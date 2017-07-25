Гигантские, видимые только из космоса надписи обнаружены в Казахстане Ученые нашли в Казахстане таинственную надпись, которую можно разглядеть лишь из космоса. Как говорят эксперты, она представляет собой ряд возвышенностей и холмов в степи, которые вместе образуют несколько слов. Самым известным ее элементом является так называемый уштогайский квадрат, находящийся рядом …