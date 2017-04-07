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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 апреля 2017г 
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Ученые открыли причины появления и исчезновения атмосферы загадочной Цереры

Ученые открыли причины появления и исчезновения атмосферы загадочной Цереры

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7 апреля 2017, 09:49
Ученые обнародовали данные об опасных для человека комнатных растениях

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По словам ученых, многие люди не знают, какую пользу или, напротив, вред может таить в себе простое комнатное растение. Исследователи обнародовали сведения на этот счет, дабы предупредить любителей домашней флоры.
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Ученые объяснили, как понять, что организм обезвожен

Ученые объяснили, как понять, что организм обезвожен

Ученые рассказали, по каким главным критериям можно определить, что человеческий организм обезвожен. По словам специалистов, свыше 50% населения нашей планеты имеет проблему нехватки воды в организме.
Водный баланс крайне важен для эффективной работы всех органов, но у каждого индивидуума на 

6 апреля 2017, 03:11
Ученые ищут марсианскую жизнь в пустыне Атакама

Ученые ищут марсианскую жизнь в пустыне Атакама

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Пустыню Атакама ученые называют своего рода аналогом Красной планеты на Земле. 

6 апреля 2017, 02:02
Уфолог случайно обнаружил на одном из колец Сатурна НЛО

Уфолог случайно обнаружил на одном из колец Сатурна НЛО

На снимках колец Сатурна, сделанных аппаратурой американского космического агентства NASA, английский уфолог обнаружил признаки передвижения неопознанного летающего объекта. Изображения на фотографиях довольно необычные, и объяснить их искажением объектива фотокамеры Cassini нельзя.
На предоставленных фотоматериалах видно, как некий объемный объект движется 

6 апреля 2017, 09:57
Астрономы подтвердили внеземную сущность «радиосигналов пришельцев»

Астрономы подтвердили внеземную сущность «радиосигналов пришельцев»

Ученые из Австралии смогли зафиксировать несколько коротких и при этом мощных вспышек радиоволн. Данный факт уже называют серьезным доказательством существования инопланетного разума.
Впервые о подобных радиоволновых вспышках исследователи начали заявлять более десяти лет назад. Уже тогда эти явления связывали с 

4 апреля 2017, 03:28
Уфологи обнаружили на Луне череп животного

Уфологи обнаружили на Луне череп животного

Череп животного обнаружили ученые в процессе анализа снимков лунной поверхности. Как утверждается, на изображении различимы глаза, нос и рот.
Распознать очертания головы загадочного существа можно, даже не обладая большой фантазией, рассуждают специалисты. Уже выдвинута версия, согласно которой окаменелость много лет 

4 апреля 2017, 10:00
NASA: под поверхностью Марса скрываются инопланетяне

NASA: под поверхностью Марса скрываются инопланетяне

Американские ученые из агентства NASA говорят, что в недрах Марса может существовать внеземная жизнь. К такому выводу они пришли в результате анализа самых последних данных.
До этого ученые придерживались следующей версии. Прежде в водоемах Красной планеты присутствовали разные микроскопические организмы. 

3 апреля 2017, 01:32
В Северной Каролине сфотографирован НЛО, разделившийся на две части

В Северной Каролине сфотографирован НЛО, разделившийся на две части

Уфолог из Соединенных Штатов во время изучения звездного неба сфотографировал НЛО, которое разделилось на две части. Как рассказывают американские информагентства, исследователь уже не раз фиксировал на камеру загадочные явления.
На днях он запечатлел перемещение яркого объекта, две части которого после 

29 марта 2017, 05:20
Ученые назвали причину гигантского цунами на Марсе

Ученые назвали причину гигантского цунами на Марсе

Группа ученых из Соединенных Штатов, Франции и Италии с помощью компьютерного моделирования установила детали катастрофы, произошедшей на поверхности Марса. В результате столкновения астероида с Красной планетой появился кратер, а далее началось цунами 100-метровой высоты.
Эксперты изучили марсианскую поверхность и пришли 

27 марта 2017, 05:19
На орбите зафиксирован таинственный летающий объект, следящий за МКС

На орбите зафиксирован таинственный летающий объект, следящий за МКС

Камеры Международной космической станции зафиксировали в минувшие сутки загадочный летающий объект, который находился на орбите Земли и, возможно, наблюдал за МКС. Снятый астронавтами ролик уфолог Джордж Грэхэм разместил в Интернете.
На видео можно различить таинственный объект неопределенной формы, который уже 

23 марта 2017, 05:24
Уфологи обнаружили на Марсе аномалию, похожую на ящерицу

Уфологи обнаружили на Марсе аномалию, похожую на ящерицу

Известный ученый Скотт К. Уоринг обнаружил на Марсе загадочный объект, похожий на ящерицу. На фотографии, сделанной исследовательским аппаратом Curiosity и опубликованной на портале NASA, можно различить кронштейн марсохода с буровой установкой, используемой для сбора проб грунта Красной планеты.
Над кронштейном 

23 марта 2017, 09:53
Корабль НЛО обнаружили на Луне уфологи

Корабль НЛО обнаружили на Луне уфологи

Ученые заявили об обнаружении на Луне следов возможного присутствия представителей неземной цивилизации. Это подтверждается фотографиями, сделанными орбитальным зондом, который вращается вокруг Луны и осуществляет наблюдения на протяжении семи лет.
Уфологи проанализировали полученные снимки и обнаружили на них таинственные образования. Специалисты 

15 марта 2017, 12:15
Бывший сотрудник NASA обвинил инопланетян в космической аварии

Бывший сотрудник NASA обвинил инопланетян в космической аварии

Бывший сотрудник NASA сделал сенсационное заявление, озвучив собственную версию космической аварии, которая случилась в 2009 году. Об этом рассказывают зарубежные СМИ.
По словам бывшего представителя космического агентства, два спутника столкнулись в результате влияния НЛО. Как отмечается, эти сведения держались в 

14 марта 2017, 05:35
Ученые заявили о новом доказательстве существования инопланетян

Ученые заявили о новом доказательстве существования инопланетян

Американские ученые заявляют, что нашли веские свидетельства существования инопланетян. Гарвардские астрофизики озвучили теорию, согласно которой интенсивный всплеск радиоволн может доказывать инопланетное существование, сообщают зарубежные информагентства.
Быстрые всплески радиоволн – это единичные волны радио-происхождения, которые регистрируются специальными приборами. Именно такой тип 

10 марта 2017, 05:10
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