Исследование: Любовь к соцсетям заложена у людей на генетическом уровне В Кентском государственном университете установили, что любовь к соцсетям может быть заложена у человека на генетическом уровне. Об этом исследователи рассказали на конференции Международной ассоциации коммуникаций в Сан-Диего.

В процессе многочисленных экспериментов ученые проанализировали экологические и генетические факторы, которые влияют …