинку на рынке Европы не ранее 2018 года. Новый 

9 января 2017, 04:36
SsangYong озвучил российские цены на кроссоверы Tivoli и Tivoli XLV

SsangYong озвучил российские цены на кроссоверы Tivoli и Tivoli XLV

Появилась информация о рублевых ценах на новый корейский кроссовер SsangYong Tivoli. На рынке России представят две модификации - обычную и удлиненную Tivoli XLV. Базовая вариация стоит 999 000 рублей.
В РФ кроссовер будет продаваться с одним вариантом двигателя. Это 1,6-литровый мотор 

30 декабря 2016, 09:34
Стартовало производство хэтчбека Hyundai i30 нового поколения

Стартовало производство хэтчбека Hyundai i30 нового поколения

На чешском заводе компании Hyundai началось серийное производство третьей генерации пятидверного хэтчбека i30, предназначенного для Европы. Помимо модели i30, с конвейера также сойдут хэтчбек ix20 и внедорожник Tucson. О старте продаж новинок от Hyundai в России пока не сообщается. 
Напомним, публичная премьера нового поколения 

16 декабря 2016, 11:00
Новый универсал Hyundai i30 впервые замечен на тестах

Новый универсал Hyundai i30 впервые замечен на тестах

Южнокорейский автоконцерн Hyundai приступил к дорожным тестам нового универсала i30, который будет презентован в 2017 году. Фотошпионы Motor1 запечатлели новинку и выложили изображения в Сеть. По предварительным данным, автомобиль Hyundai i30 получит приставку CW в названии. 

Покупателям предложат несколько бензиновых версий автомобиля. В частности, трехцилиндровый турбомотор 

24 ноября 2016, 09:34
Новый хэтчбек Hyundai i30 представлен официально

Новый хэтчбек Hyundai i30 представлен официально

Компания Hyundai официально презентовала новый хэтчбек i30 во Франкфурте и рассекретила его технические характеристики. Публичная премьера состоится на Парижском автосалоне в октябре, а в продажу автомобиль поступит в начале следующего года.
На автомобильном рынке появятся несколько версий Hyundai i30 нового 

8 сентября 2016, 12:19
Объявлены цены на обновленное семейство Hyundai i30 в России

Объявлены цены на обновленное семейство Hyundai i30 в России

Обновленный хетчбэк от Hyundai получил обновления дизайна и комплектации. О выходе модели на рынок нашей страны заявила компания-производитель.
Теперь авто представлено в двух вариантах: трехдверном и пятидверном. На сегодняшний день уже известна цена новинки: за 5-дверную модель со 100-сильным мотором 
30 апреля 2015, 08:20
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