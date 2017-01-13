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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Материалы по теме:

Украинская полиция купила вазовские внедорожники «Нива»

Украинская полиция купила вазовские внедорожники «Нива»

Управление полиции охраны Полтавской области закупило служебные автомобили российской марки «Нива». По соотношению цена - качество конкурентов вазовским внедорожникам не нашлось, написали украинские СМИ. В частности, новые машины планируется использовать для охраны объектов нефтегазового комплекса.

Ранее в руководстве полиции 
10 января 2017, 05:38
Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО

Новый год все пятеро обвиняемых в нападении на семью начальника отрадненской полиции проведут в СИЗО

Сегодня в Самарском областном суде двое фигурантов попробовали оспорить меру пресечения, но сделать это им не удалось. 23-летний уроженец Узбекистана Эрнст Ятсуненко заверяет: непосредственно в избиении начальника отрадненской полиции Дмитрия Вашуркина и убийстве его жены в поселке Смышляевка в декабре 

26 декабря 2016, 07:18
Полиция 63 региона готова потратить 8 миллионов рублей на свои иномарки

Полиция 63 региона готова потратить 8 миллионов рублей на свои иномарки

В обслуживании нуждаются 238 единиц авто разных марок.
В частности, на балансе ГУ МВД России по Самарской области значатся 7 моделей Toyota, 3 разновидности BMW, 2 - Audi, а также  Mersedes, Renault, Ford, Fiat, Skoda и Chevrolet.
Тендер появился на 

26 декабря 2016, 06:02
Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком

Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с подполковником Эдуардом Заком

Сегодня в самарском управлении МВД прощаются с Эдуардом Заком - начальником отдела собственной безопасности полиции Тольятти. Подполковник погиб в ДТП на трассе М5 «Урал» в Ульяновской области в понедельник. На своем автомобиле «Шевроле Нива» он вылетел на встречку и врезался 

21 декабря 2016, 12:19
В Мексике обнаружили два тайных тоннеля, ведущих в Калифорнию

В Мексике обнаружили два тайных тоннеля, ведущих в Калифорнию

Два тайных тоннеля нашли в Мексике сотрудники правоохранительных органов. Подземные переходы использовались членами организованной преступной группировки для транспортировки наркотиков и оружия в Калифорнию. В постройке этих ходов полиция обвиняет главу преступного синдиката «Синалоа» Хоакина Гусмана. Именно его банда занималась отправкой 

14 декабря 2016, 01:27
Названы самые популярные автомобили бизнес-класса в России в октябре

Названы самые популярные автомобили бизнес-класса в России в октябре

По данным аналитического агентства «Автостат», в октябре 2016 года в РФ продажи автомобилей бизнес-класса сократились на 2% по сравнению с прошлым годом и составили 3,25% (3 659 шт.).

Лидером продаж в E-сегменте аналитики назвали модель Toyota Camry (1 966 шт., +5%). На втором месте 

20 ноября 2016, 11:40
Продажи российских марок автомобилей в октябре выросли на 11%

Продажи российских марок автомобилей в октябре выросли на 11%

По данным агентства «Автостат», в октябре 2016 года продажи российских марок авто выросли на 11% и составили 34,2 тысяч шт. Согласно статистике, количество проданных машин LADA по итогам прошлого месяца достигло 23,3 тысяч шт., показав рост на 13% за год.

Продажи легковых 

15 ноября 2016, 07:26
Шакро Молодой распределял финансы всех российских преступных сообществ

Шакро Молодой распределял финансы всех российских преступных сообществ

Захарий Калашов ("вор в законе" Шакро Молодой) распределял между участниками всех российских преступных сообществ криминальные средства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.
Как отмечается, известный криминальный лидер назначал и курировал руководителей нижестоящих преступных формирований. Все 

21 октября 2016, 12:29
58% жителей Самары с начала года ни разу не оформляли больничный лист

58% жителей Самары с начала года ни разу не оформляли больничный лист

Такие данные приводит портал Зарплата.ру по результатам опроса 870 пользователей сайта. При этом 38% опрошенных приходится уходить на больничный с первого же дня, и они не могут себе позволить просто недолго посидеть дома. 20% уходят в отпуск за свой счет. 

12 октября 2016, 10:50
Составлен ТОП-10 самых дорогих автомобилей на авторынке России в августе

Составлен ТОП-10 самых дорогих автомобилей на авторынке России в августе

Аналитики агентства «Автостат» составили ТОП-10 самых дорогих серийных автомобилей, реализованных в РФ в августе текущего года. Первое место в рейтинге занимает Rolls-Royce Phantom. Этот автомобиль был приобретен за 33,85 миллионов рублей.

На втором месте оказался автомобиль Bentley Mulsanne стоимостью 27,85 миллионов 

9 октября 2016, 08:27
Самарские банки подвели итоги работы в августе

Самарские банки подвели итоги работы в августе

Депозиты продолжают пользоваться популярностью у населения. Объемы средств на вкладах физлиц нарастили 5 из 9 финансовых учреждений региона.
На первом месте "АктивКапитал Банк" с показателем в 20 миллиардов рублей, на второй строчке "Газбанк" с 18 миллиардами, на третьей позиции "Кошелев-Банк" 

15 сентября 2016, 02:04
В российских аэропортах внедряют систему распознавания лиц

В российских аэропортах внедряют систему распознавания лиц

В аэропортах России начали вводить систему распознавания лиц «Визирь», она начнет работать с декабря 2016 года. При определении разыскиваемого человека полиция будет получать специальное оповещение.
Система «Визирь», созданная в «Центре речевых технологий», будет введена в эксплуатацию уже в декабре этого 

25 августа 2016, 04:52
Делом соратника Шакро Молодого занялась ФСБ

Делом соратника Шакро Молодого занялась ФСБ

ФСБ России возбудила новое уголовное дело против Андрея Кочуйкова, известного в криминальных кругах под прозвищем Итальянец. Теперь соратнику вора в законе Захария Калашова (он же  Шакро Молодой) вменяется в вину не только вымогательство, но и организация преступного сообщества. Однако новое 

19 августа 2016, 05:41
Общественники в Думе подвели итоги за 5 лет работы

Общественники в Думе подвели итоги за 5 лет работы

Общественный совет, работающий при Самарской городской думе, подвел итоги работы за 5 лет своего существования. В совет входят 45 человек. Они представляют интересы негосударственных некоммерческих организаций, в которых числится около 500 тысяч граждан. За пятилетний срок работы общественный совет собирался 
18 июня 2015, 05:01
Полуфинал World Skills Russia завершился триумфом самарцев

Полуфинал World Skills Russia завершился триумфом самарцев

Триумфом молодых самарских рабочих завершился полуфинал национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам World Skills. Накануне подведены итоги конкурса, в котором приняли участие команды 13 регионов Поволжья.

Половина победителей в пятнадцати компетенциях получают профессию в Самарской области. Лучшие в истинно 
13 апреля 2015, 01:55
Самарские банки подвели итоги работы в 2014 году

Самарские банки подвели итоги работы в 2014 году

Губернские банкиры подводят итоги работы за 2014 год. В доступе появилась сводная финансовая отчетность. Сегодня в Самарской области работают 15 региональных банков, включая Русфинансбанк, который по сути является федеральным, поэтому его результаты можно не учитывать.

Таким образом, первое место по прибыли 

30 января 2015, 04:39
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