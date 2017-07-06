Под Тольятти фермер построил летающую тарелку и хочет улететь в Космос В деревне Подстёпки под Тольятти фермер построил летающую тарелку, планируя покорить на ней космическое пространство. Однако жителей села идея местного Самоделкина полетать на деревянном НЛО испугала, и они обратились в полицию за защитой. Селяне опасаются, что столь необычное НЛО далеко …