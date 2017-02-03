9
33
24
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 февраля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
     d8888   888    d8P    .d88888b.             888       888  888    888   .d8888b.  
    d8P888   888   d8P    d88P" "Y88b            888   o   888  888    888  d88P  Y88b 
   d8P 888   888  d8P     888     888            888  d8b  888  888    888  888    888 
  d8P  888   888d88K      888     888  888  888  888 d888b 888  8888888888  Y88b. d888 
 d88   888   8888888b     888     888  `Y8bd8P'  888d88888b888  888    888   "Y888P888 
 8888888888  888  Y88b    888 Y8b 888    X88K    88888P Y88888  888    888         888 
       888   888   Y88b   Y88b.Y8b88P  .d8""8b.  8888P   Y8888  888    888  Y88b  d88P 
       888   888    Y88b   "Y888888"   888  888  888P     Y888  888    888   "Y8888P"  
                                 Y8b
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Ученые выяснили, что сон очищает память человека от ненужных воспоминаний

Ученые выяснили, что сон очищает память человека от ненужных воспоминаний

Сон помогает людям забыть ненужную информацию. К такому выводу пришли ученые из Висконсинского университета и университета Джона Хопкинса в процессе своих исследований.
Эксперименты осуществлялись на лабораторных грызунах. По словам специалистов, при погружении в состояние сна синапсы (места передачи нервного импульса) 

3 февраля 2017, 03:14
Самарцы смогут наблюдать в небе полет МКС

Самарцы смогут наблюдать в небе полет МКС

Жители Самарской области примерно с 3 до 15 февраля смогут увидеть в небе МКС. За станцией можно будет наблюдать невооруженным глазом в вечернее время, примерно с 19 часов. Так как объект движется быстро, рассмотреть его в объектив телескопа и бинокля 

3 февраля 2017, 03:09
Германия доставит в Россию телескоп за €90 млн

Германия доставит в Россию телескоп за €90 млн

Германский Институт внеземной физики Общества Макса Планка раскрыл стоимость телескопа eRosita, над созданием которого ученые трудились на протяжении десяти лет. Как утверждается, на телескоп для российско-немецкой обсерватории «Спектр-РГ» было потрачено 90 млн евро.
По словам специалистов, аппарат не застрахован. Таким 

3 февраля 2017, 02:12
Ученые определили пять качеств, присущих успешному человеку

Ученые определили пять качеств, присущих успешному человеку

Ученые в процессе исследования установили 5 качеств, оказывающие влияние на успешность и благополучность человека. Результаты этой научной работы с участием свыше 700 человек 35-летнего возраста опубликованы в издании Independent.
На первое место в перечне специалисты поставили энтузиазм. Активные люди без 

3 февраля 2017, 01:43
Испанские ученые смогли раскрыть секрет вечной молодости людей

Испанские ученые смогли раскрыть секрет вечной молодости людей

Как утверждают испанские ученые, они создали препарат вечной молодости. Уникальность новой вакцины заключается в том, что она дает возможность омолодить весь организм.
Эксперты напоминают: эффект от прежних аналогичных разработок был локальным, действие оказывалось лишь на определенные органы. Авторы разработки поясняют, 

3 февраля 2017, 12:34
Ученые нашли эффективный способ засыпать вовремя

Ученые нашли эффективный способ засыпать вовремя

Группа американских ученых вместе со своими шведскими коллегами осуществила ряд исследований и нашла эффективный способ, помогающий человеку быстро засыпать. О результатах работы рассказывается в специализированном издании Current Biology.
Как утверждают ученые, чтобы не испытывать проблем со сном, людям следует в 

3 февраля 2017, 10:42
Ученые: Один год жизни собаки приравнивается к 15 человеческим

Ученые: Один год жизни собаки приравнивается к 15 человеческим

Ученые подкорректировали сведения о сопоставлении возраста собак и людей. Согласно недавним исследования, один год этого животного соответствует 15 годам человека.
К своему выводу специалисты пришли после продолжительного изучения четвероногих друзей. В частности, было опровергнуто прежнее утверждение, согласно которому расчет производился 

2 февраля 2017, 05:58
Появился топ самых «пьющих» профессий Самары

Появился топ самых «пьющих» профессий Самары

Портал по поиску работы «Зарплата.ру» опубликовал результаты опроса о самых «пьющих» самарских профессиях. Опрашивали посетителей сайта.

Согласно результатам опроса, 3% самарцев пьют на работе каждый день. Чаще всего употребляют шампанское (56%), вино (44%), коньяк (26%), водку и пиво (по 15%). 45 

1 февраля 2017, 02:42
Ученые: По зубам можно определить, сколько осталось жить человеку

Ученые: По зубам можно определить, сколько осталось жить человеку

Коллектив английских ученых в процессе исследований установил, что потеря человеком зубов считается серьезным признаком существования проблем со здоровьем. О серии экспериментов рассказали британские издания.
Как выяснили ученые, люди, которые до наступления 65-лет потеряли больше пяти зубов, могут скончаться ранее положенного 

1 февраля 2017, 09:36
30 самарских школьников отдохнут в «Артеке»

30 самарских школьников отдохнут в «Артеке»

Школьников из Самарской области отправят в «Артек». Путевками в самый знаменитый пионерский лагерь России 30 лучших учеников губернии наградит региональное минобрнауки. Очередная смена отправится в Крым с 16 февраля по 9 марта. В конкурсе могут участвовать школьники с 5 по 

27 января 2017, 01:36
Молочный коктейль признали самым вредным напитком в мире

Молочный коктейль признали самым вредным напитком в мире

Любимый детьми и многими взрослыми молочный коктейль по отрицательному воздействию на человеческий организм оказался аналогичен наркотическим веществам. Так утверждают ученые из Соединенных Штатов после ряда экспериментов.
По мнению экспертов, сладкий напиток представляет очень серьезную угрозу из-за того, что провоцирует выработку 

26 января 2017, 09:37
Ученые выяснили, что частая проверка электронной почты вредит здоровью

Ученые выяснили, что частая проверка электронной почты вредит здоровью

Английские ученые установили связь между проверкой электронной почты и болезнями. Согласно их выводам, слишком частая проверка почтового ящика и соцсетей может серьезно отразиться на состоянии здоровья пользователей.
По мнению ученых, сами по себе социальные сети и электронная почта не вредны. 

25 января 2017, 03:00
Ученые объяснили, почему доноры крови живут дольше

Ученые объяснили, почему доноры крови живут дольше

Коллектив скандинавских ученых обнародовал итоги большого исследования, согласно которым регулярное донорство увеличивает продолжительность жизни человека. Информация об этом появилась в ряде научных изданий.
Прежде в научной среде бытовало мнение, согласно которому систематическая сдача крови способна причинять серьезный вред здоровью. Например, 

17 января 2017, 02:18
Самара вошла в топ самых популярных для новогоднего отдыха городов

Самара вошла в топ самых популярных для новогоднего отдыха городов

Самара включена в ТОП-15 российских городов, популярных в новогодние праздники, составленный порталом поиска отелей Room Guru. Рейтинг составлен на основе данных бронирования номеров в гостиницах в период с 1 по 8 января.  
 
Больше всего туристов привлекли Москва, Санкт-Петербург, 

13 января 2017, 05:08
Выпускница школы радиоведущих «ТЕРРЫ» стала диджеем DFM

Выпускница школы радиоведущих «ТЕРРЫ» стала диджеем DFM

Новым диджеем радиостанции DFM в Самаре стала Женя Гуляева. В течение двух месяцев девушка изучала все тонкости работы в прямом эфире, технику речи, психологию общения, основы построения радиошоу, техническую базу радиостанций. Курсы радиоведущих организованы телерадиокомпанией «ТЕРРА» - крупнейшим региональным холдингом 

10 января 2017, 03:45
В Самарской области к дорожным работам привлекут осужденных

В Самарской области к дорожным работам привлекут осужденных

В 2017 году самарское «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования» привлечет к дорожным работам осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении № 27. Областное госпредприятие заключило соответствующий контракт на 3 млн рублей с управлением ФСИН по Самарской области.

К оплачиваемому труду будут 

10 января 2017, 11:48
Курильщикам хотят продлить рабочий день

Курильщикам хотят продлить рабочий день

Минздрав России хочет предоставить работодателям легальную возможность увеличивать продолжительность рабочего дня для курящих сотрудников. Согласно тексту соответствующего законопроекта, любителям табака придется работать дольше пропорционально времени, потраченному на выкуривание сигарет.

По действующему трудовому законодательству, наниматель обязан предоставлять работникам перерывы для отдыха и 

10 января 2017, 11:23
Названы самые привлекательные для туристов российские регионы

Названы самые привлекательные для туристов российские регионы

Москва и Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым возглавили рейтинг туристической привлекательности регионов России. Этот перечень был обнародован Центром информационных коммуникаций и изданием "Отдых в России".
Авторы исследования принимали во внимание уровень развития туристической инфраструктуры и гостиничного бизнеса, долю туристического бизнеса 

8 декабря 2016, 03:04
Турцию назвали лидером туристического сезона 2017 года для россиян

Турцию назвали лидером туристического сезона 2017 года для россиян

Турция может оказаться для россиян основным направлением летнего сезона 2017 года. Так говорят в компаниях, опрошенных Ассоциацией туроператоров России (АТОР). Одной из главных причин будет тот факт, что стоимость отдыха в этой стране может остаться на уровне 2015 года.
Впрочем, 

5 декабря 2016, 04:01
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна