Сегодня празднует свой день рождения легендарная "копейка". Первый автомобиль сошел с конвейера тольяттинского автогиганта 47 лет назад. Это событие изменило жизнь миллионов россиян. Сейчас от благополучия предприятия по-прежнему зависит развитие Тольятти.
К предстоящему юбилею автогиганта федеральный центр выделяет дополнительные средства по возведению инфраструктурных, социальных, спортивных объектов в Тольятти. Отметил в своем поздравлении сотрудников АвтоВАЗа и жителей Тольятти заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович: "Отрадно осознавать, что и сегодня АвтоВАЗ чтит свои производственные традиции и выпускает автомобили, которые пользуются высоким спросом и занимают одну пятую российского автомобильного рынка. Наша задача - вернуть в Тольятти гордость за автомобили, которые тут выпускаются, и сделать город максимально удобным для работы и отдыха горожан".
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