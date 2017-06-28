В КНР задержали вылет пассажирского самолета после того, как обнаружили в двигателе девять монет. Как выяснилось, пожилая пассажирка бросила их туда на удачу, рассказывают китайские информагентства.
Инцидент произошел на рейсе CZ380. Отложили вылет лайнера, который должен был лететь из Шанхая в Гуанчжоу.
В общей сложности задержка вылета составила пять часов. Всего на рейсе было 150 пассажиров. Сотрудники аэропорта задержали виновницу происшествия, когда она направлялась к трапу.
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