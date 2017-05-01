В Тольятти подозреваемого в преступлении нашли в ящике с песком Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти подозреваемого в преступлении. В ночном клубе между посетителями произошла ссора. Один из оппонентов ударил другого ножом. 21-летний парень получил ранение в районе сердца. Его обидчик скрылся. Информация об инциденте была передана наряду Росгвардии. Изучив видео с …