Канадские ученые представили косвенное доказательство существования снежного человека. Это загадочное существо до сих пор не было поймано, а вот разговоры о нем ведутся на протяжении многих лет, обрастая всевозможными легендами.
На этот раз в процессе исследования жизни диких животных ученые наткнулись на берлогу, похожую на те, что делают медведи. Рядом с ней были обнаружены обглоданные кости оленей, а на снегу виднелись следы, явно не принадлежавшие косолапому хищнику.
Берлога была пуста, и исследователи разместили рядом с ней камеры видеонаблюдения. Впрочем, таинственный лесной обитатель так и не появился. Скорее всего, он почувствовал опасность и ушел подальше. Также около жилища предполагаемого снежного человека нашли несколько клочков шерсти, отправленных на экспертизу.
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