Ученые из Соединенных Штатов в процессе исследований установили, почему люди склонны вести доверительные беседы после секса. При этом они выяснили, что даже просто испытывая сексуальное желание, человек оказывается более откровенным.

Дабы определить, насколько секс влияет на степень откровенности, специалисты провели …