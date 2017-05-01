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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти подозреваемого в преступлении нашли в ящике с песком

В Тольятти подозреваемого в преступлении нашли в ящике с песком

Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти подозреваемого в преступлении.

В ночном клубе между посетителями произошла ссора. Один из оппонентов ударил другого ножом. 21-летний парень получил ранение в районе сердца. Его обидчик скрылся. Информация об инциденте была передана наряду Росгвардии. Изучив видео с 

6 апреля 2017, 12:25
Росгвардия задержала тольяттинского вора-сладкоежку

Росгвардия задержала тольяттинского вора-сладкоежку

Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти подозреваемого в грабеже. Дежурный получил сигнал, что в супермаркете на улице Мира сработала тревожная кнопка. По дороге к месту происшествия наряд группы задержания заметил мужчину, убегающего от охранника. Выяснилось, что посетитель магазина взял товар в 

5 апреля 2017, 01:45
Самарское управление Росгвардии отметило год со дня создания

Самарское управление Росгвардии отметило год со дня создания

Сегодня в региональном управлении Росгвардии служит 2 тысячи 720 человек. Именно они участвуют в задержании особо опасных преступников, разминировании, организуют видеонаблюдение при поимке нефтеврезчиков, обеспечивают охрану коммерческих и государственных учреждений. Только с начала года силовики задержали 42 подозреваемых в преступлениях 

3 апреля 2017, 07:21
Росгвардия получит беспилотники для наблюдения за массовыми акциями

Росгвардия получит беспилотники для наблюдения за массовыми акциями

В Росгвардии собираются контролировать массовые акции с помощью беспилотников. Об этом заявил заместитель главнокомандующего войсками Олег Борукаев, информирует РИА «Новости» со ссылкой на «НТВ».
По словам генерала, сейчас «развивается беспилотная техника и комплексы воздушного наблюдения для того, чтобы осуществлять мониторинг 

28 марта 2017, 09:41
В блогах: прогулка по Сергиевску

В блогах: прогулка по Сергиевску

Блогер human-oid сообщает, что недавно ему выпала возможность прогуляться по селу Сергиевск, и предлагает пользователям "ЖЖ" совершить виртуальную прогулку по основным достопримечательностям! "В центре, на одноименной улице (Ленина), встречает нас вождь", - пишет автор. "Через прекрасную зеленую лужайку, за 
12 сентября 2016, 07:58
В Жигулевске пьяный рецидивист едва не задушил свою знакомую

В Жигулевске пьяный рецидивист едва не задушил свою знакомую

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего нигде не работающего жителя Жигулевска. Его подозревают в совершении преступления по статье УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», передает ГУ МВД по Самарской области.

По версии стражей порядка, молодой 

20 августа 2016, 03:12
Хоккеист Семен Варламов отсудил у экс-подруги Евгении Вавринюк $126000

Хоккеист Семен Варламов отсудил у экс-подруги Евгении Вавринюк $126000

В США суд Денвера принял решение в пользу российского вратаря клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» уроженца Самары Семена Варламова по гражданскому иску, поданному его экс-подругой тольяттинской моделью Евгенией Вавринюк.

По словам заявительницы, хоккеист угрожал ей убийством. Вавринюк хотела взыскать 
3 февраля 2016, 03:38
Модель Вавринюк обвинила хоккеиста Варламова в угрозах убийством

Модель Вавринюк обвинила хоккеиста Варламова в угрозах убийством

Известному хоккеисту, уроженцу Самары Семену Варламову, который сейчас живет в США, предъявлен новый гражданский иск. Информация об этом появилась в западных СМИ. Бывшая подруга голкипера Евгения Вавринюк хочет взыскать с экс-бойфренда $1 млн. По словам заявительницы, Варламов угрожал ей убийством. 
28 января 2016, 09:54
В Самаре пьяная дочь угрожала ножом своей матери

В Самаре пьяная дочь угрожала ножом своей матери

36-летнюю жительницу Самары задержали по подозрению в угрозе убийством своей 55-летней матери. Потерпевшая сама вызвала полицейских. Она рассказала, что пьяная дочь пришла домой, в квартиру дома на улице Мирной. Между женщинами произошла ссора. Молодая женщина схватила нож. Она размахивала оружием 
21 декабря 2015, 04:55
Пьяный 23-летний водитель

Пьяный 23-летний водитель "ВАЗа" врезался в Toyota Corolla в Сергиевске

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего в воскресенье, 6 декабря, в Сергиевске. Примерно в восемь часов утра на улице Заводской столкнулись два автомобиля – вазовская «десятка» и иномарка «Тойота Королла». Предполагаемый виновник аварии – 23-летней водитель отечественной легковушки. По данным полиции, 
7 декабря 2015, 12:15
В аварии около Сергиевска пострадали три человека на «Приоре» и Subaru

В аварии около Сергиевска пострадали три человека на «Приоре» и Subaru

Во вторник, 30 июня, на девятом километре дороги «Обход Сергиевска» столкнулись две машины - Lada Priora и Subaru. По версии полицейских, 61-летний водитель «Приоры», ехавший в сторону Сергиевска, нарушил правила на перекрестке. Иномаркой управлял 35-летний водитель. Оба автомобилиста, а также 
1 июля 2015, 12:43
40-летнего сварщика из Сергиевска подозревают в педофилии

40-летнего сварщика из Сергиевска подозревают в педофилии

Жертвой мужчины стала 12-летняя девочка. Об этом журналистам «ТЕРРЫ» сообщили в прокуратуре Сергиевского района. По предварительной версии, в период с 3 по 15 марта 2015 года 40-летний житель Сергиевска познакомился в Интернете со школьницей. Общаясь по видеосвязи, мужчина уговорил девочку 
6 апреля 2015, 07:43
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