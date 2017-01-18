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ФАС займется проверкой цен в кафе аэропортов России

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Германский концерн Opel опубликовал в Интернете первые изображения кроссовера Crossland X, презентация которого должна состояться 18 января 2016 года. Модель создана на базе платформы EMP2, на которой смоделирован Peugeot 3008.
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BMW объявил рублевые цены нового седана 5-Series

BMW объявил рублевые цены нового седана 5-Series

Всемирно известный концерн BMW объявил официальную стоимость своего седана 5-Series нового поколения для российского автомобильного рынка. За базовую комплектацию автолюбителям придется выложить сумму от 2,7 млн рублей.
За аналогичную модель с полным приводом нужно будет доплатить еще порядка 200 тыс. 

18 января 2017, 09:37
Nissan Qashqai и X-Trail стали бестселлерами марки в России

Nissan Qashqai и X-Trail стали бестселлерами марки в России

В 2016 году на российском автомобильном рынке бестселлерами марки Nissan признаны модели Qashqai и X-Trail. В общей сложности корпорация реализовала 70 464 автомобиля.
Как при этом отмечается, в прошлом году продажи Nissan в Российской Федерации снизились примерно на 23%. Если 

17 января 2017, 03:34
ФАС примет меры против чрезмерного повышения цен на лекарства

ФАС примет меры против чрезмерного повышения цен на лекарства

В России сильно завышены цены на дорогие лекарства, к такому выводу пришли в Федеральной антимонопольной службе. Ведомство обнаружило почти 100 позиций дорогостоящих препаратов, торговая наценка на которые достигала нескольких десятков процентов. Речь идет о лекарствах, предназначенных для лечения ВИЧ, гепатитов 

17 января 2017, 03:31
Как будут меняться цены на жильё в Самаре

Как будут меняться цены на жильё в Самаре

В 2016 году рынок жилой недвижимости стал рынком покупателя - предложение существенно превышало спрос, отмечают эксперты. Соответственно, уже потребитель диктовал условия продавцу. Это в первую очередь отразилось на стоимости сделок. Средняя цена предложения в 59-60 тысяч рублей за метр, как 

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Российские цены изменили за последний месяц 28 автопроизводителей

В течение последнего месяца 28 производителей, работающих в РФ, изменили стоимость своих транспортных средств. Таковы данные аналитиков "Автостата".
Например, американский бренд Ford с середины марта по 15 апреля поднял цену практически на все модели на 1%-3%. Кто-то из производителей переписал 

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Nissan Sentra получит кузов хэтчбек и новую линейку двигателей

Как сообщают специализированные издания, японская компания Nissan Motor Company планирует в ближайшее время расширить разнообразие двигателей для новой модели Nissan Sentra текущего модельного года. Это заявление сделали представители японского автопроизводителя.
Наряду с этим, в планах компании также представить модификацию, выполненную 
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Hyundai собрал рекордное количество предзаказов на кроссовер Creta

Кроссовер от южнокорейского автопроизводителя, согласно последним статистическим данным, собрал рекордное число предварительных заказов. Автоновинку специально разработали для автомобильного рынка Индии. В Российскую Федерацию эта модель попадет в 2016-м. Сборку будет осуществлять питерское предприятие.
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Китайский автопроизводитель Changan анонсировал старт продаж своей новинки, шпионские фотографии которой уже успели разместить печатные средства массовой информации Поднебесной.
 
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19 августа 2015, 04:55
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