В течение месяца 25 автопроизводителей изменили цены на свои модели. Об этом говорят эксперты аналитического агентства «Автостат», которые провели исследование с участием всех автоконцернов, официально представленных в России.
Ряд компаний еще до новогодних праздников решил изменить цены на свои автомобили. В частности, германский бренд Audi на 2% поднял стоимость А6, на 1-2% выросла цена на A6 Avant, на 1,5% скорректировали ценники у A6 Allroad quattro, на 2% оказалась менее доступной А7 Sportback. Стоимость S7 Sportback поднялась на 1%, Q3 - на 2-2,5%.
Цены на японскую продукцию Lexus тоже не стояли на месте. В зависимости от модификации транспортные средства серии NX подорожали на 1,7 – 3,5%, LX – на 1,0 – 2,3%, RX – на 1,7 – 2,5%.
Toyota, в частности, увеличила стоимость седанов Corolla и Camry, кроссовера RAV4, внедорожников Land Cruiser Prado и Land Cruiser. В компании Skoda отмечен рост цен на лифтбек Rapid в различных комплектациях, на кроссовер Yeti и другие. Впрочем, этот список можно продолжать.
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