В Самаре в руке школьника взорвалась петарда. Инцидент произошел в понедельник, 13 ноября, в Кировском районе Самары. На улице Дальневосточной раздался хлопок. Его услышали сотрудники Росгвардии сержант полиции Иван Юдин и младший сержант полиции Алексей Галкин. Они увидели дым, а затем двоих детей. Один мальчик был ранен.
«Понимая, что на счету каждая секунда и что ребенок может погибнуть от сильного кровотечения, один сотрудник достал ремень и наложил жгут на раненую конечность, затем перебинтовал ее. Второй патрульный в это время доложил о случившемся дежурному и вызвал «скорую помощь». По согласованию с дежурным сотрудники Росгвардии приняли решение самостоятельно доставить пострадавшего мальчика на служебном автомобиле в расположенную поблизости детскую поликлинику», - сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
Повреждение руки получил 12-летний мальчик. По факту инцидента проводится проверка. Полицейских, которые помогли ребенку, обещают поощрить.
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