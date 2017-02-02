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Цифры. Эфир передачи от 2 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Российские ученые предложили запустить телескоп для наблюдения за астероидами со стороны Солнца

Российские ученые предложили запустить телескоп для наблюдения за астероидами со стороны Солнца

Российские ученые предложили разместить специальный телескоп на расстоянии полутора миллионов километров от Земли. По мнению специалистов, это необходимо для наблюдения астероидов, приближающихся к нашей планете со стороны Солнца и угрожающих человечеству.
Такая идея была озвучена во время конференции «Физика космоса». 

2 февраля 2017, 05:14
В Самарской области нашли могилы «древнейших аристократов»

В Самарской области нашли могилы «древнейших аристократов»

Самарские археологи рассказали об исследовании погребений медно-каменного века, обнаруженных в Безенчукском районе у села Екатериновка. Раскопки памятника «Екатериновский мыс» ведутся с 2013 года. В могилах обнаружены архаичные символы власти – навершия скипетров. Найдено захоронение «древнейших аристократов», которые жили еще до 

2 февраля 2017, 04:20
Геофизики спрогнозировали катастрофу на Земле к 2050 году

Геофизики спрогнозировали катастрофу на Земле к 2050 году

Ученые из Великобритании и Соединенных Штатов предрекают нашей планете масштабную катастрофу, сообщает Scientific Reports. По их мнению, к 2050 году Землю ждет глобальный катаклизм, вызванный в первую очередь климатическими изменениями.
Как объясняют ученые, уменьшение солнечной активности, пик которого придется на 

2 февраля 2017, 03:35
Физики создадут квантовый компьютер размером с футбольное поле

Физики создадут квантовый компьютер размером с футбольное поле

Английские ученые занимаются созданием квантового компьютера размерами с футбольное поле. Об этом рассказывают зарубежные издания.
При работе над устройством будут использованы самые последние научные достижения, и оно обещает оказаться абсолютным мировым лидером в сфере обработки информации. По словам британских ученых, 

2 февраля 2017, 02:54
Ученые шокированы резким «омоложением» астронавта-близнеца

Ученые шокированы резким «омоложением» астронавта-близнеца

Ученые из Соединенных Штатов удивлены своим неожиданным открытием. Астронавт Скотт Келли после более 500 суток пребывания на земной орбите выглядит моложе своего брата-близнеца.
По словам специалистов, астронавт Скотт Келли после длительных космических полетов оказался моложе на биологическом уровне. Такое умозаключение 

2 февраля 2017, 12:32
Ученые установили, в каком возрасте детям стоит давать карманные деньги

Ученые установили, в каком возрасте детям стоит давать карманные деньги

По мнению американских ученых, детям не нужно слишком рано подробно говорить о том, что такое деньги, как их зарабатывают и на что расходуют. В процессе двадцатилетних исследований психологи установили, что те дети, которым начинали давать деньги на карманные расходы слишком 

2 февраля 2017, 10:10
Ученые: Кошки не уступают собакам по уму

Ученые: Кошки не уступают собакам по уму

Ученые из Японии утверждают, что кошки по уму не уступают собакам. Они способны запоминать детали окружающего мира и в перспективе применять данную информацию.
К своим исследованиям ученые привлекли 49 домашних кошек. Целью тестирования была проверка воспоминаний животных о том, из 

26 января 2017, 10:09
В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой

В Самарской области мужчина перерезал себе ногу бензопилой

В Самарской области несколько человек были госпитализированы после попыток самостоятельно организовать ремонт в домашнем хозяйстве.

Так, в поселке Висла Ставропольского района 70-летний мужчина травмировал свою голень бензопилой. Во время домашней работы пенсионер неудачно коснулся правой ноги заведенной цепной пилой. 
14 ноября 2016, 11:05
Ученые выяснили, как собака стала другом человека

Ученые выяснили, как собака стала другом человека

Французские ученые считают, что одомашнивание собак вызвано употреблением человеческой пищи с высоким содержанием крахмала. По другой теории, собака стала другом человеку после того, как древние люди использовали волков для охраны и охоты и постепенно приручали их.

В ходе исследования останков древних собак 

10 ноября 2016, 08:00
В Самаре пройдет пикет против продажи собак и кошек на мясо

В Самаре пройдет пикет против продажи собак и кошек на мясо

5 ноября, в субботу, зоозащитники проведут митинг в Самаре в сквере им.Высоцкого. На акцию, согласованную с городскими властями, они планируют прийти вместе со своими питомцами. Участники будут собирать подписи за ужесточение закона о жестоком обращении с животными. В этот же 

3 ноября 2016, 05:33
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