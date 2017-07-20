В среду, 19 июля, под Самарой произошло ДТП с участием «Газели» и пассажирского автобуса «ПАЗ». Они столкнулись на 11-м километре дороги Челно-Вершины - Шламка - Нурлат. «Газелью» управлял 57-летний водитель. По версии полицейских, он допустил столкновение с автобусом при обгоне. С места ДТП на скорой увезли 57-летнюю женщину – пассажирку «Газели». По информации Госавтоинспекции, участники аварии были трезвые. По факту ДТП проведут проверку. Фото с места аварии предоставили в полиции.
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В Самаре пенсионерку зажало насмерть между «семеркой» и «Грантой»
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19 июля 2017, 11:14
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В Тольятти молодая автоледи не пропустила парня на «десятке»
Во вторник, 18 июля, в Тольятти молодая автоледи на «Калине» столкнулась с «десяткой» 22-летнего парня. ДТП произошло в восьмом часу вечера на перекрестке улиц Карбышева и Комсомольской.
По предварительной версии полицейских, девушка нарушила правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог. Оба …
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19 июля 2017, 07:04
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В Крутых Ключах появится бесплатный автобус
В Самаре планируют запустить бесплатный автобус от станции «Ягодная» до торгового центра «Мега». Это поможет увеличить пассажиропоток и сделать станцию более комфортной для жителей микрорайона. Администрации Красноглинского района поручено провести исследование мнения жителей Крутых Ключей по данному вопросу.
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19 июля 2017, 11:45
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Под Самарой произошло жуткое ДТП, погибли 4 человека
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18 июля 2017, 01:50
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Наперегонки со смертью: как самарцев спасали от лихачей на мотоциклах
Самарские полицейские провели специализированный рейд для предотвращения ДТП с участием мотоциклистов. Всего к административной ответственности за нарушение ПДД привлечено около 200 байкеров. Одно из наиболее распространенных нарушений – управление мотоциклом без водительских прав. Также в антирейтинге - езда без шлема, …
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18 июля 2017, 01:25
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«Мне трудно говорить о погибших»: что рассказал водитель самарского автобуса, сгоревшего в Татарстане
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11 июля 2017, 11:03
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Реестр смерти: после жуткого ДТП с самарским автобусом МВД начало составлять «черный список»
После резонансной трагедии с автобусом Самара – Ижевск в МВД России пообещали создать единый реестр недобросовестных перевозчиков. В ведомстве приводят статистику: за 2016 год аварий с участием автобусов стало больше на 63 процента, число погибших в них - на …
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6 июля 2017, 12:31
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По ту сторону смерти: владельцы сгоревшего в Татарстане автобуса сделали официальное заявление
Оксана Никитина, гендиректор «Евразийской корпорации автовокзалов», которому принадлежит сгоревший в Татарстане автобус, выступила с официальным заявлением, передает Regnum. Такой шаг объяснили тем, что в средствах массовой информации появилось много противоречивых сведений. Семьям пострадавших обещают оказать любое содействие. Очевидцев просят …
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5 июля 2017, 01:56
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В Самаре в ДТП с 38-й «маршруткой» пострадали 2 человека
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20 мая 2017, 06:03
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В Сызрани «Газель» улетела в кювет и повисла над оврагом на деревьях
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8 мая 2017, 09:54
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В блогах: в Самаре «Ладу» затолкали в кузов «Газели» и повезли
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14 марта 2017, 06:39
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В блогах: в Самаре люди живут в бесхозной "Газели"
Блогер Наталья Ширяева поведала про "маршрутку, в которой живут бомжи". "Вот эта "Газель" на Ново-Садовой, которая в недалеком прошлом была маршрутным такси, сейчас стала приютом для бездомных. Прижимистый автомобилист, посчитав, что эвакуация, утилизация или продажа старого четырехколесного друга будет …
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9 февраля 2017, 09:58