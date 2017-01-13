Полиция региона подвела итоги работы. Число преступлений в губернии снизилось более чем на 10%. Почти на треть меньше зарегистрировано автоугонов (-31%). Снизилось количество грабежей (- 22.6%), разбойных нападений (-18.8%), краж имущества (-17.3%) и фактов умышленного причинения вреда здоровью (-14.4%).
Раскрыто преступлений, напротив, больше, чем год назад. Успешно расследовано порядка 66% противоправных деяний. Выявлено 22,5 тысячи лиц, совершивших преступления, найдено 572 пропавших без вести. Особое внимание уделено противодействию экстремизму и терроризму. Обеспечена безопасность 16 тысяч различных мероприятий. Полиция губернии занимает 6-ю строку общероссийского рейтинга региональных управлений.
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Украинская полиция купила вазовские внедорожники «Нива»
Управление полиции охраны Полтавской области закупило служебные автомобили российской марки «Нива». По соотношению цена - качество конкурентов вазовским внедорожникам не нашлось, написали украинские СМИ. В частности, новые машины планируется использовать для охраны объектов нефтегазового комплекса.
Ранее в руководстве полиции …
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10 января 2017, 05:38
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Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО
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26 декабря 2016, 07:18
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Полиция 63 региона готова потратить 8 миллионов рублей на свои иномарки
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26 декабря 2016, 06:02
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21 декабря 2016, 12:19
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В Мексике обнаружили два тайных тоннеля, ведущих в Калифорнию
Два тайных тоннеля нашли в Мексике сотрудники правоохранительных органов. Подземные переходы использовались членами организованной преступной группировки для транспортировки наркотиков и оружия в Калифорнию. В постройке этих ходов полиция обвиняет главу преступного синдиката «Синалоа» Хоакина Гусмана. Именно его банда занималась отправкой …
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14 декабря 2016, 01:27
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Названы самые популярные автомобили бизнес-класса в России в октябре
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20 ноября 2016, 11:40
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Продажи российских марок автомобилей в октябре выросли на 11%
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15 ноября 2016, 07:26
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Шакро Молодой распределял финансы всех российских преступных сообществ
Захарий Калашов ("вор в законе" Шакро Молодой) распределял между участниками всех российских преступных сообществ криминальные средства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.
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21 октября 2016, 12:29
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12 октября 2016, 10:50
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Составлен ТОП-10 самых дорогих автомобилей на авторынке России в августе
Аналитики агентства «Автостат» составили ТОП-10 самых дорогих серийных автомобилей, реализованных в РФ в августе текущего года. Первое место в рейтинге занимает Rolls-Royce Phantom. Этот автомобиль был приобретен за 33,85 миллионов рублей.
На втором месте оказался автомобиль Bentley Mulsanne стоимостью 27,85 миллионов …
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9 октября 2016, 08:27
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Самарские банки подвели итоги работы в августе
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15 сентября 2016, 02:04
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В российских аэропортах внедряют систему распознавания лиц
В аэропортах России начали вводить систему распознавания лиц «Визирь», она начнет работать с декабря 2016 года. При определении разыскиваемого человека полиция будет получать специальное оповещение.
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25 августа 2016, 04:52
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Делом соратника Шакро Молодого занялась ФСБ
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19 августа 2016, 05:41
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Общественники в Думе подвели итоги за 5 лет работы
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18 июня 2015, 05:01
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Полуфинал World Skills Russia завершился триумфом самарцев
Триумфом молодых самарских рабочих завершился полуфинал национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам World Skills. Накануне подведены итоги конкурса, в котором приняли участие команды 13 регионов Поволжья.
Половина победителей в пятнадцати компетенциях получают профессию в Самарской области. Лучшие в истинно …
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13 апреля 2015, 01:55
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Самарские банки подвели итоги работы в 2014 году
Губернские банкиры подводят итоги работы за 2014 год. В доступе появилась сводная финансовая отчетность. Сегодня в Самарской области работают 15 региональных банков, включая Русфинансбанк, который по сути является федеральным, поэтому его результаты можно не учитывать.
Таким образом, первое место по прибыли …
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30 января 2015, 04:39