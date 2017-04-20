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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 апреля 2017г 
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20 апреля 2017, 05:12
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Николя Мор отправит землякам-европейцам 40 000 машин АвтоВАЗа

В Евросоюзе резко подскочили продажи автомобилей Lada. По итогам первого квартала 2017-го АвтоВАЗ сумел реализовать европейцам 1142 новые машины. Это на 63 процента больше, чем за тот же период годичной давности, информирует «Автостат».

Как уже сообщала «ТЕРРА», в этом году продажи 

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"АВТОВАЗ" разместит более 9 млрд. ценных бумаг

"АвтоВАЗ" продолжает государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг. Как сообщается на портале раскрытия информации, речь идет о выпуске акций дополнительно к эмиссиям, зарегистрированным в 2007 и 2016 годах. 17 апреля 2017-го был зарегистрирован допвыпуск 9 млрд 250 миллионов акций номинальной 

19 апреля 2017, 06:22
В России отзывают на ремонт более 2 тысяч кроссоверов Audi

В России отзывают на ремонт более 2 тысяч кроссоверов Audi

Audi отзывает в РФ 2340 машин модели Q5, информирует Росстандарт. Речь идет об автомобилях, реализованных концерном в период с 2010 по 2017 год.
Причиной называют выявленную неисправность в водоотводе панорамного люка. Из-за его неправильной работы влага может попадать в потолочную 

19 апреля 2017, 05:21
СоюзМаш поздравил АвтоВАЗ с первым автомобилем

СоюзМаш поздравил АвтоВАЗ с первым автомобилем

19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода сошли первые серийные экземпляры легендарной «копейки» - «ВАЗ 2101». Сегодня эта дата отмечается на АвтоВАЗе как День первого автомобиля. 
19 апреля 2017, 05:20
Эксперты определили ТОП-10 лучших автомобильных интерьеров

Эксперты определили ТОП-10 лучших автомобильных интерьеров

Эксперты американского издания Ward’s Auto определили десятку лучших автомобильных интерьеров. В этот список попали сразу 7 моделей, не вошедших в предыдущий рейтинг.
За основу специалисты брали такие критерии, как эстетика салона, ощущение комфорта, безопасность, качество представленных материалов и т.д.. Из 

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Skoda представила свой первый электрический кроссовер

Skoda представила свой первый электрический кроссовер

Skoda продемонстрировала свой электрокроссовер Vision E. Первыми его смогли оценить посетители автосалона в Шанхае. Автомобиль разработан на платформе MEB, созданной Volkswagen Group специально для электромобилей. Благодаря двум моторам общей мощностью 306 л.с., Vision E развивает скорость до 180 км/ч.
Одного 

18 апреля 2017, 05:11
Lada XRay сослали на север

Lada XRay сослали на север

Lada XRay успешно прошла испытание экстремальным холодом и бездорожьем. 9 апреля завершилась экспедиция новых вазовских кроссоверов в Якутию, старт которой был дан 27 февраля в Тольятти. Автопробег был посвящен 40-летию с начала производства легендарной «Нивы». За 42 дня участники преодолели 

12 апреля 2017, 01:41
В Верховной Раде хотят переименовать украинскую копейку в рубль

В Верховной Раде хотят переименовать украинскую копейку в рубль

В украинском парламенте зарегистрирован законопроект, по которому копейка должна стать рублем. Идея нового закона принадлежит Олегу Мусий из блока Порошенко. Депутат ратует за историческую справедливость, ведь во времена Киевской Руси одной сотой частью гривны являлся именно рубль. А немногим ранее 
12 августа 2015, 12:42
АвтоВАЗ отпразднует 45-летие «копейки»

АвтоВАЗ отпразднует 45-летие «копейки»

Тольяттинцы готовятся к празднованию знаковой для города даты. 45 лет назад, 19 апреля 1970 года, с конвейера АвтоВАЗа сошел первый автомобиль «ВАЗ-2101», который в народе прозвали «копейкой». Эта модель стала одной из самых популярных в стране и отмечена званием «Российский 
15 апреля 2015, 02:48
В Тольятти стартовал сбор 20 млн рублей на памятник «копейке»

В Тольятти стартовал сбор 20 млн рублей на памятник «копейке»

Необходимую сумму планируется собрать за счет добровольных пожертвований. Инициаторы проекта, помимо памятника, хотя организовать пробег, посвященный вазовской «копейке», выпустить сувениры и открыть музей.

Установить памятник планируют летом 2016 года, ориентировочно 20 июля. Место для композиции определят с помощью онлайн-голосования 
2 апреля 2015, 05:18

"Копейке" - 43 года

Ровно 43 года назад, 19 апреля 1970 года, с конвейера Волжского автомобильного завода сошли первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 - два синих и четыре красных, в соответствии с цветами флага РСФСР. Машина, получившая в народе ласковое имя "копейка", стала одной из самых 

19 апреля 2013, 01:35
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