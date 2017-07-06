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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Во Франции квадрокоптер снял НЛО странной формы

Во Франции квадрокоптер снял НЛО странной формы

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Google Space нашел базу инопланетян на Марсе

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По словам ряда специалистов, упорядоченные строения имеют системы защиты и 

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NASA: Челябинским метеоритом инопланетяне пытались уничтожить Землю

NASA: Челябинским метеоритом инопланетяне пытались уничтожить Землю

Сенсационную версию, согласно которой метеорит на Челябинск в 2013 году скинули пришельцы, озвучил представитель американского космического агентства NASA. Участник четырех космических экспедиций Лерой Рассел Чиао утверждает, что падение гигантских Челябинского и Тунгусского метеоритов можно считать атакой инопланетян на нашу планету, 

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Под Тольятти фермер построил летающую тарелку и хочет улететь в Космос

Под Тольятти фермер построил летающую тарелку и хочет улететь в Космос

В деревне Подстёпки под Тольятти фермер построил летающую тарелку, планируя покорить на ней космическое пространство. Однако жителей села идея местного Самоделкина полетать на деревянном НЛО испугала, и они обратились в полицию за защитой. Селяне опасаются, что столь необычное НЛО далеко 
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Космическая клешня: Уфологи обнаружили на Марсе гигантского краба

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Помогут соцсети: Назван идеальный способ расшифровать послания инопланетных цивилизаций

Помогут соцсети: Назван идеальный способ расшифровать послания инопланетных цивилизаций

Специалисты института Макса Планка предложили способ расшифровки инопланетных посланий. Известный ученый Рене Хеллер рассказал об оригинальном решении проблемы при помощи соцсетей.
Исследователь думает, что если все сигналы размещать в открытом доступе, то отыщется хотя бы один пользователь, который способен их 

13 июня 2017, 10:07
Огромный черный НЛО на поверхности Луны поразил уфологов

Огромный черный НЛО на поверхности Луны поразил уфологов

Уфологи из Соединенных Штатов распространили сообщение о таинственном черном НЛО на лунной поверхности. Загадочный объект зафиксировал аппарат Moon Live Stream.
Специалисты обратили внимание на большую скорость объекта и хаотичную смену траектории его движения. Пользователи Сети допускают, что аппарат искал оптимальное 

7 июня 2017, 03:40
Самодельный НЛО из Тольятти оснастят двигателем

Самодельный НЛО из Тольятти оснастят двигателем

Создатели деревянной «летающей тарелки», которую строят в селе Подстепки под Тольятти, планируют оснастить  свой самодельный НЛО двигателем. Напомним, каркас аппарата создан из обычных сосновых досок. Диаметр модели около семи метров, высота - 3,5 метра.

Как уже сообщалось ранее, в 
7 июня 2017, 07:00
Камера в небе над Мельбурном зафиксировала яркую вспышку с НЛО

Камера в небе над Мельбурном зафиксировала яркую вспышку с НЛО

Уфолог-любитель снял в небе над Австралией таинственный неопознанный летающий объект. Эти изображения появились в Сети.
На кадрах отчетливо видна короткая яркая вспышка на ночном небе. Из нее неожиданно выплывает вытянутый и заостренный с одного конца объект. На его краях различимо 

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Уфологи обнаружили древний танк-НЛО на поверхности Луны

Уфологи обнаружили древний танк-НЛО на поверхности Луны

На спутнике Земли уфологи рассмотрели объект, который они назвали древним внеземным танком, принадлежащим представителям инопланетного разума. На полученных изображениях можно рассмотреть загадочный предмет, который явно выделяется на лунной поверхности.
О находке рассказал известный уфолог Тайлер Глокнер. Он уверен, что в 

12 мая 2017, 01:12
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