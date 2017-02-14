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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Владимир Путин наградил орденом самарского электрика

Владимир Путин наградил орденом самарского электрика

Житель Самарской области, электрик-монтажник завода «Тяжмаш» Юрий Пушкин получил орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени из рук президента России Владимира Путина в Екатерининском зале Кремля. Награждение прошло в рамках торжественной церемонии вручения государственных наград и дипломов о присвоении почетных 

27 января 2017, 12:49
Первоклассница из Тольятти попросила кимоно у президента России

Первоклассница из Тольятти попросила кимоно у президента России

Тольяттинская девочка написала президенту Владимиру Путину письмо, в котором попросила подарить ей форму для занятия в секции дзюдо, пишет tlt-room.ru.

Вместе с мамой 7-летняя школьница под Новый год отправила письмо в администрацию президента. В письме она рассказала, что 
15 января 2017, 01:30
Росгвардия разработает правила для ЧОП

Росгвардия разработает правила для ЧОП

В России ужесточат контроль за работой частных охранных предприятий. Наведением порядка в коммерческих структурах безопасности, которых в стране насчитывается более 23 тысяч, займется Росгвардия. Для них создадут единые правила подготовки. В ЧОПах сейчас трудится более 680 тысяч россиян, что превышает 

28 декабря 2016, 03:52
Художник Путина написал портреты 12 топ-менеджеров АвтоВАЗа

Художник Путина написал портреты 12 топ-менеджеров АвтоВАЗа

В Тольятти открылась выставка портретов руководителей АвтоВАЗа с 1966 по 2016 год, созданная художником, писавшим с натуры Владимира Путина. Экспозиция, посвящённая 50-летию завода, организована «Союзом машиностроителей России».

На картинах народного художника СССР Бориса Семёнова изображены 12 топ-менеджеров, среди которых 
27 декабря 2016, 02:02
Путин поручил следить за коллекторами

Путин поручил следить за коллекторами

Работу коллекторских агентств в России начнет контролировать Федеральная служба судебных приставов. Штат ведомства для этих целей будет увеличен по всей стране на 375 человек. Соответствующий приказ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на интернет-портале правовой информации. 

По оценкам экспертов, после начала действия 

16 декабря 2016, 02:12
Самарское руководство Росгвардии впервые рассказало об итогах своей работы

Самарское руководство Росгвардии впервые рассказало об итогах своей работы

Самарское руководство новой силовой структуры Росгвардия, образованной в апреле этого года путем отделения от МВД, впервые рассказало об итогах своей работы.
Напомним, ведомство объединило в себе ОМОН, СОБР, центр лицензионно-разрешительной работы, управление вневедомственной охраны и авиационный отряд спец.назначения. Сейчас в 

7 декабря 2016, 05:11
Росгвардию в Самарской области возглавит Василий Глотов

Росгвардию в Самарской области возглавит Василий Глотов

Приказ о его назначении подписал главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов.
Известно, что ранее Василий Глотов руководил Управлением вневедомственной охраны МВД Московской области. К сведению, федеральная служба войск национальной гвардии была образована Указом президента России в апреле 2016 года. 

10 октября 2016, 07:01
Росгвардия открыла в интернете официальный сайт

Росгвардия открыла в интернете официальный сайт

Сегодня Росгвардия анонсировала запуск своего официального сайта (www.rosgvard.ru). На ресурсе станет размещаться, в частности, информационный блок, а также здесь можно будет найти контакты для обращения россиян.

Рубрикатор выдержан так, чтобы граждане смогли получить различную информацию о деятельности службы: «Новости», «Вакансии», «О 

19 мая 2016, 03:28
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