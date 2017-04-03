В Самарской области открылся исправительный центр для граждан, приговоренных к принудительным работам Перевоспитание преступников трудом в России введено с 1 января 2017 года. Исправительный центр открыт при ИК-10 в поселке Волжский. Приговоренные к принудительным работам мужчины будут жить по четыре человека в комнате, женщины - по два человека. В каждой комнате есть …