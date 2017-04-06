По данным экспертов, в 2015 году в России от связанных с курением причин ушли из жизни 280 тысяч человек. Наша страна оказалась в числе государств с самым большим количеством курильщиков, информирует The Lancet.
Согласно статистическим сведениям того периода, в РФ было 12,3% курящих женщин (или 8,3 млн) и 38,2% курящих мужчин (24,9 млн). Вместе с тем, пагубное пристрастие имеют 11,8% девушек и 22,4% юношей. По числу курящих подростков мы на девятом месте в мире. По мнению специалистов, наблюдается тенденция роста количества девушек с этой вредной привычкой.
После гипертонии пристрастие к табаку считается второй главной причиной преждевременной смерти. Если говорить о мировых лидерах соответствующего антирейтинга, то основная масса таких трагических случаев приходится на КНР, Индию, США и Россию.
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