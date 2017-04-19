Ученые из Соединенных Штатов, РФ и Норвегии озвучили новую теорию вымирания экосистем, в которые входили крупнейшие животные древности - мамонты. Причиной их исчезновения могло оказаться таяние вечной мерзлоты в Сибири и Северной Америке порядка 11−15 тысячелетий назад, информирует издание EurekAlert!.
Таяние льда заметно увеличило влажность воздуха и превратило пастбища в болота и торфяники. В итоге популяции крупных животных, включая мамонтов, не смогли получать полноценного питания.
Свои выводы исследователи сделали на основании радиоуглеродного анализа костных останков животных. Сейчас эта новость активно обсуждается в научном сообществе.
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