Уфолог из Соединенных Штатов во время изучения звездного неба сфотографировал НЛО, которое разделилось на две части. Как рассказывают американские информагентства, исследователь уже не раз фиксировал на камеру загадочные явления.
На днях он запечатлел перемещение яркого объекта, две части которого после разделения продолжали двигаться по независимым друг от друга траекториям. Впрочем, они очень быстро растворились в ночном небе.
В общей сложности специалист успел сделать 27 фотографий. Свою информацию он передал во Всемирную сеть НЛО (MUFON).
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