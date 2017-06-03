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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре женщина пыталась украсть товары на 52 тысячи рублей

В Самаре женщина пыталась украсть товары на 52 тысячи рублей

Самарским силовикам поступила информация, что в одном из городских торговых центров сработала "тревожная кнопка". Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что одна гражданка пыталась украсть из магазина товары.
По версии сотрудников, женщина пыталась вынести продукты питания, постельное белье и посуду 

23 мая 2017, 12:25
В Сергиевске мужчина угрожал убийством сотруднице АЗС

В Сергиевске мужчина угрожал убийством сотруднице АЗС

В городе Сергиевск Самарской области во время дежурства патрульный экипаж сотрудников Росгвардии получил сообщение, что на одной из местных бензозаправок сработала тревожная кнопка. Стражи порядка срочно выехали по адресу.

Вскоре на территории АЗС задержали возмутителя спокойствия – ранее судимого местного 36-летнего 

1 мая 2017, 04:59
В Тольятти подозреваемого в преступлении нашли в ящике с песком

В Тольятти подозреваемого в преступлении нашли в ящике с песком

Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти подозреваемого в преступлении.

В ночном клубе между посетителями произошла ссора. Один из оппонентов ударил другого ножом. 21-летний парень получил ранение в районе сердца. Его обидчик скрылся. Информация об инциденте была передана наряду Росгвардии. Изучив видео с 

6 апреля 2017, 12:25
Росгвардия задержала тольяттинского вора-сладкоежку

Росгвардия задержала тольяттинского вора-сладкоежку

Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти подозреваемого в грабеже. Дежурный получил сигнал, что в супермаркете на улице Мира сработала тревожная кнопка. По дороге к месту происшествия наряд группы задержания заметил мужчину, убегающего от охранника. Выяснилось, что посетитель магазина взял товар в 

5 апреля 2017, 01:45
Пьяный самарец избил креслом свою жену

Пьяный самарец избил креслом свою жену

21-летний житель Самарской области предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей жене. Инцидент произошел в октябре 2016 года в селе Васильевка. 
31 января 2017, 11:36
Пьяный самарец на «Лексусе» разбил иномарки, припаркованные на Ново-Садовой

Пьяный самарец на «Лексусе» разбил иномарки, припаркованные на Ново-Садовой

Во вторник, 17 января, в Самаре на Ново-Садовой произошло массовое ДТП. Автомобиль «Лексус» протаранил припаркованные иномарки. Авария случилась около восьми часов вечера на участке Ново-Садовой между улицами Осипенко и Челюскинцев.

«Лексусом» управлял 33-летний водитель. По предварительной информации, он находился в состоянии 

18 января 2017, 01:42
В новогодние праздники пьяный самарец изнасиловал 16-летнюю дочь

В новогодние праздники пьяный самарец изнасиловал 16-летнюю дочь

41-летний житель Самарской области стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней. Жертвой преступления стала 16-летняя дочь подозреваемого.
9 января 2017, 03:02
Пьяный сызранец попал под грузовик и встретил Новый год в реанимации

Пьяный сызранец попал под грузовик и встретил Новый год в реанимации

Вчера, 31 декабря, в Сызрани произошло ДТП с участием пешехода, после которого мужчину увезли в реанимацию Центральной горбольницы.
 
Как пишет «КТВ-Луч», около 14:00 в районе одного из домов по улице Фрунзе грузовик «ГАЗ» совершил наезд на человека.
 
1 января 2017, 01:40
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