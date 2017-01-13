58% жителей Самары с начала года ни разу не оформляли больничный лист Такие данные приводит портал Зарплата.ру по результатам опроса 870 пользователей сайта. При этом 38% опрошенных приходится уходить на больничный с первого же дня, и они не могут себе позволить просто недолго посидеть дома. 20% уходят в отпуск за свой счет. …