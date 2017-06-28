ЧП в воздухе: в Самаре экстренно сел самолет до Сочи



Пассажирку осмотрели в медпунке аэропорта. Затем с диагнозом «гипертонический криз» … Ночью 22 июня в самарском аэропорту экстренно приземлился самолет, летевший из Тюмени в Сочи. С борта сняли пассажирку. По данным транспортной прокуратуры, 48-летней женщине стало плохо, передает 63.ru.Пассажирку осмотрели в медпунке аэропорта. Затем с диагнозом «гипертонический криз»