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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Материалы по теме:

На удачу: В Китае задержан вылет самолета со «счастливыми» монетами в двигателе

На удачу: В Китае задержан вылет самолета со «счастливыми» монетами в двигателе

В КНР задержали вылет пассажирского самолета после того, как обнаружили в двигателе девять монет. Как выяснилось, пожилая пассажирка бросила их туда на удачу, рассказывают китайские информагентства.
Инцидент произошел на рейсе CZ380. Отложили вылет лайнера, который должен был лететь из Шанхая 

28 июня 2017, 12:38
Бесполетная зона: В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера

Бесполетная зона: В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера

Сотрудники новосибирского СИЗО-1 сбили два квадрокоптера, посредством которых злоумышленники намеревались доставить на территорию исправительного учреждения 7 мобильных телефонов. Об этом сообщает сайт ГУФСИН РФ по Новосибирской области.
Оперативники получили информацию, что готовится передача на территорию учреждения запрещенных к использованию устройств. 

27 июня 2017, 11:12
Паспорт негражданина: В России появятся удостоверения для лиц без гражданства

Паспорт негражданина: В России появятся удостоверения для лиц без гражданства

Лица без гражданства, приехавшие на определенный срок в Российскую Федерацию, могут получить удостоверения личности. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в правительстве и силовых ведомствах.
Как сообщают «Известия», разработкой самого документа занимается МВД. Уже известно, что внешне он будет похож на паспорт. 

27 июня 2017, 10:19
Сумасшедшая игра: Астраханец посмотрел матч Кубка конфедераций и повредился рассудком

Сумасшедшая игра: Астраханец посмотрел матч Кубка конфедераций и повредился рассудком

Болельщик в Астраханской области повредился рассудком после просмотра одного из матчей Кубка конфедераций, рассказывают региональные информагентства. Трансляция произвела на него настолько сильное впечатление, что сначала мужчина принялся рассказывать, что за ним охотятся спецслужбы, далее стал колотить себя гантелью по голове, 

22 июня 2017, 02:07
Французская модель погибла при взрыве устройства для взбивания сливок

Французская модель погибла при взрыве устройства для взбивания сливок

Известная в Европе фитнес-блогер, модель и путешественница Ребекка Бюргер погибла из-за взрыва дозатора для взбивания сливок. Как рассказали журналистам ее родственники, в процессе приготовления напитка баллон неожиданно взорвался, и женщина получила мощный удар в грудь.
Прибывшие на место необычного происшествия 

22 июня 2017, 02:03
В Англии показали автобус, работающий на кофе

В Англии показали автобус, работающий на кофе

Английские специалисты создали инновационные двигатели, позволяющие автобусам заправляться переработанным кофе. Особенности этой технологии держатся в секрете, но некоторые подробности все-таки появились в Интернете.
Необычное топливо получают из кофейного жмыха, обработанного гексаном. Вещества вступают в реакцию, и в результате выпаривается масло 

19 июня 2017, 05:10
В Самаре пострадал пассажир автобуса, в который влетел мотоциклист

В Самаре пострадал пассажир автобуса, в который влетел мотоциклист

Появились подробности вчерашней аварии на проспекте Масленникова, где столкнулись мотоцикл и пассажирский автобус. По данным полиции, авария произошла в среду, 7 июня, примерно в полдень.

Согласно материалам ГИБДД, 22-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел на встречную 
8 июня 2017, 01:45
Под Самарой в ДТП с автобусом ранены 8 человек

Под Самарой в ДТП с автобусом ранены 8 человек

В понедельник, 5 июня, в Самарской области произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. По данным полиции, авария случилась на территории Кинель-Черкасского района. На 98 километре трассы Самара – Бугуруслан столкнулись иномарка Hyundai и автобус «Богдан». 

По предварительным данным, ДТП произошло 

5 июня 2017, 05:06
Сообщение об избиении пенсионера в самарском автобусе проверит прокуратура

Сообщение об избиении пенсионера в самарском автобусе проверит прокуратура

Прокуратура Самарской области проведет проверку информации, согласно которой в самарском автобусе был избит пенсионер. Сообщение об этом было опубликовано в Интернете. По словам автора, побои пожилому человеку якобы наносили кондуктор и водитель автобуса.

«По результатам проверки будет решен вопрос о наличии 

1 июня 2017, 10:25
Москвичи, интеллектуалы и молодежь больше всех хотят покинуть Россию

Москвичи, интеллектуалы и молодежь больше всех хотят покинуть Россию

ВЦИОМ опубликовал данные июньского опроса, в котором приняли участие 1600 человек из 130 населенных пунктов, находящихся в 46 областях, краях и республиках РФ. На вопросы исследования по телефону ответили 1200 жителей российской столицы. В результате выяснилось, что 17% москвичей рассматривают 
14 сентября 2015, 03:06
Треть звезд Млечного Пути путешествовала по галактике - ученые

Треть звезд Млечного Пути путешествовала по галактике - ученые

Астрофизики из Госуниверситета Нью-Мексико с помощью инструмента Sloan Digital Sky создали новую карту Млечного Пути. С ее помощью ученым удалось выяснить, что примерно 30% светил с момента своего зарождения поменяли свое местоположение. Сейчас они находятся очень далеко от места формирования. 
31 июля 2015, 06:10
В Самарской области количество приезжих с Украины выросло в 5,8 раза

В Самарской области количество приезжих с Украины выросло в 5,8 раза

В период с января по май текущего года миграционная убыль Самарской области составила 903 человека, сообщает Самарастат. Если сравнивать эту цифру с показателями прошлого года, прирост за счет граждан из стран СНГ сократился в 14,4 раза. Специалисты ведомства связывают это 
22 июля 2015, 03:05
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