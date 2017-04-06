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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Ученые: курение со временем негативно влияет на интеллект мужчин

Ученые: курение со временем негативно влияет на интеллект мужчин

Пристрастие к табаку отрицательно влияет на интеллект представителей сильного пола. Такое умозаключение сделали английские ученые после серии экспериментов.
В исследовании, посвященном когнитивным способностям человека, участвовали 5000 мужчин и 2000 женщин в возрасте до 56 лет. В частности, они должны были 

4 апреля 2017, 05:12
Минпромторг и Минсельхоз выступили против лицензий на выпуск табака

Минпромторг и Минсельхоз выступили против лицензий на выпуск табака

Минпромторг и Минсельхоз выступили против возвращения лицензирования производства табачных изделий, ранее предложенного Министерством внутренних дел. В МВД полагали, что возврат процедуры повысит качество госконтроля над отраслью. Однако в Минпромторге считают, что ее можно регулировать и без разрешительной документации, отмененной еще 

14 февраля 2017, 01:21
Пар подорожал вдвое

Пар подорожал вдвое

В России введен акциз на электронные сигареты и сопутствующие товары. По расчетам Министерства финансов новый налог должен приносить в бюджет до 10 миллиардов рублей в год. По факту казну, естественно, пополнят потребители вошедших в моду девайсов. В стране уже более 

27 января 2017, 05:27
В прошлом году в Самарской области совершено более 44 тысяч преступлений

В прошлом году в Самарской области совершено более 44 тысяч преступлений

Полиция региона подвела итоги работы. Число преступлений в губернии снизилось более чем на 10%. Почти на треть меньше зарегистрировано автоугонов (-31%). Снизилось количество грабежей (- 22.6%), разбойных нападений (-18.8%), краж имущества (-17.3%) и фактов умышленного причинения вреда здоровью (-14.4%).
Раскрыто 

13 января 2017, 04:46
Курильщикам хотят продлить рабочий день

Курильщикам хотят продлить рабочий день

Минздрав России хочет предоставить работодателям легальную возможность увеличивать продолжительность рабочего дня для курящих сотрудников. Согласно тексту соответствующего законопроекта, любителям табака придется работать дольше пропорционально времени, потраченному на выкуривание сигарет.

По действующему трудовому законодательству, наниматель обязан предоставлять работникам перерывы для отдыха и 

10 января 2017, 11:23
Ученые привели самый весомый довод в пользу отказа от курения

Ученые привели самый весомый довод в пользу отказа от курения

Американские ученые из Онкологического общества установили, как именно отказ от курения влияет на организм человека. По результатам недавнего исследования, у курильщика запускается механизм восстановления уже через 20 минут после того, как он сделает последнюю затяжку.
Сначала ученые отмечают уменьшение кровяного 

30 декабря 2016, 10:47
Россию в ближайшее время ждет серьезный скачок цен на алкоголь и табак

Россию в ближайшее время ждет серьезный скачок цен на алкоголь и табак

Россию в ближайшее время ждет серьезный скачок цен на алкоголь и табак, сравнимый с концом 2014-го года, когда стоимость импортных товаров повысилась на 50 и более процентов. Это последствия изменения размеров акцизных сборов, рассчитанных на 2017 - 2019 годы.
По 

5 декабря 2016, 06:26
Названы самые популярные автомобили бизнес-класса в России в октябре

Названы самые популярные автомобили бизнес-класса в России в октябре

По данным аналитического агентства «Автостат», в октябре 2016 года в РФ продажи автомобилей бизнес-класса сократились на 2% по сравнению с прошлым годом и составили 3,25% (3 659 шт.).

Лидером продаж в E-сегменте аналитики назвали модель Toyota Camry (1 966 шт., +5%). На втором месте 

20 ноября 2016, 11:40
Продажи российских марок автомобилей в октябре выросли на 11%

Продажи российских марок автомобилей в октябре выросли на 11%

По данным агентства «Автостат», в октябре 2016 года продажи российских марок авто выросли на 11% и составили 34,2 тысяч шт. Согласно статистике, количество проданных машин LADA по итогам прошлого месяца достигло 23,3 тысяч шт., показав рост на 13% за год.

Продажи легковых 

15 ноября 2016, 07:26
58% жителей Самары с начала года ни разу не оформляли больничный лист

58% жителей Самары с начала года ни разу не оформляли больничный лист

Такие данные приводит портал Зарплата.ру по результатам опроса 870 пользователей сайта. При этом 38% опрошенных приходится уходить на больничный с первого же дня, и они не могут себе позволить просто недолго посидеть дома. 20% уходят в отпуск за свой счет. 

12 октября 2016, 10:50
Ученые назвали главную опасность электронных сигарет

Ученые назвали главную опасность электронных сигарет

Последнее исследование американских специалистов опровергает суждение о том, что электронные сигареты американскими подростками используются в качестве заменителей сигарет. Моделирующие табакокурение приспособления могут содержать никотин, а могут и не иметь его.
Как свидетельствуют статистические данные, пять лет назад порядка 1,5% американских 

11 июля 2016, 03:31
Самарская область потеряла 85 тысяч человек за последние 15 лет

Самарская область потеряла 85 тысяч человек за последние 15 лет

По данным Самарастата стабильная убыль населения наблюдается в губернии с 1996 года. Тогда в регионе проживали 3 миллиона 306 тысяч человек. Сейчас - 3 миллиона 206 тысяч. В частности, на 80 тысяч сократилось число городских жителей.
Рождаемость не превышает смертность 

23 июня 2016, 02:36
Ученые: найдены основные причины высокой смертности среди россиян

Ученые: найдены основные причины высокой смертности среди россиян

Ученые назвали причины высокой смертности в России. Исследование провели в Институте изучения и оценки здоровья. Специалисты пришли к выводу: большая часть смертей в России связана с неправильным образом жизни. К летальным исходам чаще всего приводят высокое артериальное давление, лишний вес, 
14 сентября 2015, 01:15
Учеными названы основные причины смерти людей в разных странах мира

Учеными названы основные причины смерти людей в разных странах мира

Американские ученые исследовали причины смерти людей в 108 странах и составили своеобразный рейтинг. Свой отчет специалисты опубликовали под названием «Глобальное бремя болезней».
12 сентября 2015, 07:33
В Самарской области за полгода родилось 275 двоен и 3 тройни

В Самарской области за полгода родилось 275 двоен и 3 тройни

Сотрудники управления ЗАГС Самарской области подвели итоги работы за первую половину 2015 года. О результатах ведомства его руководитель Екатерина Мельник рассказала на расширенном совещании в областном правительстве.

С начала года в регионе умерло свыше 24,1 тысячи человек, родилось более 
31 июля 2015, 10:00
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