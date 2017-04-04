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NASA: под поверхностью Марса скрываются инопланетяне

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В этом месяце россияне получат возможность наблюдать за тремя необычными космическими явлениями. Как сообщают астрономы, на протяжении недели будет виден Меркурий, 7 апреля – Юпитер, а во второй половине апреля можно зафиксировать метеоритный поток Лириды.
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Планету Татуин из «Звездных войн» нашли в созвездии Змея

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Российские ученые: в апреле к Земле максимально приблизится огромная комета

Российские ученые: в апреле к Земле максимально приблизится огромная комета

Огромную яркую комету Туттля-Джакобини-Кресака россияне смогут наблюдать в апреле. Как информируют в Московском планетарии, максимально различимой она окажется 13 числа.
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Бывший сотрудник NASA обвинил инопланетян в космической аварии

Бывший сотрудник NASA обвинил инопланетян в космической аварии

Бывший сотрудник NASA сделал сенсационное заявление, озвучив собственную версию космической аварии, которая случилась в 2009 году. Об этом рассказывают зарубежные СМИ.
По словам бывшего представителя космического агентства, два спутника столкнулись в результате влияния НЛО. Как отмечается, эти сведения держались в 

14 марта 2017, 05:35
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Ученые заявили о новом доказательстве существования инопланетян

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Уфолог обнаружил на планете Церера высокую башню

Ученый из Тайваня Скотт Уоринг обнаружил на одном изображении планеты Церера высокую башню. Сделанная специальной аппаратурой фотография имела не очень хорошее качество, однако специалист убежден в своей правоте. По его оценкам, объект имеет порядка 3 километров в высоту и располагается 

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Астрономы открыли самую прожорливую черную дыру

Ученые из Соединенных Штатов открыли в созвездии Девы загадочную черную дыру, которая поглощает материю в огромных количествах на протяжении более 11 лет. Обычно на подобный процесс уходит немногим более года.
По словам ученого из университета Нью-Гемпшира в Дареме Дачена Лина, 

7 февраля 2017, 12:47
Ученые открыли параметры орбиты новой планеты Солнечной системы

Ученые открыли параметры орбиты новой планеты Солнечной системы

По утверждению ученых из американского Йельского университета, таинственный темный гигант «Планета Икс», находящийся на окраинах Солнечной системы, вполне может оказаться реальным небесным телом. Астрономы смогли рассчитать предположительную орбиту девятой планеты по возмущениям, которые она создает в движении мелких тел пояса 

27 декабря 2016, 11:43
Астрономы обнаружили планету с облаками и растениями

Астрономы обнаружили планету с облаками и растениями

Астроном Гиллем Англада-Эскуде назвал планету недалеко от Солнечной системы, где есть вода, облака и растения. По словам ученого, Proxima b похожа на Марс, но отличается большим количеством льда и необычной растительностью.
Сделав свое открытие, астроном вошел в топ-10 наиболее выдающихся 

21 декабря 2016, 10:09
Ученые обнаружили межгалактическую базу инопланетян

Ученые обнаружили межгалактическую базу инопланетян

Между космическими галактиками IC 2031 и NGC 1475 астрономы обнаружили инопланетную базу, которая может являться свидетельством внеземной жизни. Увидеть загадочный объект можно с помощью программы Google Sky по координатам 03 57 08.63 – 07 11 26.2. По мнению ученых, постройка создана из металла. 
 
Как отмечают 

18 декабря 2016, 09:16
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