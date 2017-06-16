В эти выходные погода по-прежнему будет дождливой, но к радости тех, кто собрался за город, теплой. Столбик термометра в дневные часы будет держаться в районе 20 градусов, ночью опускаться до 10. Меж тем, погодные аномалии, которые самарцы уже пережили в мае и июне, ставят под угрозу качество урожая. От заморозков уже пострадали плодовые деревья. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев понизил прогноз будущего урожая зерна на 10%, до 100 млн тонн.
Холода и дожди, которые были в Самарской области в мае-июне, поставили под угрозу будущий урожай яблок. Их будет намного меньше в этом году, считают эксперты.
Владимир Молянов, генеральный директор ООО «Молянов-Агрогрупп»:
- Заморозки могли повлиять в тот момент, когда нужно было опылять. Я по своему саду сужу, что где то 50% плодоносов отпали. Даже больше, 70%. Яблоки есть, но не в том количестве как в прошлом году было. Прошлый год был идеальный.
Повлияла погода и на зерновые. С одной стороны - в земле много влаги, это хорошо. Но частые осадки помешали в оптимальные сроки провести посевную. Сложности будут при выращивании теплолюбивых культур - кукурузы и гречихи.
Николай Сомов, председатель совета директоров группы компаний «РОСБИ»:
- В поле выйти не возможно. По кукурузе мы две трети только засеяли тех площадей, которые отведены. С гречкой тоже еще не закончили, советуемся с профессорами, советуемся с наукой. Вроде бы еще приемлемые сроки, но риск есть риск.
Дожди создали проблемы и для молочного животноводства. Пора заготавливать корма, но это пока невозможно.
Николай Сомов, председатель совета директоров группы компаний «РОСБИ»:
- Цветение идет и конечно же мы теряем белок, теряем питательность сена, соответственно, качество кормов будет, по независящим от нас причинам, оно будет хуже. Но в данной ситуации просто невозможно сейчас заготавливать на тех полях, на которых мы выращиваем.
Сейчас принципиально важно, чтобы в ближайшие недели погода была теплой.
Марина Капранова, начальник отдела агрометеорологических прогнозов самарского Гидрометцентра:
- Дефицит тепла вызвал несколько запоздалое по сравнению с обычными сроками развитие сельхозкультур. Отставание в развитии зерновых идет где-то на 1 - 10 дней. Виды на урожай на настоящий момент хорошие, но если будут продолжаться дожди, это может вызвать поражение, распространение сельхоз болезней.
Каким будет урожай этого года, станет понятно уже через две недели.
Владимир Молянов, генеральный директор ООО «Молянов-Агрогрупп»:
- Ближайшие 2-3 недели для яровых и озимых - это будут уже финальная часть, накопление соответственно урожая. И он будет зависеть именно от солнечной активности.
Юлия Михайлова, синоптик 2 категории отдела метеорологических прогнозов самарского Гидрометцентра:
- Осадков станет меньше. Кратковременные дожди с грозами пройдут лишь местами в вечерние и дневные часы. Температурный фон начнет повышаться и к середине следующей недели максимальная температура воздуха будет достигать 26-28 градусов.
При этом уже сейчас в лесах 63-го региона - хороший урожай грибов. А в ближайшие 2 недели поспеет клубника. В этом году она запаздывает.