Этим летом над Землей может проследовать загадочный неопознанный объект. Об этом информируют представители международной группы ученых, которые до сих пор не установили его природу. Ряд экспертов утверждает, что это космический аппарат инопланетной цивилизации.

По мнению ученых, особенности движения вычисленного ими …