Австралийские ученые озвучили неожиданную теорию возникновения секса на Земле. По этой версии, половое размножение оказалось альтернативой бесполому из-за угроз инфекционных заболеваний.
Серию исследований провели специалисты Университета Аделаиды. Они разработали математическую модель и пришли к умозаключению, что секс стал именно реакцией на распространение различных недугов.
Как говорят исследователи, половое размножение провоцирует генетические мутации у представителей последующих поколений, чего нет при бесполом размножении. В свою очередь появление полезных мутаций давало возможность потомкам более эффективно бороться с вирусами и бактериями, делают вывод ученые.
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