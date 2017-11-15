1
34
43
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Убийство в банке Самары: за поимку подозреваемых поощрили бойцов Росгвардии

Убийство в банке Самары: за поимку подозреваемых поощрили бойцов Росгвардии

В Самаре бойцов СОБР Росгвардии поощрили за участие в операции по задержанию особо опасных преступников. Речь идет о банде грабителей банков. Общая сумма ущерба превышает 20 миллионов рублей. Кроме того, было совершено убийство. В одном из банков налетчик расстрелял охранника, 
15 ноября 2017, 09:51
В Самаре сотрудник Росгвардии спас молодого участника драки

В Самаре сотрудник Росгвардии спас молодого участника драки

В Самаре сотрудник Росгвардии спас человеку жизнь, сообщили в региональном управлении ведомства. Ночью 11 ноября экипажу вневедомственной охраны поступил вызов из увеселительного заведения на улице Дыбенко. Около кафе произошла драка. Один из участников без сознания остался лежать прямо на улице.
14 ноября 2017, 10:21
В Самаре представили нового главу регуправления Росгвардии

В Самаре представили нового главу регуправления Росгвардии

Личному составу управления Росгвардии по Самарской области представили нового руководителя Александра Эсауленко. Указ о его назначении на этот пост президент Владимир Путин подписал в конце октября.

«В Самаре в рамках рабочего визита заместитель командующего Приволжским округом войск национальной гвардии 
10 ноября 2017, 09:50
В Жигулевске 16-летний школьник украл у пенсионерки кухонный гарнитур

В Жигулевске 16-летний школьник украл у пенсионерки кухонный гарнитур

В Жигулевске 16-летний школьник стал подозреваемым в краже. Его задержали полицейские.

За помощью к стражам порядка обратилась пенсионерка. 62-летняя женщина заявила о краже кухонного гарнитура. Сумма ущерба составила более 26 тысяч рублей. Инцидент произошел в доме на улице Никитинской. Сотрудники мебельной 

7 ноября 2017, 11:12
Без нервов: В смоленской психбольнице подавили бунт

Без нервов: В смоленской психбольнице подавили бунт

Работники полиции и бойцы Росгвардии подавили бунт в смоленском психиатрическом стационаре, расположенном в поселке Гедеоновка. Накануне особо агрессивные пациенты устроили там дебош.
Об инциденте рассказали российские СМИ со ссылкой на Следком. Как выяснили следователи, один из представителей контингента начал вести 

2 ноября 2017, 05:18
Самарский школьник украл 350 пачек сигарет и раздал знакомым

Самарский школьник украл 350 пачек сигарет и раздал знакомым

В Самаре полицейские раскрыли кражу сигарет в микрорайоне Волгарь. 350 пачек были похищены из магазина на улице Осетинской. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. Работники точки рассказали, что обнаружили пропажу в середине мая. Силовики просмотрели видео, снятое камерами наблюдения. Выяснилось, 

7 июня 2017, 09:29
В Чапаевске безработный с ножом напал на ребенка и отобрал телефон

В Чапаевске безработный с ножом напал на ребенка и отобрал телефон

Сегодня, 5 ноября, стало известно о задержании полицейскими Чапаевска местного 21-летнего безработного, которого подозревают в совершении разбойного нападения на школьника.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, в дежурную часть Отдела полиции по Чапаевску позвонили врачи из местной горбольницы. Они сообщали, 

5 ноября 2016, 01:01
В Самаре 17-летний школьник сломал ногу, пытаясь залезть на поезд

В Самаре 17-летний школьник сломал ногу, пытаясь залезть на поезд

Сегодня стало известно об инциденте на железной дороге, в результате которого пострадал школьник, сообщает 63.ru.
По данным транспортной полиции, 17-летний подросток пытался зацепиться за поезд, но не сумел. Зацепер упал и сломал ногу. По словам медиков, травма достаточно сложная. 
17 августа 2016, 11:41
Грузинский мальчик закинул петарду в рот уснувшему деду

Грузинский мальчик закинул петарду в рот уснувшему деду

Шалость внука обернулась для мужчины госпитализацией. Он был доставлен в ожоговый центр Тбилиси с ожогами гортани и языка. Как выяснилось, пострадавший задремал на диване во время просмотра телевизора, а его маленький внук поджег пиротехническое изделие и бросил в приоткрытый рот 

30 декабря 2014, 04:25
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.