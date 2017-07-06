Уфолог из Лос-Анджелеса снял НЛО, который, как утверждается, вел наблюдение за праздничным фейерверком ко Дню независимости Соединенных Штатов. Полученные кадры исследователь выложил в Сеть.
По словам энтузиаста, он не первый раз наблюдает подобные объекты. На сей раз он зафиксировал загадочный объект (или объекты), паривший на фоне праздничного салюта. Через считанные минуты объект стал неспешно удаляться, и вскоре растворился в небе.
Как рассказывает исследователь, после лазерной коррекции зрения при лечении астигматизма он стал гораздо лучше видеть, и теперь может сосредотачиваться на мельчайших объектах. Мужчина уже много лет ведет наблюдения, и в существовании инопланетян нисколько не сомневается. Официальные представители американского космического агентства NASA пока никак не прокомментировали представленную уфологом информацию.
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