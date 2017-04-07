Как сообщают иностранные СМИ, уфолог, имеющий личный канал на YouTube, в процессе изучения ролика о Марсе обнаружил загадочную тень на поверхности Красной планеты. Специалист убежден, что ее отбрасывал корабль инопланетян.
Судя по кадрам, поблизости нет никаких объектов, которые могли бы стать причиной фантомного изображения. Исследователь утверждает, что отражение произвел неопознанный летающий объект.
Сообщение уже вызвало волну обсуждений в научной среде. Ряд экспертов серьезно отнеслись к словам уфолога и допускают, что тень исходит от космического аппарата под названием «Черный рыцарь», существование которого еще не доказано. Впрочем, армия скептиков, не придавших этой информации особого значения, также многочисленна.
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