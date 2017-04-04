Ученые из Австралии смогли зафиксировать несколько коротких и при этом мощных вспышек радиоволн. Данный факт уже называют серьезным доказательством существования инопланетного разума.
Впервые о подобных радиоволновых вспышках исследователи начали заявлять более десяти лет назад. Уже тогда эти явления связывали с действиями представителей других цивилизаций.
Большая часть экспертов сходится во мнении о внеземных источниках этих таинственных посланий. По крайней мере, три переданных сигнала обладают очень высокой мощностью.
Высказывается предположение, что источник загадочных сигналов располагается за пределами Млечного пути. В частности, называется созвездие Гидры.
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