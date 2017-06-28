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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Бесполетная зона: В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера

Бесполетная зона: В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера

Сотрудники новосибирского СИЗО-1 сбили два квадрокоптера, посредством которых злоумышленники намеревались доставить на территорию исправительного учреждения 7 мобильных телефонов. Об этом сообщает сайт ГУФСИН РФ по Новосибирской области.
Оперативники получили информацию, что готовится передача на территорию учреждения запрещенных к использованию устройств. 

27 июня 2017, 11:12
ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет до Сочи

ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет до Сочи

Ночью 22 июня в самарском аэропорту экстренно приземлился самолет, летевший из Тюмени в Сочи. С борта сняли пассажирку. По данным транспортной прокуратуры, 48-летней женщине стало плохо, передает 63.ru.

Пассажирку осмотрели в медпунке аэропорта. Затем с диагнозом «гипертонический криз» 
23 июня 2017, 10:49
Сумасшедшая игра: Астраханец посмотрел матч Кубка конфедераций и повредился рассудком

Сумасшедшая игра: Астраханец посмотрел матч Кубка конфедераций и повредился рассудком

Болельщик в Астраханской области повредился рассудком после просмотра одного из матчей Кубка конфедераций, рассказывают региональные информагентства. Трансляция произвела на него настолько сильное впечатление, что сначала мужчина принялся рассказывать, что за ним охотятся спецслужбы, далее стал колотить себя гантелью по голове, 

22 июня 2017, 02:07
Французская модель погибла при взрыве устройства для взбивания сливок

Французская модель погибла при взрыве устройства для взбивания сливок

Известная в Европе фитнес-блогер, модель и путешественница Ребекка Бюргер погибла из-за взрыва дозатора для взбивания сливок. Как рассказали журналистам ее родственники, в процессе приготовления напитка баллон неожиданно взорвался, и женщина получила мощный удар в грудь.
Прибывшие на место необычного происшествия 

22 июня 2017, 02:03
В Челябинской области обрушился мост, пострадали четыре подростка

В Челябинской области обрушился мост, пострадали четыре подростка

Накануне четверо учащихся были травмированы, сорвавшись с обрушившегося моста на дамбе в Челябинской области. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.
Возраст подростков - 14-16 лет. Двое мальчиков с различными повреждениями были госпитализированы, а двум девочкам оказалось достаточно амбулаторного лечения. 

21 июня 2017, 11:08
Китаянка из любопытства открыла аварийный выход самолета перед самым взлетом

Китаянка из любопытства открыла аварийный выход самолета перед самым взлетом

Рейс самолета из Пекина в Сямэнь компании Xiamen Air отменили по причине неожиданных действий любопытной пассажирки. Об инциденте рассказывают китайские информагентства.
В процессе инструктажа бортпроводник говорил пассажирам, что ручку с выпуском аварийного трапа следует нажимать лишь в самом крайнем случае, 

14 июня 2017, 02:10
В Австралии пассажиры выпрыгнули из самолета из-за угрозы взрыва

В Австралии пассажиры выпрыгнули из самолета из-за угрозы взрыва

В аэропорту австралийского города Олбери случилось чрезвычайное происшествие, о котором рассказал ряд мировых информагентств. Пассажиры выпрыгнули из самолета в результате паники, начавшейся после обнаружения записки с ложной угрозой о бомбе.
Как сообщают зарубежные агентства, кроме клочка бумаги угрожающего содержания ничего 

6 июня 2017, 02:02
В Китае нашли исчезнувший восемьсот лет назад храм

В Китае нашли исчезнувший восемьсот лет назад храм

Группа китайских археологов на днях обнаружила древнейший храм Даров Неба, который исчез 800 лет назад. О находке ученым рассказали работники коммунального хозяйства в китайском городе Чэнду.
В процессе начавшихся раскопок археологи уже извлекли множество артефактов и предметов быта почти тысячелетней 

6 июня 2017, 10:08
В Китае запустили самый быстрый в мире лифт

В Китае запустили самый быстрый в мире лифт

В КНР сообщили о запуске самого быстрого в мире лифта. Он может подняться на 530-й этаж небоскреба всего за 25 секунд.
Новинку создали в финансовом центре CTF Finance Center в южной китайской провинции Гуанчжоу. Работу над суперсовременным лифтом вели японские 

5 июня 2017, 09:06
В Саратовской области при жесткой посадке Ан-26 погиб военнослужащий

В Саратовской области при жесткой посадке Ан-26 погиб военнослужащий

Минобороны РФ подтвердило аварийную посадку самолета Ан-26 в Саратовской области. На борту лайнера авиабазы Краснодарского авиационного училища было 6 человек. В результате происшествия один военнослужащий погиб, еще пять получили различные травмы и были впоследствии доставлены в стационар, сообщают российские информагентства.

30 мая 2017, 11:19
ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет, летевший в Крым

ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет, летевший в Крым

Во вторник, 30 мая, около восьми часов утра в Самаре экстренно приземлился самолет, летевший из Екатеринбурга в Крым. В транспортной прокуратуре сообщили, что из аэропорта Курумоч забрали двух пассажиров - 10-летнего мальчика и его маму.

Ребенку стало плохо, бригада скорой отвезла 

30 мая 2017, 11:12
В Китае появилась новая профессия «дегустатор смога»

В Китае появилась новая профессия «дегустатор смога»

В КНР появилась профессия «дегустатор смога». Эти люди, обладая острым обонянием, способны устанавливать величину загрязнения воздуха не хуже специальных приборов.
Несмотря на то, что в стране развиты различные технологии, для оперативного определения источников загрязнения нужно время. Поэтому встал вопрос о 

19 мая 2017, 03:22
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