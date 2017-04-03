Сегодня в региональном управлении Росгвардии служит 2 тысячи 720 человек. Именно они участвуют в задержании особо опасных преступников, разминировании, организуют видеонаблюдение при поимке нефтеврезчиков, обеспечивают охрану коммерческих и государственных учреждений. Только с начала года силовики задержали 42 подозреваемых в преступлениях и более 7 тысяч человек, совершивших административные нарушения. С момента создания Росгвардии прошел год.
В выходные с праздником в театре оперы и балета гвардейцев поздравили первые лица области. Лучшие сотрудники Росгвардии получили награды из рук главы региона.
Кроме того, в спорткомплексе "МТЛ-Арена" прошли финальные бои в рамках чемпионата Приволжского федерального округа войск Росгвардии по рукопашному бою. В схватках сошлись 170 военнослужащих и сотрудников региональных подразделений Росгвардии. В двух весовых категориях из восьми самарцы взяли "золото" и "серебро".
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