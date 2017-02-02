Ученые подкорректировали сведения о сопоставлении возраста собак и людей. Согласно недавним исследования, один год этого животного соответствует 15 годам человека.
К своему выводу специалисты пришли после продолжительного изучения четвероногих друзей. В частности, было опровергнуто прежнее утверждение, согласно которому расчет производился из соотношения 1:7. В среднем, объясняют ученые, человеку нужно порядка 15 лет для достижения половой зрелости. У собак этот процесс занимает примерно год. Впрочем, много зависит от породы и габаритов собаки, которые также следует принимать во внимание.
Кстати, недавно ученые исследовали влияние музыки на собак. Как выяснилось, псы предпочитают слушать софт-рок и регги. В процессе экспериментов собак подключали к аппарату, который фиксировал реакцию сердца животного, а потом специалисты включали музыкальные композиции различных жанров.
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