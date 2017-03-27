3
19
59
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре

Видео в блогах: строительство нового ТЦ на Московском шоссе в Самаре

На хостинге Youtube появилось видео: «Строительство нового торгового центра на Московском шоссе». На ролике, снятом с воздуха, видно стройплощадку, которая находится вдоль Московского шоссе между улицами Зои Космодемьянской и Ташкентской.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dIHob8f5Rh8?ecver=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
24 марта 2017, 03:04
Проезд по новому тоннелю на Московском шоссе откроют в сентябре, есть фото

Проезд по новому тоннелю на Московском шоссе откроют в сентябре, есть фото

Открыть проезд по тоннелю на Московском шоссе в районе пересечения с проспектом Кирова планируют в сентябре 2017 года. Движение будет осуществляться по временной схеме после согласования с Госавтоинспекцией. Осенью там же установят самолет «Ил-2». По проспекту Кирова через новую развязку 
24 марта 2017, 02:00
Фото в блогах: как выглядит Загородный парк в преддверии ЧМ-2018

Фото в блогах: как выглядит Загородный парк в преддверии ЧМ-2018

Блогер Анна Носова обращается к строителям, которые "решили не заморачиваться и оставили гору выкопанной земли в одном из удивительных мест самарского Загородного парка - на его склоне". "В преддверии ЧМ-2018 тут решили обновить канализационные коллекторы. Дело, как говорится, благое. 
24 марта 2017, 06:08
К чемпионату мира по футболу готовится команда медиков Самарской области

К чемпионату мира по футболу готовится команда медиков Самарской области

К чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в Самаре в 2018 году, готовится команда медиков Самарской области. 250 специалистов выйдут не только на стадион, но и заступят на дежурство в места массового присутствия гостей мундиаля. Остановка сердца - ЧП, 

23 марта 2017, 05:46
В Самаре начали строить новую развязку на Московском шоссе, есть фото

В Самаре начали строить новую развязку на Московском шоссе, есть фото

В Самаре началось строительство развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского. Пока подрядчик - компания «Самаратрансстрой» - вывозит с будущей стройплощадки грунт. Также в первую очередь будет необходимо обустроить инженерные сети и перенести коммуникации.

На данном участке изменится схема движения. 

22 марта 2017, 10:56
Террористы захватили пассажирский автобус маршрута «Курумоч – Самара»

Террористы захватили пассажирский автобус маршрута «Курумоч – Самара»

Такую вводную получили сотрудники силовых структур, поднятые по тревоге для проведения учений в рамках подготовки к проведению в Самаре матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
Силами и средствами самарского управления ФСБ, главка полиции, Средневолжского линейного управления МВД и Росгвардии 

22 марта 2017, 09:46
Фото в блогах: ремонт Московского шоссе в Самаре

Фото в блогах: ремонт Московского шоссе в Самаре

Блогер Евгений Синюков поделился впечатлениями от ремонта Московского шоссе. «Тут все очень масштабно. Однако конца стройки в обозримом будущем лично я так и не увидел. Например, часть тоннеля со стороны «Самолета» сейчас выглядит вот так. Местные жители живут тут в 
21 марта 2017, 04:38
Самарские чиновники проверят коммерческий транспорт на санитарное состояние

Самарские чиновники проверят коммерческий транспорт на санитарное состояние

Некоторые самарские коммерческие перевозчики предпочитают экономить на чистоте своего транспорта. Это доставляет много неудобств горожанам, которые пользуются "маршрутками". Особенно это актуально с наступлением весны. Поэтому профильный департамент мэрии совместно с ГИБДД регулярно проводит проверки машин частных автопарков. По поручению главы 

17 марта 2017, 06:02
Изменилась схема движения по М-5 в Самарской области

Изменилась схема движения по М-5 в Самарской области

В среду, 15 марта, в Самарской области стартуют дорожные работы на автотрассе М-5 «Урал» в районе Жигулевской ГЭС. На время ремонта количество полос для движения транспорта будет сокращено с четырех до двух. Учитывая, что другие альтернативные проезды с одного берега 
14 марта 2017, 04:02
Новый тоннель в Самаре планируют открыть летом

Новый тоннель в Самаре планируют открыть летом

Запустить движение на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, где строят двухуровневую транспортную развязку с тоннелем, планируют уже летом 2017 года – в июне-июле. Об этом рассказали на совещании с министром транспорта РФ Максимом Соколовым, которое прошло в Самаре в 
6 февраля 2017, 01:55
В блогах: кондукторская мафия бессмертна!

В блогах: кондукторская мафия бессмертна!

Блогер Михаил Суханов заявляет, что в Самаре "кондукторская мафия бессмертна"! "Они всё так же продолжают воровать. Деньги за проезд принимают и с улыбочкой просят: "А билетик Вам нужен?" Подобная ситуация произошла со мной в автобусе 52-го маршрута. И главное, 
1 февраля 2017, 05:15
4 и 5 июня в Самаре перекроют Волжский проспект

4 и 5 июня в Самаре перекроют Волжский проспект

В выходные, 4 и 5 июня, в Самаре будет ограничено движение транспорта по Волжскому проспекту на участке от улицы Осипенко до Студенческого переулка, сообщает сайт «Транспортный оператор Самары». Дорогу будут перекрывать в три часа дня и открывать в 23:00. Парковка 

2 июня 2016, 12:56
Московское шоссе на пересечении с Кирова перекроют на 3 месяца в Самаре

Московское шоссе на пересечении с Кирова перекроют на 3 месяца в Самаре

24 мая на Московском начнут устанавливать новые дорожные знаки.
22 мая 2016, 07:49
Движение по Молодогвардейской в Самаре будет ограничено до 20 мая

Движение по Молодогвардейской в Самаре будет ограничено до 20 мая

Появились подробности о ремонтных работах, из-за которых в Самаре временно ограничили движение автомобилей на перекрестке улиц Полевой и Молодогвардейской. Как сообщили в «Предприятии тепловых сетей» (ПТС), на трубе диаметром 500 миллиметров выявили повреждение. Начался демонтаж изношенных участков. Всего нужно заменить 
18 мая 2016, 10:49
Движение транспорта по Московскому шоссе в районе Ташкентской ограничат с 11 мая

Движение транспорта по Московскому шоссе в районе Ташкентской ограничат с 11 мая

Об этом сообщили сегодня в самарской Госавтоинспекции. Предусмотрено сужение проезжей части до одной полосы в каждом направлении. Ограничение будет действовать на участке Московского  шоссе от улицы Ташкентской до улицы Дальней.

Как уже сообщала «ТЕРРА», на Ташкентской запланирована реконструкция 
10 мая 2016, 09:58
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна