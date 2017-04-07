Американские ученые из NASA раскрыли причину появления и дальнейшего исчезновения атмосферы на таинственной планете Церера. Как утверждается, этот процесс обусловлен солнечной активностью.
В процессе исследования было установлено, что появление газовой оболочки на космическом теле совпадает с периодами высокой солнечной активности. Так, поток частиц, направляющийся со стороны небесного светила, может выбить из грунта планеты молекулы воды, образующие атмосферу. Однако через определенный промежуток времени она рассеивается.
Кстати, недавно эксперты NASA заявили, что жизнь может существовать и за границами Солнечной системы. Речь идет о экзолунах, поиском которых уже давно занимаются ученые.
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