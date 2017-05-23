Самарским силовикам поступила информация, что в одном из городских торговых центров сработала "тревожная кнопка". Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что одна гражданка пыталась украсть из магазина товары.
По версии сотрудников, женщина пыталась вынести продукты питания, постельное белье и посуду на общую сумму более 52 000 рублей. Об инциденте информирует областное Управление Росгвардии.
Задержанную передали приехавшей по вызову следственно-оперативной группе полиции. Сейчас в отношении самарчанки возбуждено уголовное дело.
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