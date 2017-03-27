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Ученые обнаружили в Китае новый вид древних рыб возрастом 420 млн лет

Ученые в процессе раскопок нашли в КНР окаменелые останки рыбы, обитавшей на нашей планете 420 миллионов лет назад. Об этом информируют зарубежные СМИ со ссылкой на агентство Синьхуа.
Открытие было сделано учеными в районе китайского города Цюйцзин, расположенного в провинции 

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Китайские бренды смартфонов захватили почти четверть российского рынка

Китайские производители цифровых гаджетов продолжают завоевывать рынок России. Анализ январских продаж продемонстрировал, что на их долю приходится 24% всех реализованных смартфонов.
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Первую в мире гражданскую подлодку с помощью России построит Китай

В Китае до конца текущего года должны построить первую в истории подводную лодку для гражданских целей. Об этом информируют мировые СМИ со ссылкой на China Daily. В настоящее время работу в данном направлении ведет корпорация Tianjin Ostar Underwater Vehicles Co 

9 марта 2017, 02:12
Ученые пытаются раскрыть тайну нетипичных захоронений на Ямале

Ученые пытаются раскрыть тайну нетипичных захоронений на Ямале

На Ямале обнаружен загадочный некрополь эпохи палеолита. Три девушки и мужчина были погребены нетипичным для тундры образом - в скорченном, а не прямом состоянии. Они имели очень серьезные дефекты скелета, обусловленные болезнями и травмами.
Раскопки велись в поселении Юръ-Яха III 

17 февраля 2017, 03:07
Палеонтологи нашли древние останки беременной рептилии

Палеонтологи нашли древние останки беременной рептилии

Английский палеонтолог Бентон со своими коллегами совершенно неожиданно для себя сделал серьезное открытие. В КНР при исследованиях в местности, хранящей артефакты юрского периода, были найдены останки беременной рептилии. Как установили эксперты, доисторические морские рептилии были живородящими.
По словам Бентона, находка 

15 февраля 2017, 10:35
В Самарской области нашли могилы «древнейших аристократов»

В Самарской области нашли могилы «древнейших аристократов»

Самарские археологи рассказали об исследовании погребений медно-каменного века, обнаруженных в Безенчукском районе у села Екатериновка. Раскопки памятника «Екатериновский мыс» ведутся с 2013 года. В могилах обнаружены архаичные символы власти – навершия скипетров. Найдено захоронение «древнейших аристократов», которые жили еще до 

2 февраля 2017, 04:20
В Китае обнаружили усыпальницу возрастом более 1,4 тыс. лет

В Китае обнаружили усыпальницу возрастом более 1,4 тыс. лет

В китайской провинции Хунань ученые нашли древнюю гробницу возрастом более 1,4 тыс. лет. Артефакт содержит фрески с изображениями двух женщин, информирует агентство «Синьхуа».
По словам исследователя Ло Шенгьянг, обнаруженная усыпальница в длину составляет 14 м, в ширину — 2 м. 

10 января 2017, 03:49
Археологи нашли останки одной из красивейших женщин в истории

Археологи нашли останки одной из красивейших женщин в истории

Археологам удалось идентифицировать останки Нефертари, которая являлась женой фараона Рамзеса II Великого и славилась на весь мир своей красотой. Фрагменты тела женщины были найдены среди фрагментов мумий, обнаруженных еще в 1904 году итальянцем  Эрнесто Скиапарелли. Царица была ростом около 168 сантиметров, 

2 декабря 2016, 10:34
Ученые восстановят лицо мумии XIII века

Ученые восстановят лицо мумии XIII века

Ученые из Южной Кореи проведут реконструкцию лица мумии 13 века. Мумия была обнаружена летом 2015 года на Ямале и принадлежит 6-летнему ребенку. Исследователи намерены установить пол и расу ребенка, а также выяснить причину его ранней смерти.

Находка была сделана при раскопках одного 

15 сентября 2016, 05:00
Мумии расскажут ученым о рационе древних людей

Мумии расскажут ученым о рационе древних людей

Команда ученых из России и Южной Кореи планирует узнать рацион людей Западной Сибири, изучив ямальские мумии. Об этом сообщает ТАСС.
В период с 2001 по 2016 годы археологи обнаружили на Ямале девять древних мумий. По предварительной оценке специалистов, захоронения были 

2 августа 2016, 05:54
На Ямале археологи нашли восемь древних захоронений с мумиями XIII века

На Ямале археологи нашли восемь древних захоронений с мумиями XIII века

На территории археологического памятника «Зеленый Яр» найдены 30 захоронений. Объект считается средневековым могильником IX-XIII веков и расположен на пойменном острове возле посёлка Зеленый Яр.
Раскопки происходят на территории ЯНАО. При вскрытии были обнаружены 12 мумий, преимущественно мужчин и детей. Исследователи 

8 июля 2016, 10:50
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