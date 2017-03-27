Представители подрядчика реконструкции Московского шоссе сообщили о новых ограничениях для транспорта. В апреле планируют продолжить работы на участке от улицы Ташкентской до ТЦ «Интермебель», где предстоит большая работа по переоборудованию коммуникаций.
Работы предстоят от окончания рампового участка на Ракитовском шоссе до ТЦ Metro.
«Следующий участок мы стартуем от окончания рампового участка на Раките и движемся в сторону торгового центра Метро, там ограничения будут сведены к минимуму. Там Московское шоссе смещается от существующего в правую сторону ближе к торговым центрам», - рассказал руководитель проекта по реконструкции Московского шоссе ООО «Самаратрансстрой» Алексей Зотов.
Работы также начнутся на участке между улицами Северный проезд и 4-м кварталом.
«Там будет введено ограничение движения, останется 2 полосы на выезд, 2 полосы на въезд. Планируем начать везде параллельно, так как у нас последний сезон перед ЧМ-2018 и нужно сделать все», - подчеркнул Зотов.
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Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре
На хостинге Youtube появилось видео: «Строительство нового торгового центра на Московском шоссе». На ролике, снятом с воздуха, видно стройплощадку, которая находится вдоль Московского шоссе между улицами Зои Космодемьянской и Ташкентской.
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