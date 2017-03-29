Российские ученые: в апреле к Земле максимально приблизится огромная комета Огромную яркую комету Туттля-Джакобини-Кресака россияне смогут наблюдать в апреле. Как информируют в Московском планетарии, максимально различимой она окажется 13 числа.

Небесное тело подойдет к нашей планете на расстояние в 21 231 152 километров. Еще в 2016 году оно было в …