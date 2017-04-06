В Самарской области за полгода родилось 275 двоен и 3 тройни Сотрудники управления ЗАГС Самарской области подвели итоги работы за первую половину 2015 года. О результатах ведомства его руководитель Екатерина Мельник рассказала на расширенном совещании в областном правительстве.



С начала года в регионе умерло свыше 24,1 тысячи человек, родилось более …