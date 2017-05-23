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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2017г 
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В Башкирии корова насмерть забодала пастуха

В Башкирии корова насмерть забодала пастуха

45-летний мужчина скончался после удара в грудь, который ему нанесло животное.
23 мая 2017, 02:14
В Волгограде кассир банка похитила 13 млн рублей

В Волгограде кассир банка похитила 13 млн рублей

Полиция Волгограда разыскивает кассира одного из банков города 43-летнюю Ониани (Заикину) Екатерину Петровну, которая подозревается в краже крупной суммы денег. Как сообщается, за день до обнаружения пропажи гражданка уволилась с работы. Вместе с ней исчезли свыше 8 млн рублей, 52 

23 мая 2017, 10:50
Арестованы похитившие более 50 млн рублей хакеры

Арестованы похитившие более 50 млн рублей хакеры

В МВД сообщили о задержании группы хакеров, участники которой подозреваются в краже денег с банковских счетов посредством вируса, которым заразили свыше 1 млн. смартфонов. На предполагаемых киберпреступников заведено дело по статье "Мошенничество в сфере компьютерной информации".
По предварительным сведениям, ущерб 

22 мая 2017, 03:16
В Чапаевске убило током девушку, которая залезла на вагон-цистерну

В Чапаевске убило током девушку, которая залезла на вагон-цистерну

Правоохранители устанавливают детали смертельного происшествия на железной дороге в Чапаевске. В результате инцидента погибла девушка.
По предварительной информации, трагедия произошла около трех часов ночи на станции Чапаевск. Девушка залезла на вагон-цистерну железнодорожного состава, получила удар током и упала на землю.

22 мая 2017, 12:10
На трассе в Красном Яру после ДТП с иномаркой сгорела «ГАЗель»

На трассе в Красном Яру после ДТП с иномаркой сгорела «ГАЗель»

24-летний водитель стал осуществлять разворот с обочины и не пропустил Renault Sandero. В результате столкновения его автомобиль вылетел в кювет и загорелся.
22 мая 2017, 11:30
В Канаде морской лев утащил девочку в воду

В Канаде морской лев утащил девочку в воду

В канадском городе Ричмонд произошел необычный случай с участием морского льва. Животное приблизилось к берегу, схватило находившуюся там девочку за платье и утянуло ее в воду. Об инциденте рассказали зарубежные агентства.
Свидетели разместили в интернете кадры случившегося. Как следует из 

22 мая 2017, 09:06
В Мексике три бандита ограбили автобус, полный полицейских

В Мексике три бандита ограбили автобус, полный полицейских

Трое преступников с оружием ограбили полицейских города Акапулько. Стражи порядка ехали на туристическом автобусе в мексиканскую столицу, чтобы провести там выходные.
У транспортного средства в пути произошла поломка. Ей воспользовались притаившиеся в ожидании жертвы рядом с дорогой бандиты. Ни у 

19 мая 2017, 11:32
В Самаре врач украл более 1 млн рублей пожертвований на лечение тяжелобольных детей

В Самаре врач украл более 1 млн рублей пожертвований на лечение тяжелобольных детей

Сегодня об этом сообщает пресс-служба МВД России. По версии следствия, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы сообщал благотворительной организации ложные данные о потребности юных пациентов в дорогостоящем медоборудовании. На основании предоставленных документов, фонд оплатил проведение операций по коррекции сколиотической 

18 мая 2017, 09:03
Житель ХМАО сжег более миллиона рублей при попытке ограбить банкомат

Житель ХМАО сжег более миллиона рублей при попытке ограбить банкомат

41-летний злоумышленник, имевший большие материальные проблемы, задумал совершить преступление при помощи газорезательного оборудования.
16 мая 2017, 05:32
Самарский рецидивист ездил из города в Кинельский район грабить частные дома

Самарский рецидивист ездил из города в Кинельский район грабить частные дома

Закончено расследование дела в отношении 35-летнего самарца, который обвиняется в совершении 17 краж из частных домов. По данным полиции, гражданин жил в областной столице на съемной квартире и ездил в Кинельский район на электричке либо такси, чтобы обчищать частные дома.

16 мая 2017, 03:11
Директора самарского завода судят за невыдачу зарплаты в размере 6 млн рублей

Директора самарского завода судят за невыдачу зарплаты в размере 6 млн рублей

На скамье подсудимых окажется генеральный директор компании «1245 УНР» Александр Остремский. Его обвиняют в невыплате 6 миллионов рублей 226 работникам предприятия. Задолженность образовалась в период с января по июль 2015 года.  Сотрудники предприятия в поселке Зубчаниновка, полгода работали бесплатно. Затем 

3 мая 2017, 06:02
Самарского экс-адвоката отправили в колонию за дачу взятки приставу

Самарского экс-адвоката отправили в колонию за дачу взятки приставу

Промышленный районый суд Самары огласил приговор бывшему адвокату Нине Бурыкиной. Женщину обвиняли в даче взятки судебному приставу в размере 212 тысяч рублей. В момент получения денег ее с поличным задержали сотрудники областного управления ФСБ.
Клиент юриста  Михаил Горбунов судился со 

2 мая 2017, 06:00
В Сергиевске мужчина угрожал убийством сотруднице АЗС

В Сергиевске мужчина угрожал убийством сотруднице АЗС

В городе Сергиевск Самарской области во время дежурства патрульный экипаж сотрудников Росгвардии получил сообщение, что на одной из местных бензозаправок сработала тревожная кнопка. Стражи порядка срочно выехали по адресу.

Вскоре на территории АЗС задержали возмутителя спокойствия – ранее судимого местного 36-летнего 

1 мая 2017, 04:59
В Тольятти подозреваемого в преступлении нашли в ящике с песком

В Тольятти подозреваемого в преступлении нашли в ящике с песком

Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти подозреваемого в преступлении.

В ночном клубе между посетителями произошла ссора. Один из оппонентов ударил другого ножом. 21-летний парень получил ранение в районе сердца. Его обидчик скрылся. Информация об инциденте была передана наряду Росгвардии. Изучив видео с 

6 апреля 2017, 12:25
Росгвардия задержала тольяттинского вора-сладкоежку

Росгвардия задержала тольяттинского вора-сладкоежку

Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти подозреваемого в грабеже. Дежурный получил сигнал, что в супермаркете на улице Мира сработала тревожная кнопка. По дороге к месту происшествия наряд группы задержания заметил мужчину, убегающего от охранника. Выяснилось, что посетитель магазина взял товар в 

5 апреля 2017, 01:45
Самарское управление Росгвардии отметило год со дня создания

Самарское управление Росгвардии отметило год со дня создания

Сегодня в региональном управлении Росгвардии служит 2 тысячи 720 человек. Именно они участвуют в задержании особо опасных преступников, разминировании, организуют видеонаблюдение при поимке нефтеврезчиков, обеспечивают охрану коммерческих и государственных учреждений. Только с начала года силовики задержали 42 подозреваемых в преступлениях 

3 апреля 2017, 07:21
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