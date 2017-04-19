Федеральная антимонопольная служба России отказалась вводить минимальные цены на пиво. Ранее в ведомстве полагали, что отсутствие данного показателя плохо сказывается на продажах, кроме того, минимум может привести к созданию условий для «обеления» пивного рынка страны. Между тем многие эксперты посчитали такую инициативу ФАС бессмысленной. По их словам, введение минималки актуально только для тех видов алкогольной продукции, где велика доля контрафакта. Доля же «левого» пива сейчас составляет всего 5-7 процентов. Сейчас минимальные цены в России устанавливаются на коньяк, водку и ликеро-водочные изделия, а также на шампанское.
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