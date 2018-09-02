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Ближе к звездам: Космонавт из Сызрани покорил Монблан

Ближе к звездам: Космонавт из Сызрани покорил Монблан

Российский космонавт, Герой России Михаил Корниенко 23 августа покорил очередную вершину, сообщает Центр подготовки космонавтов на своей странице в Instagram. На этот раз сызранец взошел на гору Монблан, - кристаллический массив, высотой 4810 метров.  Он расположен в Западных Альпах 
26 августа 2018, 04:03
Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

В Сызрани прошел суд над местным 46-летним жителем. Его обвиняли в убийстве знакомого.

Инцидент произошел еще 13 декабря. Подсудимый повздорил со своим приятелем. В какой-то момент перепалка перешла в драку. Злоумышленник выхватил нож и нанес им своему оппоненту два 
20 августа 2018, 02:40
Сызрани присвоено звание «Город трудовой и боевой славы»

Сызрани присвоено звание «Город трудовой и боевой славы»

Сызрани присвоено почетное звание «Город трудовой и боевой славы» постановлением губернатора Дмитрия Азарова № 145 от 14 августа. Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Статус присвоен за вклад в развитие промышленного и оборонного потенциала 
16 августа 2018, 08:35
Ночью в Сызрани сгорел автомобиль

Ночью в Сызрани сгорел автомобиль

В ночь на пятницу в Сызрани произошел пожар. В 04:36 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Овражной загорелся автомобиль. На его тушение выехали четыре человека на одной машине. В 04:43 пожар удалось локализовать, а еще 

3 августа 2018, 10:20
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