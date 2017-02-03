Чтобы не нанести вред собственному здоровью, людям следует трудиться 39 часов в неделю. Так решили ученые из Австралии, об исследованиях которых рассказывает издание Social Science & Medicine.
Как говорят специалисты, если человек трудится свыше этого времени, то это может вызвать нарушения физического и психического характера. По мнению ученых, если человек много работает, то, соответственно, меньше внимания уделяет не только отдыху, но и вопросам питания, а также физкультуре и т.д.
Исследователи при этом особо отмечают: более всего «лишние» рабочие часы причиняют вред представительницам слабого пола. Ведь нередко женщины после работы занимаются еще и домашними делами, что лишь усугубляет состояние.
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17 января 2017, 02:18
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13 января 2017, 05:08
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10 января 2017, 03:45
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