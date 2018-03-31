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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Самарец с пистолетом угрожал убийством администратору гостиницы на Куйбышева

Самарец с пистолетом угрожал убийством администратору гостиницы на Куйбышева

В гостинице на улице Куйбышева самарец с пистолетом угрожал убийством девушке-администратору. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Подозреваемый задержан.

Сотрудники Росгвардии находились на маршруте патрулирования, когда получили сообщение о сработавшей «тревожной кнопке». Патрульные отправились по адресу вызова. По версии сотрудников 

21 марта 2018, 11:18
В Сергиевске мужчина угрожал убийством сотруднице АЗС

В Сергиевске мужчина угрожал убийством сотруднице АЗС

В городе Сергиевск Самарской области во время дежурства патрульный экипаж сотрудников Росгвардии получил сообщение, что на одной из местных бензозаправок сработала тревожная кнопка. Стражи порядка срочно выехали по адресу.

Вскоре на территории АЗС задержали возмутителя спокойствия – ранее судимого местного 36-летнего 

1 мая 2017, 04:59
В Жигулевске пьяный рецидивист едва не задушил свою знакомую

В Жигулевске пьяный рецидивист едва не задушил свою знакомую

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего нигде не работающего жителя Жигулевска. Его подозревают в совершении преступления по статье УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», передает ГУ МВД по Самарской области.

По версии стражей порядка, молодой 

20 августа 2016, 03:12
Хоккеист Семен Варламов отсудил у экс-подруги Евгении Вавринюк $126000

Хоккеист Семен Варламов отсудил у экс-подруги Евгении Вавринюк $126000

В США суд Денвера принял решение в пользу российского вратаря клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» уроженца Самары Семена Варламова по гражданскому иску, поданному его экс-подругой тольяттинской моделью Евгенией Вавринюк.

По словам заявительницы, хоккеист угрожал ей убийством. Вавринюк хотела взыскать 
3 февраля 2016, 03:38
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