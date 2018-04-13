11 апреля сотрудники ФСБ прекратили работу сразу двух табачных фабрик в Самарской области. Они располагались на территории Сызрани. По информации силовиков, оба цеха были оборудованы дорогостоящей импортной техникой, на которой был налажен полный цикл выпуска сигарет и папирос.
Обе базы были разделены на участки: склад, производство, комнаты отдыха и приема пищи. По периметру установлены камеры видеонаблюдения. В цехах обнаружены 25 тонн сырья, а также несколько десятков тонн готовой продукции, которую предстояло сбыть на территории нескольких регионов.
Силовики задержали 10 человек, среди которых были граждане России, а также КНР, Молдовы и Украины.
Общая стоимость изъятого сырья, готовой продукции, а также использовавшегося оборудования, по предварительным оценкам, составляет около 600 млн рублей.
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