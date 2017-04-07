  • Новости
    \/news
    /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
  • Видео
    \/video
    /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
  • Передачи
    \/programs
    /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
  • Онлайн
    \/online
    /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
  • Партнеры
    \/air
    /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
  • Блоги
    \/blogs
    /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
  • О компании
    \/about
    /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
    • Контакты
      \/contacts
      /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
    • История развития
      \/about\/history
      /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
    • Награды
      \/about\/award
      /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
  • Реклама
    \/advert
    /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/news_world/uchenye-otkryli-prichiny-poyavleniya-i-ischeznoveniya-atmosfery-zagadochnoy-cerery
11
29
01
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888b.   8888888888   .d8888b.   88888888888  8888888   .d8888b.                 
 888   Y88b  888         d88P  Y88b      888        888    d88P  Y88b                
 888    888  888         888             888        888         .d88P                
 888   d88P  8888888     888d888b.       888        888        8888"   88888b.d88b.  
 8888888P"   888         888P "Y88b      888        888         "Y8b.  888 "888 "88b 
 888 T88b    888         888    888      888        888    888    888  888  888  888 
 888  T88b   888         Y88b  d88P      888        888    Y88b  d88P  888  888  888 
 888   T88b  888          "Y8888P"       888      8888888   "Y8888P"   888  888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Уфолог обнаружил тень от корабля инопланетян на Марсе

Уфолог обнаружил тень от корабля инопланетян на Марсе

Как сообщают иностранные СМИ, уфолог, имеющий личный канал на YouTube, в процессе изучения ролика о Марсе обнаружил загадочную тень на поверхности Красной планеты. Специалист убежден, что ее отбрасывал корабль инопланетян.
Судя по кадрам, поблизости нет никаких объектов, которые могли бы 

7 апреля 2017, 10:10
Ученые обнародовали данные об опасных для человека комнатных растениях

Ученые обнародовали данные об опасных для человека комнатных растениях

По словам ученых, многие люди не знают, какую пользу или, напротив, вред может таить в себе простое комнатное растение. Исследователи обнародовали сведения на этот счет, дабы предупредить любителей домашней флоры.
Наряду с эстетическим наслаждением, растения увлажняют воздух и насыщают его 

6 апреля 2017, 05:27
Ученые объяснили, как понять, что организм обезвожен

Ученые объяснили, как понять, что организм обезвожен

Ученые рассказали, по каким главным критериям можно определить, что человеческий организм обезвожен. По словам специалистов, свыше 50% населения нашей планеты имеет проблему нехватки воды в организме.
Водный баланс крайне важен для эффективной работы всех органов, но у каждого индивидуума на 

6 апреля 2017, 03:11
Ученые ищут марсианскую жизнь в пустыне Атакама

Ученые ищут марсианскую жизнь в пустыне Атакама

Чилийские ученые установили, что пустыня Атакама в Южной Америке лучше всего подходит для исследований, посвященных жизни на Марсе. По многим параметрам, в частности климатическим, этот регион напоминает марсианскую поверхность.
Пустыню Атакама ученые называют своего рода аналогом Красной планеты на Земле. 

6 апреля 2017, 02:02
В Самаре при поддержке «Русского радио» прошел предпремьерный показ первого в истории отечественного

В Самаре при поддержке «Русского радио» прошел предпремьерный показ первого в истории отечественного "космического" блокбастера "Время первых"

В Самаре при поддержке «Русского радио» прошел предпремьерный показ первого в истории отечественного "космического" блокбастера "Время первых"
 
Его презентовал народный артист России и исполнитель одной из главных ролей в фильме Евгений Миронов. Холл в кинотеатре с трудом вместил всех 

5 апреля 2017, 11:26
Ученые: в апреле к Земле на опасное расстояние приблизится астероид

Ученые: в апреле к Земле на опасное расстояние приблизится астероид

Ученые из американского космического агентства NASA заявили о приближении к нашей планете Земле крупнейшего за последние десятилетия астероида. Его диаметр составляет 1,4 км.
По словам экспертов, если космический объект такого размера столкнется с Землей, то последствия будут катастрофическими. При этом 

5 апреля 2017, 09:20
Астрономы подтвердили внеземную сущность «радиосигналов пришельцев»

Астрономы подтвердили внеземную сущность «радиосигналов пришельцев»

Ученые из Австралии смогли зафиксировать несколько коротких и при этом мощных вспышек радиоволн. Данный факт уже называют серьезным доказательством существования инопланетного разума.
Впервые о подобных радиоволновых вспышках исследователи начали заявлять более десяти лет назад. Уже тогда эти явления связывали с 

4 апреля 2017, 03:28
NASA: под поверхностью Марса скрываются инопланетяне

NASA: под поверхностью Марса скрываются инопланетяне

Американские ученые из агентства NASA говорят, что в недрах Марса может существовать внеземная жизнь. К такому выводу они пришли в результате анализа самых последних данных.
До этого ученые придерживались следующей версии. Прежде в водоемах Красной планеты присутствовали разные микроскопические организмы. 

3 апреля 2017, 01:32
Ученые раскрыли секрет появления загадочных пятен на Церере

Ученые раскрыли секрет появления загадочных пятен на Церере

Ученые NASA утверждают, что раскрыли секрет появления таинственных пятен на поверхности карликовой планеты Церера. Угол наклона ее оси вращения нестабилен и вследствие влияния Сатурна и Юпитера периодически изменяется.
Специалисты выяснили, что 14 тысяч лет назад угол был равен 19 градусам. 

24 марта 2017, 05:10
Уфолог обнаружил на планете Церера высокую башню

Уфолог обнаружил на планете Церера высокую башню

Ученый из Тайваня Скотт Уоринг обнаружил на одном изображении планеты Церера высокую башню. Сделанная специальной аппаратурой фотография имела не очень хорошее качество, однако специалист убежден в своей правоте. По его оценкам, объект имеет порядка 3 километров в высоту и располагается 

7 марта 2017, 12:18
На Церере найдены необходимые для жизни органические элементы

На Церере найдены необходимые для жизни органические элементы

Ученые в процессе исследования поверхности карликовой планеты Церера нашли набор органических элементов, необходимых для зарождения жизни. Об этом открытии интернационального коллектива планетологов рассказывается на страницах издания Science.
Для детального изучения поверхностного слоя Цереры применялся космический аппарат Dawn. Он имеет аппаратуру, 

17 февраля 2017, 02:33
Зонд Dawn обнаружил «вечные» залежи льда в темном кратере на Церере

Зонд Dawn обнаружил «вечные» залежи льда в темном кратере на Церере

Ученые проанализировали сделанные зондом Dawn снимки поверхности Цереры и обнаружили на них 10 темных кратеров с залежами льда. Карликовая планета оказалась третьим объектом Солнечной системы, после Меркурия и Луны, где была найдена вода.
На аналогичные снимки еще в прошлом году 

16 декабря 2016, 03:01
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна