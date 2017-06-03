Сотрудники Росгвардии Самарской области задержали гражданина, который решил пострелять на улице. Инцидент случился во дворе одного из домов по улице Елизарова в Кировском районе.
По предварительной версии, подозреваемый - ранее судимый 50-летний местный житель - переделал сигнальный пистолет для стрельбы боевыми патронами. Мужчина был пьян и, выйдя во двор, несколько раз «пальнул» в воздух.
На место происшествия незамедлительно прибыла группа задержания. Патрульные Вооруженного дебошира поймали и доставили в отдел для дальнейших разбирательств.
В присутствии понятых у злоумышленника отобрали его оружие — МП-371. Выяснилось, что самарец переделал пистолет кустарным способом. Также изъяты стреляные гильзы и три патрона калибра 9 мм.
Возбуждено уголовное дело, сейчас оно находится на стадии расследования.
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