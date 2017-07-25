В сети бурно обсуждают фотографию американского актера, который посетил кинофестиваль “Евразия” в Астане.
Николас Кейдж на совместном снимке с народной артисткой Казахстана Айман Мусаходжаевой предстал в необычном костюме, а именно в национальном казахском костюме. Больше всего пользователей сети удивило странное выражение лица артиста.
Фотоснимок, который моментально стал интернет-мемом, напомнил некоторым пользователям Twitter Иван Грозного, Деда Мороза, а кто-то даже предположил в шуточной форме, что актер перепил кумыса.
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