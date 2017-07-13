На официальном сайте американского космического агентства опубликована фотография с поверхности Марса, которая привела в замешательство научное сообщество. Уфологи рассмотрели на снимке таинственный обломок, который приняли за кусок корабля представителей иной цивилизации, разбившегося при посадке.
Кто-то из экспертов утверждает, что на фото запечатлена часть скафандра инопланетянина. Как отмечают исследователи, уникальный объект имеет непонятный состав и очень сильно выделяется на фоне окружающих его объектов.
В свою очередь, скептики думают, что это минерал, но его своеобразный вид объяснить затрудняются. Впрочем, уфологи уже не первый раз обнаруживают на снимках с Красной планеты подобные вещи.
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