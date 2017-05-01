В городе Сергиевск Самарской области во время дежурства патрульный экипаж сотрудников Росгвардии получил сообщение, что на одной из местных бензозаправок сработала тревожная кнопка. Стражи порядка срочно выехали по адресу.
Вскоре на территории АЗС задержали возмутителя спокойствия – ранее судимого местного 36-летнего жителя. Его подозревают, что во время конфликта, возникшего с работницей заправки, угрожал ей убийством. Учитывая то, что злоумышленник держал в руке нож, женщина восприняла угрозу реально и нажала на кнопку.
На заправку прибыла оперативно-следственная группа полиции, представителям которой сотрудники Росгвардии передали подозреваемого и орудие преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», передает управлении Росгвардии по Самарской области.
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