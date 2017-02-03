Турцию назвали лидером туристического сезона 2017 года для россиян Турция может оказаться для россиян основным направлением летнего сезона 2017 года. Так говорят в компаниях, опрошенных Ассоциацией туроператоров России (АТОР). Одной из главных причин будет тот факт, что стоимость отдыха в этой стране может остаться на уровне 2015 года.

Впрочем, …