В китайской провинции Хэнань рабочие наткнулись на загадочное захоронение с двумя хрустальными гробами. По мнению ученых, оно принадлежало чиновнику и его супруге, которые жили в этой местности в эпоху династии Мин. Об этом рассказывает издание South China Morning Post.
Усыпальницу обнаружили в процессе строительных работ. Она была отделана мрамором, а внутри нее располагались два хрустальных гроба.
По предварительной версии, останки принадлежат чиновнику Гу Цзо и его жене. Эксперты отметили, что одежда на усопших находится в очень хорошем состоянии.
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