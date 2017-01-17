На российском рынке Chery сделает ставку на новые кроссоверы Китайский концерн Chery намерен представить новые кроссоверы на российском авторынке. Автопроизводитель сделает акцент на этот сегмент машин, считая его на данный момент наиболее перспективным.

Глава российского отделения Chery отметил, что в прошлом году на наш рынок вышли такие модели, как …