Ближе к звездам: Космонавт из Сызрани покорил Монблан ообщает Центр подготовки космонавтов на своей странице в Instagram. На этот раз сызранец взошел на гору Монблан, - кристаллический массив, высотой 4810 метров. Он расположен в Западных Альпах … Российский космонавт, Герой России Михаил Корниенко 23 августа покорил очередную вершину, сна своей странице в Instagram. На этот раз сызранец взошел на гору Монблан, - кристаллический массив, высотой 4810 метров. Он расположен в Западных Альпах