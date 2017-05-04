В Интернете появилось изображение объекта, который американские уфологии считают кораблем представителей иной цивилизации. В момент наблюдений он находился на земной орбите.
Специалисты организации Secure Team 10 наблюдали, как по небу синхронно перемещались 3 мерцающих точки. По словам экспертов, это были не отдельные НЛО, а один хорошо замаскированный корабль. Уфологии не сомневаются, что он вел наблюдение за нашей планетой с орбиты.
Все это было снято в штате Кентукки камерой ночного видения. Невооруженным глазом увидеть «корабль» было нельзя.
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