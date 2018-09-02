|
Ближе к звездам: Космонавт из Сызрани покорил Монблан
Российский космонавт, Герой России Михаил Корниенко 23 августа покорил очередную вершину, сообщает Центр подготовки космонавтов на своей странице в Instagram. На этот раз сызранец взошел на гору Монблан, - кристаллический массив, высотой 4810 метров. Он расположен в Западных Альпах …
|
26 августа 2018, 04:03
|
Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга
|
20 августа 2018, 02:40
|
Сызрани присвоено звание «Город трудовой и боевой славы»
Сызрани присвоено почетное звание «Город трудовой и боевой славы» постановлением губернатора Дмитрия Азарова № 145 от 14 августа. Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Статус присвоен за вклад в развитие промышленного и оборонного потенциала …
|
16 августа 2018, 08:35
|
Ночью в Сызрани сгорел автомобиль
|
3 августа 2018, 10:20