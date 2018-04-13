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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2018г 
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Как судили Telegram

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СК прокомментировал задержание сотрудников ФСБ в Самаре

СК прокомментировал задержание сотрудников ФСБ в Самаре

В Самаре в региональном управлении СК России официально прокомментировали задержание сотрудников областного УФСБ. Два высокопоставленных силовика подозреваются в получении взятки. Как сообщает корреспондент ТРК "ТЕРРА" из зала суда, это начальник отдела «М» Павел Чермашенцев и замруководителя службы экономической безопасности Сергей 
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Два полковника ФСБ задержаны в Самаре

Два полковника ФСБ задержаны в Самаре

В Самаре в эти минуты в Самарском районном суде двум высокопоставленным сотрудникам регионального управления ФСБ избирают меру пресечения. Два полковника ФСБ задержаны с поличным при получении взятки в полтора миллиона рублей, сообщает «Волга-Ньюс» со ссылкой на источник в силовых 
12 апреля 2018, 03:24
32 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Тольятти

32 тысячи литров контрафактной «незамерзайки» нашли в Тольятти

В Тольятти полиция пресекла работу подпольного цеха. Там шел разлив незамерзающей жидкости для омывателей автомобильных стекол.

Цех работал в Автозаводском районе города. Там «незамерзайку» разливали в тару, наклеивали этикетки и отправляли на реализацию.

"В ходе обысков изъято более 6,5 тысячи бутылок с 

20 марта 2018, 02:28
114 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле

114 литров контрафактного алкоголя нашли полицейские в Кинеле

Полицейские провели проверку в одном из магазинов в городе Кинель. Согласно оперативным данным, там шла нелегальная торговля спиртным.

Прибыв на место, правоохранители выяснили, что владелица торговой точки реализует крепкие алкогольные напитки, которые произведены в одной из соседних республик, а также пиво. 

20 марта 2018, 11:49
Более 4 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли у жительницы Похвистневского района

Более 4 тысяч литров контрафактного алкоголя нашли у жительницы Похвистневского района

Полиция Похвистневского района области завела уголовное дело на местную 59-летнюю жительницу. Женщина торговала контрафактным алкоголем. В руках правоохранителей оказались 1370 литров алкоголя, на котором были наклеены поддельные акцизные марки, а также 2800 литров другой спиртосодержащей жидкости. Общая стоимость изъятого контрафакта 

12 марта 2018, 11:07
Цех по производству контрафактного алкоголя нашли полицейские в Самаре

Цех по производству контрафактного алкоголя нашли полицейские в Самаре

48-летний самарец организовал бизнес по производству «паленки» в подсобном помещении жилого дома. Как показала экспертиза,  изготавливаемая жидкость не просто не соответствует ГОСТу, но и может причинить вред здоровью и жизни граждан. Как выяснили правоохранители, реализовывал он свой фальсификат в одном 

2 марта 2018, 10:27
С 15 ноября в России меняется дизайн пачек сигарет

С 15 ноября в России меняется дизайн пачек сигарет

15 ноября в Российской Федерации начинает действовать новый регламент Таможенного союза по оформлению упаковок табачных изделий. По словам специалистов, дизайн претерпит существенные изменения.
Картинки, рассказывающие о катастрофических последствиях пагубной привычки, отныне будут на обеих сторонах пачки, они займут не менее 

15 ноября 2017, 10:16
Напустили дыма: табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет

Напустили дыма: табачники попросили правительство сохранить в тайне состав сигарет

Послание в кабмин с просьбой тщательного анализа антитабачной концепции, представленной Минздравом, направила ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции. Об этом информирует РБК.
Авторы послания критикуют ряд инициатив министерства. Табачники заявляют о нежелании раскрывать состав продукции, поскольку, по 

2 ноября 2017, 12:02
Дымовая завеса: В России цены на сигареты предложили довести до европейского уровня

Дымовая завеса: В России цены на сигареты предложили довести до европейского уровня

Евразийская антитабачная коалиция обратилась к главе российского кабмина с просьбой довести акцизы до среднеевропейского уровня. Эксперты раскритиковали проект соглашения о принципах ведения налоговой политики в части акцизов на табачную продукцию стран-членов ЕАЭС. Совет Евразийской экономической комиссии уже на этой неделе 

13 сентября 2017, 12:19
Минздрав предлагает запретить господдержку фильмов со сценами курения

Минздрав предлагает запретить господдержку фильмов со сценами курения

В русле антитабачной концепции Министерство здравоохранения предлагает запретить поддержку из бюджета кинокартин, где герои курят или демонстрируются табачные изделия. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на документы министерства.
Как сообщает издание, также предлагается всячески ограничивать демонстрацию в аудиовизуальных материалах брендов 

2 июня 2017, 10:02
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