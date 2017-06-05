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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Под Сызранью лоб в лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека

Под Сызранью лоб в лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека

Сегодня, 3 июня, утром под Сызранью на автотрассе «М-5 Урал» произошло серьезное ДТП.

Как пишет «Маленькая Сызрань», около 6:30 на 891-м километре, в районе поворота на Кошелёвку, лоб в лоб столкнулись «Приора» с волгоградскими номерами и местный ВАЗ-2112. 
3 июня 2017, 03:03
В Самаре на Елизарова пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета

В Самаре на Елизарова пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета

Сотрудники Росгвардии Самарской области задержали гражданина, который решил пострелять на улице. Инцидент случился во дворе одного из домов по улице Елизарова в Кировском районе.
 
По предварительной версии, подозреваемый - ранее судимый 50-летний местный житель - переделал сигнальный пистолет для 

3 июня 2017, 02:14
В Сызрани пропал без вести священнослужитель

В Сызрани пропал без вести священнослужитель

Полиция Сызрани разыскивает без вести пропавшего 53-летнего Фарбмана Михаила Марковича, уроженца города Самара. 24 февраля прошлого года он ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся, передает ГУ МВД по Самарской области.

На вид мужчине 50-55 
3 июня 2017, 12:32
В Сызрани выпал град размером с небольшое яйцо: последствия стихии

В Сызрани выпал град размером с небольшое яйцо: последствия стихии

Сегодня, 1 июня, Сызрань накрыла новая волна природных катаклизмов. В соцсетях жители выложили фото и видео последствий обрушившейся на город стихии, передает «КТВ ЛУЧ»
 
Так, в результате шквалистого ветра в 3-м микрорайоне Юго-Западного района упал рекламный щит. По 
1 июня 2017, 10:25
Все ноги поломаешь: В Сызрани опасная для здоровья лестница соединяет два района

Все ноги поломаешь: В Сызрани опасная для здоровья лестница соединяет два района

Разрушающаяся лестница, которая соединяет районы нижнего и верхнего Засызрана, вызывает у горожан серьезные опасения, пишет КТВ-Луч.

По словам местных жителей с улицы Горной, каждый раз, проходя через эту лестницу, они рискуют собственным здоровьем. Горожане не знают, что для 
30 мая 2017, 10:50
В Тольятти оштрафовали директора оружейной мастерской

В Тольятти оштрафовали директора оружейной мастерской

Директор одной из оружейных мастерских Автограда был оштрафован за нарушение законодательства об обороте оружия. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на прокуратуру Комсомольского района.
Как поясняют эксперты, по закону при передаче огнестрельного оружия в мастерскую для ремонта владелец должен 

26 мая 2017, 04:39
В Самаре женщина пыталась украсть товары на 52 тысячи рублей

В Самаре женщина пыталась украсть товары на 52 тысячи рублей

Самарским силовикам поступила информация, что в одном из городских торговых центров сработала "тревожная кнопка". Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что одна гражданка пыталась украсть из магазина товары.
По версии сотрудников, женщина пыталась вынести продукты питания, постельное белье и посуду 

23 мая 2017, 12:25
Сколько стоит

Сколько стоит "ствол" в самарской деревне?

За 8 дней полицейские Самарской области изъяли у граждан 87 единиц нелегального оружия. Подведены итоги профилактической операции "Арсенал".
По информации главного управления МВД 63 региона, также изъято 665 патронов различного калибра и 0,5 кг взрывчатых веществ. Стражи порядка выявили 34 

5 мая 2017, 03:28
В Сергиевске мужчина угрожал убийством сотруднице АЗС

В Сергиевске мужчина угрожал убийством сотруднице АЗС

В городе Сергиевск Самарской области во время дежурства патрульный экипаж сотрудников Росгвардии получил сообщение, что на одной из местных бензозаправок сработала тревожная кнопка. Стражи порядка срочно выехали по адресу.

Вскоре на территории АЗС задержали возмутителя спокойствия – ранее судимого местного 36-летнего 

1 мая 2017, 04:59
Полиции могут разрешить стрелять в толпе для предотвращения теракта

Полиции могут разрешить стрелять в толпе для предотвращения теракта

В Госдуму внесен законопроект, принятие которого даст возможность полицейским применять оружие при большом скоплении людей. Об этом рассказывают российские СМИ.
Авторы инициативы ратуют за то, чтобы разрешить правоохранителям стрелять в толпе при угрозе терактов, освобождении заложников и отражении массовых нападений 

12 апреля 2017, 09:57
В Тольятти подозреваемого в преступлении нашли в ящике с песком

В Тольятти подозреваемого в преступлении нашли в ящике с песком

Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти подозреваемого в преступлении.

В ночном клубе между посетителями произошла ссора. Один из оппонентов ударил другого ножом. 21-летний парень получил ранение в районе сердца. Его обидчик скрылся. Информация об инциденте была передана наряду Росгвардии. Изучив видео с 

6 апреля 2017, 12:25
68-летний самарец изготовлял самодельное оружие, как в фильме «Брат-2»

68-летний самарец изготовлял самодельное оружие, как в фильме «Брат-2»

Самарские полицейские подвели итоги десятидневной операции «Арсенал». Силовики искали у жителей региона незаконное оружие и боеприпасы. Всего изъяли 141 единицу незарегистрированного оружия и около 500 патронов. Заведено 42 уголовных дела, подозреваемыми по которым стали 34 человека.

В Исалинском районе задержали двух 

10 марта 2017, 02:47
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