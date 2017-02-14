Президент России Владимир Путин назначил полковника полиции Василия Глотова начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Самарской области. Об этом сообщается на сайте Росгвардии. Глотов прошел путь от сержанта патрульно-постовой службы до полковника. Более 20 лет проработал на руководящих должностях в московском ОМОН. Неоднократно выполнял задачи в зоне проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. Общий стаж - 35 лет. Напомним, самарское МВД сообщало об этом назначении еще в октябре прошлого года.
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Житель Самарской области, электрик-монтажник завода «Тяжмаш» Юрий Пушкин получил орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени из рук президента России Владимира Путина в Екатерининском зале Кремля. Награждение прошло в рамках торжественной церемонии вручения государственных наград и дипломов о присвоении почетных …
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27 января 2017, 12:49
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Первоклассница из Тольятти попросила кимоно у президента России
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Вместе с мамой 7-летняя школьница под Новый год отправила письмо в администрацию президента. В письме она рассказала, что …
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15 января 2017, 01:30
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28 декабря 2016, 03:52
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Художник Путина написал портреты 12 топ-менеджеров АвтоВАЗа
В Тольятти открылась выставка портретов руководителей АвтоВАЗа с 1966 по 2016 год, созданная художником, писавшим с натуры Владимира Путина. Экспозиция, посвящённая 50-летию завода, организована «Союзом машиностроителей России».
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27 декабря 2016, 02:02
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Путин поручил следить за коллекторами
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По оценкам экспертов, после начала действия …
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16 декабря 2016, 02:12
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Самарское руководство Росгвардии впервые рассказало об итогах своей работы
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7 декабря 2016, 05:11
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Росгвардию в Самарской области возглавит Василий Глотов
Приказ о его назначении подписал главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов.
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10 октября 2016, 07:01
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Росгвардия открыла в интернете официальный сайт
Сегодня Росгвардия анонсировала запуск своего официального сайта (www.rosgvard.ru). На ресурсе станет размещаться, в частности, информационный блок, а также здесь можно будет найти контакты для обращения россиян.
Рубрикатор выдержан так, чтобы граждане смогли получить различную информацию о деятельности службы: «Новости», «Вакансии», «О …
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19 мая 2016, 03:28