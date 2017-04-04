Почему 60% россиян ходят на нелюбимую работу Больше 60 процентов россиян не любят свою работу, но менять ее не собираются, так как «увольняться просто некуда», выяснили исследователи из аналитического центра НАФИ. Больше всего недовольных обнаружилось среди сотрудников небольших компаний и пенсионеров. Главные причины негатива - невозможность полностью …