Человеческие органы из растений научились выращивать в Канаде. Ученые получили ухо из яблока. Биологи заявили, что этот орган пригоден для пересадки человеку, пишет «Атлантик».

Добиться результата ученым позволила модификация продукта с помощью раковых клеток Генриетты Лакс, умершей от онкологии в 1950-е …