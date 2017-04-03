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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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19 января 2017, 04:58
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В прошлом году в Самарской области совершено более 44 тысяч преступлений

Полиция региона подвела итоги работы. Число преступлений в губернии снизилось более чем на 10%. Почти на треть меньше зарегистрировано автоугонов (-31%). Снизилось количество грабежей (- 22.6%), разбойных нападений (-18.8%), краж имущества (-17.3%) и фактов умышленного причинения вреда здоровью (-14.4%).
Раскрыто 

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23 декабря 2015, 10:08
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