По словам ученых, многие люди не знают, какую пользу или, напротив, вред может таить в себе простое комнатное растение. Исследователи обнародовали сведения на этот счет, дабы предупредить любителей домашней флоры.
Наряду с эстетическим наслаждением, растения увлажняют воздух и насыщают его кислородом, что положительно действует на микроклимат помещения. При этом человек порой не понимает причину головной боли либо хронической усталости, виновными в которых могут оказаться именно комнатные растения. Опасность представляют выделяемые ими ядовитые вещества в целях своеобразной защиты.
Так, к опасным специалисты причислили диффенбахию, монстеру, олеандр, молочай, амариллис и ряд прочих представителей аналогичных групп. Они содержат вещества, способные вызвать ожоги, отравление и различные аллергические реакции. Впрочем, ученые советуют не спешить их выбрасывать, а лишь призывают к соблюдению мер предосторожности. При этом они отметили пользу таких видов, как алое вера, каланхоэ и т.п..
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