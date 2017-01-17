Представители корпорации Hyundai озвучили стоимость нового универсала i30 для европейского рынка. Считается, что автомобиль составит конкуренцию Volkswagen Golf.
Базовая модель i30 с 1,0-литровым мотором T-GDI мощностью 118 л.с. будет предлагаться автолюбителям по цене в 19 480 евро. Авто оснастили легкосплавными колесами на 15 дюймов, светодиодными фарами и полным электропакетом.
Другая вариация будет предложена с 1,6-литровым двигателем. Здесь эксперты отмечают мультимедийную систему в салоне и камеру заднего вида. Цена данного транспортного средства - 23 660 евро.
Пятидверная модель i30 имеет 1,4-литровый агрегат мощностью 140 л.с. с шестиступенчатой «механикой». Стоимость этого авто - 380 евро. Старт продаж намечен на 1 марта.
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