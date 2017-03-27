Ученые из Южной Кореи проведут реконструкцию лица мумии 13 века. Мумия была обнаружена летом 2015 года на Ямале и принадлежит 6-летнему ребенку. Исследователи намерены установить пол и расу ребенка, а также выяснить причину его ранней смерти.

Находка была сделана при раскопках одного …