В квартире одного из домов по улице Фасадной в Самаре безработный местный житель поссорился с женой на бытовой почве. Сначала супруги ругались, вскоре в дело пошел детский велосипед, а закончилось все тем, что муж схватил свою «вторую половину» за шею и пригрозил убить.
Сотрудники полиции опросили соседей потерпевшей и самого подозреваемого, и пришли к выводу, что у женщины были все основания опасаться осуществления угроз, высказанных мужем.
Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". «Велосипедному драчуну» грозит до 2-х лет лишения свободы.
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Самарец с пистолетом угрожал убийством администратору гостиницы на Куйбышева
В гостинице на улице Куйбышева самарец с пистолетом угрожал убийством девушке-администратору. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Подозреваемый задержан.
Сотрудники Росгвардии находились на маршруте патрулирования, когда получили сообщение о сработавшей «тревожной кнопке». Патрульные отправились по адресу вызова. По версии сотрудников …
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21 марта 2018, 11:18
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В Сергиевске мужчина угрожал убийством сотруднице АЗС
В городе Сергиевск Самарской области во время дежурства патрульный экипаж сотрудников Росгвардии получил сообщение, что на одной из местных бензозаправок сработала тревожная кнопка. Стражи порядка срочно выехали по адресу.
Вскоре на территории АЗС задержали возмутителя спокойствия – ранее судимого местного 36-летнего …
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1 мая 2017, 04:59
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В Жигулевске пьяный рецидивист едва не задушил свою знакомую
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20 августа 2016, 03:12
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Хоккеист Семен Варламов отсудил у экс-подруги Евгении Вавринюк $126000
В США суд Денвера принял решение в пользу российского вратаря клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» уроженца Самары Семена Варламова по гражданскому иску, поданному его экс-подругой тольяттинской моделью Евгенией Вавринюк.
По словам заявительницы, хоккеист угрожал ей убийством. Вавринюк хотела взыскать …
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3 февраля 2016, 03:38