Подросток из марокканского города Тетуан смог пробраться в Европу под днищем автобуса, ехавшего из Танжера в Севилью. Транспортное средство было в пути более четырех часов, преодолев 230 км, включая паромную переправу через Гибралтарский пролив.
Юный марокканец на протяжении всего путешествия ничем себя не выдал и оказался в пункте назначения - Севилье. Уже на автостанции, когда пассажиры выходили из автобуса, водитель что-то заподозрил и вызвал представителей экстренных служб. Те достали любителя экстремальных вояжей из-под транспортного средства, осмотрели его и отвезли в медучреждение. Путешественник оказался абсолютно здоров.
По сведениям Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году количество лиц, стремящихся перебраться из Африки в Испанию через Средиземное море, утроилось. Речь идет лишь о тех, кто пытается незаконно попасть в Европу на плавсредствах. Предпочитающие «экзотические» способы, наподобие упомянутого, в статистике IOM не учитываются.
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