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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 мая 2017г 
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На обратной стороне Луны обнаружили огромную таинственную пирамиду

Известный уфолог из Соединенных Штатов Скотт Уоринг утверждает, что на обратной стороне Луны находится гигантская пирамида, которую соорудили представители инопланетного разума. Об этом специалист рассказал после изучения фотографий спутника Земли.
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Исследование: Любовь к соцсетям заложена у людей на генетическом уровне

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3 мая 2017, 01:29
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Ученые нашли специю, которая омолаживает и помогает похудеть

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Китайские химики научились добывать бензин из воздуха

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Уфологи обнаружили на Луне таинственный вход в «подземелье»

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В египетском храме Карнак ученые нашли фрески с НЛО

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Фреска выполнена на потолке гробницы. На ней различимы известные в настоящее время созвездия. 

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Черное кольцо в небе над Новосибирском взбудоражило соцсети

Черное кольцо в небе над Новосибирском взбудоражило соцсети

На днях жители Новосибирска увидели на небе загадочный объект в виде гигантского черного кольца. В интернете появились снимки необычного явления.
Как сообщается, большое черное кольцо расположилось над улицей Федосеева. Удивленные граждане делали фотоснимки и выкладывали их в Сеть, однако многие 

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Российские уфологи: инопланетяне живут среди людей

Российские уфологи: инопланетяне живут среди людей

Российские уфологии утверждают, что не следует разыскивать инопланетян вне пределов Земли, поскольку они находятся среди людей. По своей инициативе представители других цивилизаций смешались с толпой, приняв человеческое обличие.
По словам отечественных специалистов, наша планета окружена 26 мирами. Согласно их гипотезе, 

13 апреля 2017, 03:30
Уфолог обнаружил тень от корабля инопланетян на Марсе

Уфолог обнаружил тень от корабля инопланетян на Марсе

Как сообщают иностранные СМИ, уфолог, имеющий личный канал на YouTube, в процессе изучения ролика о Марсе обнаружил загадочную тень на поверхности Красной планеты. Специалист убежден, что ее отбрасывал корабль инопланетян.
Судя по кадрам, поблизости нет никаких объектов, которые могли бы 

7 апреля 2017, 10:10
Уфолог случайно обнаружил на одном из колец Сатурна НЛО

Уфолог случайно обнаружил на одном из колец Сатурна НЛО

На снимках колец Сатурна, сделанных аппаратурой американского космического агентства NASA, английский уфолог обнаружил признаки передвижения неопознанного летающего объекта. Изображения на фотографиях довольно необычные, и объяснить их искажением объектива фотокамеры Cassini нельзя.
На предоставленных фотоматериалах видно, как некий объемный объект движется 

6 апреля 2017, 09:57
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