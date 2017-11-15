Шалость внука обернулась для мужчины госпитализацией. Он был доставлен в ожоговый центр Тбилиси с ожогами гортани и языка. Как выяснилось, пострадавший задремал на диване во время просмотра телевизора, а его маленький внук поджег пиротехническое изделие и бросил в приоткрытый рот …