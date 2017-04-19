Якутские и корейские ученые хотят клонировать мамонта.

Для этого в Северо-Восточном федеральном университете (Россия) планируется создание Всемирного мамонтового центра. Однако уже сейчас палеонтологи находятся на начальном этапе процесса клонирования мамонта.

Сейчас полученные в ходе исследований данные проходят проверку, затем её итоги опубликуют …