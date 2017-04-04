Пристрастие к табаку отрицательно влияет на интеллект представителей сильного пола. Такое умозаключение сделали английские ученые после серии экспериментов.
В исследовании, посвященном когнитивным способностям человека, участвовали 5000 мужчин и 2000 женщин в возрасте до 56 лет. В частности, они должны были ответить на ряд предложенных учеными вопросов. В результате тестирования оказалось, что продолжительное курение напрямую отражается на интеллектуальном уровне мужчин, причем не лучшим образом.
Как при этом выяснилось, полный отказ от пагубного пристрастия не может вернуть прежние способности, сообщает Newinform. Интересно, что у женщин такая закономерность выявлена не была.
|
Астрономы подтвердили внеземную сущность «радиосигналов пришельцев»
Ученые из Австралии смогли зафиксировать несколько коротких и при этом мощных вспышек радиоволн. Данный факт уже называют серьезным доказательством существования инопланетного разума.
|
4 апреля 2017, 03:28
|
Уникальный судовой лазер для резки метрового льда создан в РФ
|
4 апреля 2017, 03:24
|
В центре Москвы нашли клад эпохи Екатерины II
|
4 апреля 2017, 01:20
|
В Соединенных Штатах опубликуют 28 ранее неизвестных свитков Мертвого моря
Американские ученые, занимающиеся анализом библейских текстов, намерены перевести и опубликовать 28 неизвестных ранее свитков Мертвого моря. По предварительным оценкам, возраст артефактов может достигать 2 тысяч лет.
|
4 апреля 2017, 01:17
|
Почему 60% россиян ходят на нелюбимую работу
Больше 60 процентов россиян не любят свою работу, но менять ее не собираются, так как «увольняться просто некуда», выяснили исследователи из аналитического центра НАФИ. Больше всего недовольных обнаружилось среди сотрудников небольших компаний и пенсионеров. Главные причины негатива - невозможность полностью …
|
3 апреля 2017, 02:38
|
ВЦИОМ: Четверть россиян заявили о вращении Солнца вокруг Земли
|
31 марта 2017, 02:15
|
Ученые из Оксфорда доказали существование параллельных миров
Ученые из Оксфордского университета утверждают, что доказали существование параллельных миров. В основу своих суждений команда научных работников положила известную теорию.
|
31 марта 2017, 02:08
|
Ученые назвали самый легкий способ сжечь лишние калории
Английские ученые раскрыли наиболее действенный способ сбрасывания веса. Они утверждают, что для похудения поможет горячая ванна.
|
29 марта 2017, 02:15
|
Пар подорожал вдвое
|
27 января 2017, 05:27
|
Курильщикам хотят продлить рабочий день
Минздрав России хочет предоставить работодателям легальную возможность увеличивать продолжительность рабочего дня для курящих сотрудников. Согласно тексту соответствующего законопроекта, любителям табака придется работать дольше пропорционально времени, потраченному на выкуривание сигарет.
По действующему трудовому законодательству, наниматель обязан предоставлять работникам перерывы для отдыха и …
|
10 января 2017, 11:23
|
Ученые привели самый весомый довод в пользу отказа от курения
Американские ученые из Онкологического общества установили, как именно отказ от курения влияет на организм человека. По результатам недавнего исследования, у курильщика запускается механизм восстановления уже через 20 минут после того, как он сделает последнюю затяжку.
|
30 декабря 2016, 10:47
|
Ученые расширили список болезней, которые вызывает курение
Ученые из Американского института здоровья сообщили, что смертность от вызванных никотином недугов на 17% выше, чем считалось ранее. В ходе исследования были выявлены новые заболевания, которые вызывает курение. Употребление табачной продукции приводит к раку простаты и груди, а также заражению различными инфекционными …
|
7 декабря 2016, 11:47